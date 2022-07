Trading Contrarian: guida passo passo

Il trading contrarian è un ottimo modo per accumulare ricchezza. Questo metodo ti consente di risparmiare un sacco di soldi dalla paura e dall’avidità degli altri.

Famosi commercianti contrarian

Ci sono molti noti trader contrarian di cui molto probabilmente hai sentito parlare.

Warren Buffet è uno dei trader più famosi e crede che il momento migliore per entrare sia quando un titolo è stato abbattuto.

Altri importanti investitori contrarian come Keith Gill noto per i suoi post su r / wallstreetbets e video di YouTube hanno trasformato una scommessa di $ 53.000 su GameStop in quasi $ 50 milioni di dollari.

Anche George Soros, che è noto per il suo cortocircuito dello yen e della sterlina. Questo gli ha fruttato un bel $ 2 miliardi di profitti commerciali!

Altre persone importanti come il barone Rothschild che era un nobile britannico, un membro della famiglia di banchieri Rothschild, che diceva “il momento di comprare è quando c’è sangue nelle strade”.

Cos’è l’investimento contrarian?

Il trading contrarian è semplice. Vai contro le tendenze del mercato.

Ciò significa che vendi quando gli altri comprano e tu compri quando gli altri vendono. Molti trader famosi si sono guadagnati da vivere facendo trading come questo. Warren Buffet, ad esempio, è uno dei trader più noti ad utilizzare questo metodo.

I trader contrarian pensano in modo leggermente diverso rispetto agli altri. Non commerciano sulla base della paura e dell’avidità come fanno molti trader che sperano di diventare ricchi rapidamente.

Quindi l’opposto di un contrarian sarebbe qualcuno che va con il flusso e commercia come tutti gli altri.

Spiegazione della teoria contrarian

In breve, questo si riferisce a se tutti credono che una cosa sicura avrà luogo, allora non accadrà.

Ad esempio, la maggior parte dei trader che negoziano un titolo specifico e credono solo che salirà, quindi un trader contrarian andrà contro di loro nella speranza che incasseranno gli altri temono quando il titolo inizia a livellarsi e fare una flessione.

Quindi ora, dal momento che conosciamo le basi di un trader contrarian, come possiamo diventarlo e trarre profitto dalla paura e dall’avidità dei trader?

Iniziamo!

Questa strategia è ottima con Forex, Azioni, Criptovaluta o Futures.

Quali indicatori sono i migliori con la strategia di trading contrarian?

Ci sono molti indicatori significativi che è possibile utilizzare, come MACD, RSI o medie mobili.

Per semplicità, in realtà non utilizzeremo alcun indicatore con questa strategia.

Quindi puoi usare quegli indicatori contrarian, ma non sono necessari se segui questa strategia.

Strumenti di trading necessari

Hai bisogno di uno strumento di disegno.

La linea di tendenza.

Una linea di tendenza può essere utilizzata su una qualsiasi delle piattaforme di trading più popolari là fuori.

È uno strumento universale e se hai bisogno di saperne di più su questo strumento, puoi sempre leggere questo articolo che ti mostra un ottimo modo per fare trading con le linee di tendenza.

Quale lasso di tempo è il migliore?

In questa strategia, utilizzeremo un intervallo di tempo giornaliero. Puoi usare altri intervalli di tempo, ovviamente, ma ti consigliamo vivamente di utilizzare un quotidiano per questa strategia contrarian.

Regole per la strategia di trading Contrarian

Ora, dato che abbiamo esaminato le basi di un trader contrarian, andiamo oltre le regole della strategia!

Regola n. 1: vai all’intervallo di tempo giornaliero su un titolo che ha registrato una tendenza al ribasso per almeno tre mesi consecutivi.

In questo esempio, useremo uno stock. Il ticker per questo esempio verrà $PYPL.

Come abbiamo detto prima, puoi utilizzare questo metodo con qualsiasi mercato per applicare queste regole a qualsiasi cosa tu stia negoziando.

Vogliamo almeno tre mesi perché questo significa che molti trader stanno iniziando a farsi prendere dal panico.

Il panico è ciò che vuoi con questa strategia.

Un ottimo modo per trovarli sarebbe quello di cercare i minimi di 52 settimane.

Per le azioni, è possibile utilizzare questo strumento su yahoo finanza

Per il Forex, puoi utilizzare lo strumento basso di 52 settimane di Barchart qui

Per criptovaluta, puoi utilizzare tradingviews crypto screener e filtrare “52 settimane basse”

Regola #2: Disegna la tua linea di tendenza e sii paziente

Disegnare una linea di tendenza può essere incredibilmente semplice.

Ma per assicurarti di sapere esattamente come farlo, dai un’occhiata all’articolo sulla linea di tendenza qui in modo da poterlo fare in modo efficace.

La linea di tendenza dovrebbe assomigliare a questa.

In questo caso, si è già rotto, il che è un’ottima notizia per noi perché ora possiamo andare alla regola #3

Regola #3 Price Breaks trendline

Questa regola è semplice.

Aspetti che una candela giornaliera rompa la tua linea di tendenza.

Per costituire una rottura, il prezzo deve chiudere la candela giornaliera al di sopra della linea di tendenza.

Regola #4 Attendere il movimento laterale

Ricorda, c’è stata molta paura negli ultimi mesi, quindi molti trader stanno guardando a una rottura della linea di tendenza, sperando che torni a salire.

È qui che un investitore contrarian intelligente resiste perché gli investitori contrarian non entrano quando tutti gli altri lo fanno.

La maggior parte tornerà quando una linea di tendenza si rompe, quindi dobbiamo aspettare una mossa laterale ed entrare quando gli altri non sono più interessati.

Quando una coppia, un titolo o una criptovaluta va di lato, i trader tendono a non prestare più attenzione ad esso.

Questo è quando il trader contrarian colpisce!

Regola #5 Entra quando la mossa laterale si rompe!

Puoi farlo disegnando una linea di tendenza aggiuntiva o semplicemente guardando l’azione dei prezzi, in quanto sarà facile da individuare.

Regola #6 Posizionamento stop loss e quando prendere profitto

I trader dovrebbero sempre prendere in considerazione l’utilizzo di uno stop loss.

Il posizionamento stop-loss dovrebbe essere di pochi dollari al di sotto del prezzo più basso.

Come puoi vedere in questo esempio, lo stop-loss è impostato su $ 176 poiché il minimo era $ 179,15

Per un obiettivo take-profit, ti consigliamo di seguire il tuo stop-loss. Se non sei sicuro di come funzionano i trailing stop loss, puoi leggere questa guida definitiva per fermare le perdite per aiutarti a capirlo meglio.

Sposta il tuo stop-loss per raggiungere il pareggio una volta che il prezzo sale del 10% dal tuo ingresso.

Poiché questo è ancora un esempio attivo al momento della stesura di questo articolo, se guardi l’immagine sopra, se il prezzo sale del 10% sposterai la tua fermata dove sei entrato. Questo toglie TUTTO il rischio dalla tua posizione e puoi divertirti a guardarlo muoversi! Questo ti aiuta anche nel caso in cui il prezzo inizi a tornare indietro perché, ricorda, questo è un titolo che è stato abbattuto. Non vogliamo tenerlo per sempre, stiamo semplicemente cercando di trovare il fondo e di entrare prima di tutti gli altri investitori.

Ci sono molte opzioni, ma ti consigliamo di mantenere questa posizione a lungo termine almeno al suo massimo storico.

Divertiti a guardare tutti gli altri entrare dopo di te e guidare questo stock fino al 50%, al 100% e altro ancora.

L’obiettivo qui è quello di arrivare in una posizione in cui sarai in grado di tenerlo mentre continua la sua strada fino al suo precedente massimo storico.

Nel nostro esempio sopra, il commercio in realtà non si è ancora attivato, quindi questo è un ottimo esempio del mondo reale di come appare una configurazione prima che si attivi (se lo fa)

Eccezioni alle regole

Ci sono sempre eccezioni alle regole.

Cosa succede se una linea di tendenza si rompe e poi il titolo continua a scendere alla grande toccando tutti i minimi storici mentre scende?

Facile, non entriamo e aspettiamo un’altra rottura della linea di tendenza + ci muoviamo lateralmente su quel titolo.

Una mossa laterale non è una o due candele al giorno. Una mossa laterale è un buon 5+ candele di movimento solo laterale.

Quindi, se vedi una candela giornaliera del +10%, non eccitarti come farebbero molti trader. Aspetta che si stabilizzi e i trader se ne dimenticheranno se si muove lateralmente. È allora che entri!

Non ci assumeremo il rischio di entrare quando tutti gli altri pensano che salirà solo per ricadere. Molti lo chiamano un “rimbalzo del gatto morto” che è un argomento completamente separato.

Esempi Contrarian

Questo è un esempio sulla coppia AUDCAD. Quindi questa strategia Forex Contrarian funziona alla grande come puoi vedere

Un buon esempio di strategia Contrarian di criptovaluta sarebbe qui.

Quindi, se stai cercando la migliore strategia di trading Contrarian per criptovaluta, questo è un ottimo metodo da provare! È facile da imparare e la psicologia contrarian è facile da capire una volta che inizi a usarlo quotidianamente.

Trading di opzioni Contrarian

Puoi usare questa strategia per il trading di opzioni! Basta seguire le stesse regole e invece di ottenere condivisione si ottengono opzioni call o put allo stesso livello.

Contrarian Trading Forex

Usarlo per fare trading sul Forex è un ottimo modo per realizzare profitti costanti se mantieni basso il rischio. Con questa strategia di swing trading contrarian, scoprirai quanto sia facile andare contro le masse. Dopotutto, questo è ciò che fanno i “grandi ragazzi”, giusto? 😉

Regole di vendita

Prima di concludere, puoi utilizzare le regole esatte di cui sopra solo nella direzione opposta per un trade di vendita. Sopra, ci sono tutti gli esempi di Compravendita perché è quello che preferiamo, ma vendere può anche funzionare solo per assicurarsi di seguire le regole proprio nella direzione opposta.

Video sulla strategia di trading Contrarian

Abbiamo realizzato per voi un breve video su questa strategia che potete vedere qui sotto!

Conclusione

L’acquisto di azioni, coppie di valute o monete crittografiche quando continuano a raggiungere i minimi è sempre rischioso. Questa non è davvero una strategia di trading giornaliero contrarian, ma potresti provare a intervalli di tempo più bassi, preferiamo solo intervalli di tempo più alti. Ricorda di rischiare solo ciò che puoi permetterti di perdere. Non rischiare l’intero account su questa posizione, poiché potresti bruciarti rapidamente. Se vuoi imparare la migliore strategia di gestione del rischio, puoi sempre dare un’occhiata al nostro articolo su questo qui. Segui le regole e attieniti alle tue pistole. Non farti prendere dal trading emotivo, poiché questa è una delle cose peggiori che i trader possono fare. Quindi, se stai cercando la migliore strategia di trading contrarian, la migliore strategia di investimento contrarian e come puoi diventare un maestro di trading contrarian, segui la strategia di cui sopra!