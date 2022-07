Strategie NFT: guida passo passo

Un NFT non è solo un’immagine che chiunque può copiare e incollare e dire: “guarda, possiedo questo NFT”.

NFT è un token non fungibile memorizzato sulla blockchain. Potrebbero esserci molti tipi come foto, video e audio. Nonfundgible è un modo elegante per dire che non può essere sostituito con qualcos’altro.

Pensala come una carta collezionabile unica nel suo genere.

Qualcuno potrebbe scattare una foto di una carta da gioco rara come quella sopra, stamparla e farla sembrare l’originale?

Sì, certo, ma questo renderà la carta da gioco quasi identica appena stampata altrettanto preziosa? No, certo che no, ecco perché non puoi semplicemente copiare un jpeg di un NFT e salvarlo e pensare di possederlo ora.

Non funziona così…

Qual è l’NFT più popolare?

Questo cambierà ogni giorno. Nuovi NFT stanno spuntando ogni giorno, anche ogni minuto, mentre nuove persone trovano nuovi modi per acquistarli e venderli. Al momento della stesura di questo articolo, gli NFT più popolari a questo punto sono

Scimmia annoiata yacht club. Questa è una raccolta di 10.000 NFT di scimmie annoiate in cui ti dà accesso a vantaggi riservati ai membri. Cryptopunks. Questi sono 10.000 caratteri unici Gatti fantastici. Questi gatti che puoi acquistare sono generati casualmente sulla blockchain ETH

Puoi fare soldi da NFT?

Sì, puoi fare soldi da un NFT vendendolo più di quanto l’hai comprato.

Come viene creato NFT?

Ci sono molti passaggi da seguire per creare un NFT. Devi scegliere un articolo, scegliere la blockchain che desideri utilizzare, impostare un portafoglio digitale, selezionare un mercato NFT, caricare la tua risorsa.

NFT è un buon investimento?

Tutto può essere un buon investimento se il tuo tempismo è giusto. Così tanti hanno fatto milioni comprando e vendendo NFT. Devi trovare quelli giusti, che cercheremo di mostrarti in questo articolo oggi.

Come faccio a scambiare un NFT?

Ci sono molti modi per farlo. Uno dei modi più popolari è quello di acquistare Ethereum. La maggior parte degli NFT sono token basati su ETH. Successivamente, è necessario ottenere un account meta mask e collegarlo a OpenSea o qualsiasi altro mercato. Questo è quando puoi comprare e vendere. Non preoccuparti se tutto questo suona come una lingua diversa per te. Spiegheremo come impostare tutto questo di seguito.

Perché gli NFT valgono così tanto?

È perché sono unici. Pensate a un dipinto famoso come la Mono Lisa. Si stima che potrebbe valere più di $ 850 milioni. Poiché l’inflazione continua a salire, anche questo aumenterà nel tempo.

Quanto costa vendere NFT?

Una cosa che costa molto a questo punto sono le tasse sul gas. Quasi tutti i più diffusi NFT si affidano alla blockchain ETH per convalidare le transazioni. Quindi, quando chiedi questo, non c’è una risposta semplice poiché le tariffe del gas sono volatili.

Ok, ora che abbiamo tolto di mezzo alcune delle domande fondamentali, voglio delineare una strategia di trading NFT di base per te. Innanzitutto, ricorda di fare le tue ricerche e di investire sempre e solo in denaro che puoi permetterti di perdere.

Le nostre regole di strategia di trading NFT

Segui i passaggi seguenti per trovare i migliori NFT!

Strategia di trading NFT Passo #1: configura il tuo portafoglio crittografico

Ti direi tutti i passaggi per ottenere questa configurazione, ma questo articolo ha un’ottima guida passo-passo su come configurare coinbase o meta mask.

Quindi, invece di mostrarti tutti i passaggi qui, perché non ti fermi per un secondo e ti prepari seguendo i passaggi qui se hai ancora bisogno di farlo. Immagino che almeno uno di voi che legge questo articolo non lo abbia ancora impostato, quindi prima di fare qualsiasi altra cosa, è necessario creare il proprio portafoglio crittografico.

Passo #2 Vai a opensea.io

Questo è abbastanza semplice. Vai al mercato in cui si trovano gli NFT per comprare e vendere.

Passo #3 Trova il tuo NFT

È qui che inizia la magia. Una volta che sei su opensea.io familiarizzare con il sito in quanto c’è molto da fare.

Trovare il tuo NFT non sarà facile in quanto farai ricerche approfondite. Tuttavia, condividerò un esempio di uno che ci piace e perché.

Per trovare quello giusto, è necessario concentrarsi su quattro criteri.

Fan base – Ha una base di fan entusiasti? Lealtà – Le persone che la seguono sono leali? Interesse – C’è una rapida crescita di interesse? Verificato – Ha un segno di spunta di verifica su opensea?

Questi sono fondamentali per trovare il giusto NFT in cui investire.

Come trovare un NFT che ha tutti e quattro i criteri di cui sopra.

Alcune delle fonti che consigliamo sono YouTube, Discord, Twitter, persino Reddit. Quindi quello che fai è andare a trovare un NFT sul mercato e poi cercare quel NFT su YouTube, Google e persino provare a trovare una discordia (se ne hanno una). Sarà facile individuare il progetto è un successo strepitoso dal numero di articoli video su quel NFT.

Ci sono un sacco di truffatori là fuori, quindi fai attenzione a non cadere in alcuna truffa. Se qualcuno ti promette qualcosa come ti darà ETH basta inviargli 1 ETH, non fidarti di loro è una truffa.

Puoi anche visitare i NFT più votati su opensea qui.

Il nostro NFT n. 1 consigliato per il 2022

La nostra scelta NFT n. 1 che soddisfa tutti i nostri criteri si chiama Shiboshis

La maggior parte di voi probabilmente ha sentito parlare della criptovaluta Shiba Inu. Questi sono gli SHIBOSHIS ufficiali della comunità Shiba Inu.

Shiba inu ha una base di fan pazzesca. In effetti, abbiamo anche una grande strategia di investimento Shiba che puoi imparare qui se sei interessato a una strategia di trading per Shiba.

I loro fan sono enormemente fedeli a questo, e ha avuto una grande quantità di interesse. Sono anche verificati sul mercato opensea, il che è un ottimo segno.

Questo NFT ha così tanto potenziale per aumentare gli straordinari man mano che la comunità diventa sempre più grande. Questa è una strategia buy-and-hold consigliata in quanto qualcosa del genere non aumenterà del 1000% in un solo giorno a questo punto. Tuttavia, vedrai un enorme potenziale di crescita con un supporto continuo e un potenziale di crescita di questo progetto.

Prima della conclusione di questo articolo, inseriamo alcuni fatti divertenti sugli NFT

Qual è l’NFT più costoso mai venduto?

L’NFT più costoso mai venduto è stato il “The Merge” del Pak il 2 dicembre 2021, è stato venduto per $ 91,8 milioni! Non c’era solo una persona che ha acquistato questo era un gruppo di circa 30.000 persone! Wow!

Questo articolo ha un ottimo elenco dei 5 NFT più costosi mai venduti.

A quanto ammonta un NFT?

Normalmente, gli NFT vendono per meno di $ 200. Questo è il prezzo medio di vendita. Quindi, se trovi quello giusto in anticipo, l’investimento di $ 200 potrebbe valere migliaia di straordinari!

Quali paesi hanno più interesse per le NFT?

Sulla base dell’interesse della ricerca su Google, Cina e Singapore sono le persone più interessate alle NFT. Una nota interessante sugli Stati Uniti è che non raggiungono nemmeno la top ten per quanto riguarda l’interesse. Ciò potrebbe cambiare nel tempo, tuttavia poiché gli NFT continuano a crescere di interesse.

Quante vendite di NFT vengono effettuate ogni giorno?

Sulla base dei dati di NonFungible.com ci sono circa 15.000-50.000 vendite a settimana. Nel 2017 ci sono state solo 100 vendite a settimana in media, quindi puoi vedere la quantità di crescita!

Quanto velocemente sta crescendo il mercato NFT?

È aumentato di 10 volte tra il 2018 e il 2020. Continua a crescere ogni giorno senza segni di rallentamento!

Conclusione

Non è un segreto che una buona strategia di trading NFT potrebbe farti guadagnare un sacco di soldi. Il segreto per trovare una buona strategia di investimento NFT è trovare un seguito fedele. Se sono verificati, è un buon segno che non è una truffa e sei bravo a investire se scopri che l’NFT ha una massiccia base di fan. Per diventare uno stratega NFT è necessario fare molte ricerche sul web. Non aver paura della ricerca, questo è molto importante quando si investe in NFT.