Stretto di Hormuz: riapertura parziale e conseguenze per l’economia globale

L'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz ha causato un calo dei prezzi del petrolio e un rialzo delle borse europee. Scopri le implicazioni economiche.

L’accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e l’Iran per estendere la tregua e riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz ha scatenato reazioni immediate nei mercati petroliferi. I prezzi del Brent sono scesi di circa il 7% dalla notizia, e del 32% rispetto al picco raggiunto il 29 aprile. Nonostante questo calo, i prezzi rimangono ancora 27% sopra la media di gennaio.

La riapertura dello Stretto di Hormuz non sarà immediata. Le costrizioni tecniche e logistiche rimangono significative. Circa 500 navi sono attualmente bloccate a ovest del passaggio, e la bonifica delle mine è un prerequisito essenziale per il ripristino del traffico. Inoltre, ci vorranno diverse settimane, se non mesi, per riportare tutte le strutture petrolifere a pieno regime, soprattutto in Iraqil secondo maggiore produttore dell’OPEC.

Impatto sui mercati finanziari e petroliferi

L’accordo ha avuto un impatto significativo sui mercati finanziari. Le borse europee hanno aperto in rialzo, con Milan che ha toccato un nuovo massimo storico di oltre 52.000 puntiin aumento del 1,3%. Anche le borse di FrancoforteParigiAmsterdam e Madrid hanno registrato aumenti significativi. Le azioni di Stellantis e Ferrari hanno registrato rialzi notevoli, mentre i titoli del settore energetico hanno subito un calo a causa del ribasso dei prezzi del petrolio.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trumpha assicurato che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, esortando le compagnie petrolifere a riaccendere i motori. Tuttavia, gli investitori rimangono cauti, consapevoli dei rischi e degli imprevisti che potrebbero sorgere nei prossimi mesi. Le tensioni nel mercato del gas europeo persistono, nonostante la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’aumento della capacità di liquefazione, soprattutto negli Stati Uniti.

Prospettive future e rischi

Le prospettive a breve termine rimangono incerte. L’accordo è solo l’inizio di un complesso processo di negoziazione, e entrambe le parti sembrano riluttanti a fare concessioni. Una ripresa delle tensioni sporadiche in caso di fallimento dei colloqui potrebbe interrompere la ripresa del traffico nello Stretto di Hormuz.

L’accordo è stato firmato in un momento in cui l’equilibrio del mercato petrolifero globale è precario e sembra sempre più insostenibile. Da aprile, due fattori hanno aiutato ad attenuare l’impatto della perdita netta di circa 7 milioni di barili al giornoun rapido aumento del prelievo delle riserve strategiche di petrolio nell’OCSEprincipalmente negli Stati Uniti, e una significativa riduzione delle importazioni cinesi, che hanno raggiunto il livello più basso in un decennio a maggio. Questi ammortizzatori non sono sostenibili, e l’International Energy Agency prevede che le riserve raggiungeranno un livello critico durante luglio, con un conseguente impatto al rialzo sui prezzi del petrolio.

Nel mercato del gas europeo, l’accordo sta spingendo i prezzi verso il basso, ma contro uno sfondo di tensioni persistenti. La ripresa dei flussi di gas naturale liquefatto (GNL) allevierà le pressioni sul mercato del gas, già ridotte dall’entrata in funzione di ulteriori capacità di liquefazione, in particolare negli Stati Uniti. Tuttavia, il calo dei prezzi dovrebbe rimanere limitato. Circa il 17% della capacità di produzione del Qatar (il 20% del commercio globale di GNL) è stato danneggiato. Inoltre, in Europa, la domanda è trainata dalla campagna di rifornimento delle scorte in corso. Bisogna anche considerare la forte domanda estiva del mercato del gas asiatico, che è correlata al mercato europeo.