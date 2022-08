Take profit & Stoploss su Capital.com: posso cambiare?

in

Se cambi la tua strategia di trading e vuoi cambiare stop loss e take profit, segui queste istruzioni di seguito:

1. Fare clic su “Portafoglio” e selezionare il trade che si desidera impostare Take profit e Stop-loss.

2. Regola questi parametri nella finestra di trading a destra dello schermo.

3. Infine, fai clic su “Aggiorna posizione” per completare.

Quindi ti abbiamo mostrato come cambiare Take profit & Take profit sulla piattaforma Capital.com. Spero che questo articolo ti sia utile. Buon trading!