Heitman nomina nuova dirigente per espandere la piattaforma europea di investimenti immobiliari

Heitman, società globale di gestione degli investimenti immobiliari, ha nominato Maureen Mahr von Staszewski come Amministratore Delegato per il team europeo. Con oltre 20 anni di esperienza, Maureen guiderà la strategia di crescita e gli investimenti in tutta la regione.

Nel dinamico mondo degli investimenti immobiliari ogni nuova nomina può segnare un punto di svolta. Heitman, un colosso globale nella gestione di portafogli immobiliari ha fatto un passo significativo con l’ingresso di Maureen Mahr von Staszewski nel suo team europeo. Questa mossa strategica mira a rafforzare la presenza della società nel continente e a espandere le sue attività in un mercato in continua evoluzione.

Maureen Mahr von Staszewski, una figura di spicco nel settore, porterà con sé una vasta esperienza maturata in aziende di rilievo come AXA, Swiss Life e Cromwell. La sua competenza nella gestione di fondi immobiliari e nella costruzione di portafogli diversificati sarà un valore aggiunto per Heitman, che punta a consolidare la sua posizione in Europa.

Un’esperienza consolidata nel settore immobiliare

Con oltre vent’anni di esperienza nel mercato immobiliare europeo, Maureen Mahr von Staszewski ha maturato competenze in strategie core-plusvalue-add e opportunistiche. Ha operato in diversi comparti, tra cui uffici, logistica, residenziale e asset alternativi. La sua conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato e delle esigenze degli investitori istituzionali sarà fondamentale per guidare le iniziative strategiche di Heitman.

Nei suoi precedenti incarichi, Maureen ha supervisionato la definizione delle strategie di investimento, la costruzione dei portafogli e le relazioni con gli investitori. La sua capacità di gestire fondi immobiliari con successo e di costruire relazioni solide con gli investitori è un elemento chiave per il successo di Heitman in Europa.

La visione di Heitman per il futuro

Heitman, con un portafoglio di oltre 47 miliardi di patrimoni in gestione al 31 marzo 2026, è un attore di rilievo nei mercati immobiliari e dei capitali a livello globale. La società realizza investimenti immobiliari attraverso fondi di private equity prestiti e titoli immobiliari quotati in borsa. La nomina di Maureen Mahr von Staszewski si inserisce nella missione di Heitman di sviluppare strategie d’investimento diversificate in differenti segmenti del mercato immobiliare.

Caleb Mercer, Amministratore Delegato e Responsabile degli investimenti europei di Heitman, ha espresso entusiasmo per l’ingresso di Maureen nel team. “La sua vasta e profonda esperienza nella gestione degli investimenti immobiliari in Europa aiuterà a rafforzare le nostre capacità di investimento innovative e diversificate nelle tipologie di proprietà tradizionali e alternative in tutta Europa”, ha dichiarato Mercer.

Un approccio disciplinato e collaborativo

Maureen Mahr von Staszewski ha sempre ammirato l’approccio rigoroso di Heitman negli investimenti immobiliari, la sua forte presenza nel segmento degli asset alternativi e la cultura collaborativa dell’organizzazione. “Sono impaziente di contribuire alla continua espansione della società con questo gruppo di colleghi di grande talento”, ha dichiarato Maureen.

La sua esperienza nella gestione di fondi immobiliari, nella costruzione di portafogli e nelle relazioni con gli investitori potrà supportare gli obiettivi di espansione di Heitman e rafforzarne il posizionamento in un mercato sempre più competitivo. La nomina conferma l’attenzione dell’azienda nell’investire su figure manageriali con una consolidata esperienza internazionale per sostenere lo sviluppo delle proprie attività nel lungo periodo.