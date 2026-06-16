Summit a Rapallo, SMAU a New York e l’ascesa di Bending Spoons: tre segnali per il sistema Italia

Un focus su Optimum Investors Summit a Rapallo con Mike Pompeo, la prima edizione di SMAU | Italy Restartsup a New York (10-12 giugno) e la storia di Bending Spoons, pronta alla quotazione con una valutazione di oltre 20 miliardi.

Il panorama economico italiano è oggi segnato da tre eventi distinti ma complementari: un summit che mette a confronto istituzioni e investitori su scenari geopolitici e di politica industriale, un roadshow dell’innovazione che sbarca nella piazza finanziaria americana e la storia di una startup milanese che ha trasformato un fallimento iniziale in un percorso di crescita globale. Queste tre vicende offrono chiavi diverse per capire come si ridefiniscono strategie di capitale, internazionalizzazione e competitività.

Optimum Investors Summit a Rapallo: geopolitica, investimenti e risparmio previdenziale

Alla tenuta dell’Excelsior Palace Portofino di Rapallo prende forma un confronto tra policy maker, investitori istituzionali e rappresentanti dell’industria. Tra i partecipanti di rilievo figura Mike Pompeocon un intervento intitolato “Il mondo in fiamme: difficoltà e opportunità per l’Occidente” che offre una lettura geopolitica delle implicazioni per mercati e capitali. L’appuntamento è stato concepito come piattaforma per analizzare temi quali la sicurezza energeticala competitività industriale europea e il ruolo dei mercati privati nello sviluppo dell’economia reale.

All’evento partecipano inoltre figure istituzionali italiane tra cui il senatore Matteo Renzi, vice ministri e sottosegretari con deleghe su lavoro, infrastrutture e attività produttive, nonché rappresentanti di enti come la Cassa Depositi e Prestiti. Di particolare rilievo è l’attenzione dedicata al risparmio previdenzialefondi pensione e casse gestiscono oltre 300 miliardi di euro e vengono posti al centro del dibattito come possibile leva per finanziare infrastrutture e progetti industriali. Tra gli interventi programmati figurano quelli del presidente della Covip e del presidente della commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, che discuteranno governance e ruolo del capitale previdenziale.

Programma e temi chiave emersi

La scaletta del summit include tavole rotonde su crescita e competitività, semplificazione normativa, e scenari tecnologici a cura di analisti di strategia e innovazione. Si affronta anche il tema dell’”autonomia strategica europea” con contributi del mondo industriale, puntando a definire priorità politiche e strumenti di finanziamento per sostenere la transizione tecnologica e la resilienza delle filiere produttive.

SMAU | Italy Restartsup a New York (10-12 giugno): internazionalizzare l’innovazione

Il roadshow internazionale dell’ecosistema dell’innovazione italiano è arrivato per la prima volta a New York dal 10 al 12 giugno, in collaborazione con l’agenzia governativa per l’internazionalizzazione. L’obiettivo dichiarato è mettere in relazione startup e imprese italiane con corporate internazionali, investitori e centri di ricerca presenti nel mercato statunitense, valorizzando soluzioni mature in ambiti quali intelligenza artificialehealthcaremobilità e deep tech.

La manifestazione ha registrato la partecipazione di grandi player internazionali e di un network di acceleratori e hub tecnologici. La presenza di gruppi corporate e fondi di investimento, insieme a centri universitari e programmi di accelerazione, mira a creare opportunità concrete di partnership industriali e accesso al capitale. Le attività si sono aperte con una serata di networking al Consolato Generale d’Italia a New York, segnalando la dimensione istituzionale dell’iniziativa e la volontà di consolidare i legami tra i due ecosistemi.

Implicazioni per le startup e il sistema paese

Portare SMAU a New York significa collocare il Made in Italy dell’innovazione nei luoghi dove si determinano traiettorie di investimento globale. Il focus su life sciences e biotecnologie, ora trainanti nell’export verso gli Stati Uniti, ribadisce come il sistema italiano stia guadagnando credibilità nei segmenti ad alto valore tecnologico e scientifico, attirando l’attenzione di investitori e partner strategici.

Bending Spoons: dal fallimento iniziale a una valutazione miliardaria

La storia del gruppo tecnologico milanese nato dopo il flop di un’app di diario è un esempio emblematico di resilienza imprenditoriale. I fondatori, partiti da un progetto di intelligenza artificiale per la vita quotidiana che non ha generato ricavi, hanno saputo riallineare strategia e capitale: con l’ingresso di un quarto socio e risorse limitate hanno creato Bending Spoons, una piattaforma che aggrega e ottimizza società digitali con una logica simile al private equity tecnologico.

Nel corso degli anni il gruppo ha condotto oltre cinquanta acquisizioni, crescendo per dimensioni e valore fino a presentarsi sul mercato con una capitalizzazione prevista oltre i 20 miliardi. La traiettoria è stata caratterizzata da acquisizioni sia di aziende di piccola scala sia di operazioni di grande entità, e dalla scelta di reinvestire i profitti per alimentare un ciclo di crescita interna anziché rivendere gli asset acquisiti.

Queste tre storie, sul versante politico-economico, su quello dell’internazionalizzazione e sul fronte imprenditoriale, offrono una fotografia complessiva: dalle scelte strategiche che emergono nei forum di alto profilo alla concretezza dei roadshow internazionali e alle dinamiche di scalabilità delle startup italiane. Nell’insieme, segnano tendenze su governance del capitale, apertura ai mercati esteri e capacità di trasformare insuccessi iniziali in progetti di successo globale.