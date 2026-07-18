Struttura e figure chiave del Dipartimento nel 2026: chi guida l’istituzione

Un viaggio all'interno del Dipartimento nel 2026: scopriamo insieme chi sono i protagonisti e come si articola la struttura dell'istituzione

Nel cuore dell’anno accademico 2026, il Dipartimento si presenta con una struttura organizzativa ben definita, pronta a guidare docenti, ricercatori e studenti verso nuovi traguardi. La gestione accademica è affidata a figure di spicco, ciascuna con responsabilità specifiche, che lavorano in sinergia per garantire il miglior funzionamento possibile dell’istituzione.

La direzione strategica è affidata a Luca Bartocci, affiancato da Francesco Bartolucci come vicedirettore. Insieme, guidano un team di docenti di prima e seconda fascia, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, creando un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Il Consiglio di Dipartimento: un team di esperti

Il Consiglio di Dipartimento rappresenta il cuore pulsante dell’istituzione, composto da docenti di prima e seconda fascia, ricercatori e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Tra i docenti di prima fascia, spiccano nomi come Marco Boccaccio, Davide Castellani e Gianna Figà Talamanca, che portano con sé anni di esperienza e competenza.

La seconda fascia è altrettanto qualificata, con figure come Mirko Abbritti, Flavio Angelini e Simona Bigerna, che contribuiscono attivamente alla vita accademica del Dipartimento. I ricercatori, tra cui Sara Balestri, Francesco Buccellato e Francesca Ceccacci, rappresentano il futuro della ricerca e dell’innovazione.

Le commissioni: l’ingranaggio che fa funzionare il Dipartimento

Per garantire un funzionamento efficiente, il Dipartimento si avvale di diverse commissioni specializzate. La Commissione Paritetica per la Didattica coordinata da Alberto Burchi, lavora per migliorare continuamente la qualità dell’insegnamento. Tra i suoi membri, spiccano Marina Gigliotti e Barbara Guardabascio, che portano un contributo prezioso.

La Commissione per il Potenziamento e la Divulgazione della Ricerca Scientifica guidata da Silvia Pandolfi, si impegna a promuovere la ricerca e a diffondere i risultati ottenuti. Tra i suoi membri, troviamo Simona Bigerna e Andrea Runfola, che lavorano instancabilmente per il progresso scientifico.

La Commissione Erasmus coordinata da Simone Splendiani, si occupa di promuovere gli scambi internazionali e di arricchire l’esperienza formativa degli studenti. Tra i suoi membri, spiccano Sara Balestri e Federica Innocenti, che lavorano per aprire le porte del mondo agli studenti.

I delegati: figure chiave per specifiche aree di intervento

Oltre alle commissioni, il Dipartimento si avvale di delegati per specifiche aree di intervento. Francesca Ceccacci è la delegata alla Comunicazione Esterna responsabile delle relazioni con l’esterno e della promozione dell’immagine del Dipartimento. Manuela Gallo e Marco Patacca, invece, si occupano dell’Orientamento guidando gli studenti nelle scelte formative.

Lorenzo Mezzasoma è il delegato all’Internazionalizzazione impegnato a rafforzare i legami con le istituzioni straniere e a promuovere la mobilità degli studenti. Silvia Micheli, invece, è la delegata ai Seminari Curriculari organizzando eventi formativi di alto livello.

Silvia Pandolfi è la delegata al Potenziamento e Divulgazione della Ricerca Scientifica mentre Valentina Pettirossi si occupa della Qualità. Francesca Picciaia è la delegata al Job Placement e Rapporto con il Territorio lavorando per creare opportunità di lavoro per gli studenti.

I gruppi di riesame: garanzia di qualità per i corsi di studio

Per garantire la qualità dei corsi di studio, il Dipartimento ha istituito gruppi di riesame specifici per ciascuna sede. A Perugia, il gruppo è composto da Andrea Cardoni, Gianna Figà Talamanca e Barbara Guardabascio, tra gli altri. A Assisi, troviamo Fabio Forlani e Silvia Pandolfi, mentre a Terni il gruppo è guidato da Cristiana Boiti e Alessandro Montrone.

Questi gruppi lavorano instancabilmente per migliorare continuamente l’offerta formativa e per rispondere alle esigenze degli studenti. La loro dedizione e professionalità sono fondamentali per il successo del Dipartimento.