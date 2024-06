Superbonus Lavoro 2024: Deduzione del 120% o 130% per Chi Assume

Il Superbonus lavoro 2024 è finalmente operativo.

Questa misura, pensata per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, offre una maxi deduzione fiscale del 120% o del 130% dei costi sostenuti dalle imprese per i nuovi assunti. In questa guida, analizziamo nel dettaglio come funziona, a chi spetta e come richiederlo.

Cos’è il Superbonus Lavoro 2024

Il Superbonus lavoro 2024 è una deduzione fiscale IRES o IRPEF che premia le imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. La deduzione è pari al 120% dei costi del lavoratore, ma può salire al 130% per le assunzioni di categorie svantaggiate. L’obiettivo è incentivare l’occupazione stabile nel corso del 2024, sostenendo economicamente le imprese che ampliano il proprio organico.

A Chi Spetta il Superbonus Lavoro 2024

Il Superbonus lavoro 2024 è destinato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che assumono personale a tempo indeterminato in Italia nel corso del 2024. Rientrano tra i beneficiari:

Operatorii economici

Titolari di reddito d’impresa

Esercenti arti e professioni

Società di capitali e di persone

Cooperative

Imprese individuali

Professionisti

Sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria o sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale.

Come Funziona il Superbonus Lavoro 2024

Il Superbonus lavoro 2024 funziona tramite una deduzione fiscale sul costo complessivo dei nuovi assunti. Per ottenere il bonus, le imprese devono dimostrare un effettivo incremento occupazionale, cioè il numero di dipendenti a tempo indeterminato a fine 2024 deve essere superiore a quello del 2023.

A Quanto Ammonta

L’importo del Superbonus lavoro è:

120% dei costi del lavoratore per assunzioni a tempo indeterminato.

130% dei costi per le assunzioni di lavoratori svantaggiati.

I lavoratori svantaggiati includono:

Persone con disabilità

Giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile

Donne con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi

Ex percettori del Reddito di Cittadinanza senza requisiti per l’Assegno di inclusione

Minori in età lavorativa in situazioni familiari difficili

Lavoratori in Regioni con PIL pro capite inferiore alla media UE27 e tasso di occupazione inferiore alla media nazionale

Come Richiedere il Superbonus Lavoro 2024

Il Superbonus lavoro è valido dal 1° gennaio 2024. Anche se il Decreto attuativo è stato pubblicato solo il 25 giugno 2024, la misura è retroattiva. Le modalità di richiesta verranno definite dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate. È importante monitorare gli aggiornamenti per conoscere i dettagli della procedura di domanda.

Quando Arriva il Superbonus Lavoro 2024

Il Superbonus lavoro è attivo per l’intero 2024. Le disposizioni attuative sono state definite nel Decreto 25 giugno 2024. Anche se l’avvio formale della misura è avvenuto a metà anno, il bonus si applica retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2024.