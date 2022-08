Take profit & Stoploss su Capital.com: come impostarlo

in

Il mercato finanziario è continuamente volatile e nessuno può prevedere con precisione la sua tendenza. Inoltre, i trader non possono passare tutto il giorno a monitorare la quantità di perdite o profitti commerciali e quindi chiudere manualmente un’operazione.

In questa situazione, la soluzione più efficace è impostare ordini Take Profit & Stop Loss per tutte le operazioni per garantire la sicurezza del tuo capitale.

Come impostare lo stop loss, trarre profitto per i nuovi ordini di trading su Capital.com?

1. Dopo aver inserito le dimensioni di trading, nelle schede “Chiudi in perdita” e “Chiudi al profitto”, trascina il mouse a destra per attivare queste due funzioni.

2. Qui, puoi impostare Stop loss e Take profit per importo, distanza o livello di prezzo.

3. Infine, fai clic sul pulsante “Acquista” per completare.

Nel caso in cui il mercato sia chiuso, il pulsante visualizzato è “Effettua ordine limite”.

Nota:

L’ordine stop-loss avrà effetto quando l’importo della perdita è uguale allo stop-loss predeterminato. Per un ordine di acquisto, il prezzo stop-loss sarà inferiore al prezzo corrente di mercato. Al contrario, il prezzo stop-loss sarà superiore al prezzo corrente di mercato per un ordine di vendita.

L’ordine take-profit verrà attivato automaticamente quando l’ordine è redditizio e raggiunge il prezzo precedentemente impostato. Per un ordine di acquisto, il take profit sarà superiore al prezzo corrente di mercato. Al contrario, con un ordine di vendita, il take profit sarà inferiore al prezzo corrente di mercato.

Come impostare stop loss e take profit per le negoziazioni aperte?

Per impostare stop loss e take profit per le negoziazioni aperte, segui queste istruzioni di seguito:

1. Fare clic su “Portfolio” sul lato sinistro dello schermo.

Qui puoi gestire i tuoi ordini di trading. Gli ordini aperti verranno visualizzati nella scheda “Posizioni“.

Gli ordini in sospeso sono mostrati nella scheda “Ordini“.

2. Seleziona il trade che desideri impostare Take profit e Stop-loss e fai clic su “Aggiungi” nelle colonne “Chiudi in perdita” e “Chiudi in profitto”.

3. Regola questi parametri nella finestra di trading a destra.

Infine, fai clic su “Aggiorna posizione” per completare.

Quindi ti abbiamo mostrato come impostare gli ordini stop loss (Stop loss), take profit (Take profit) sulla piattaforma Capital.com. Spero che questo articolo ti sia utile. Buona Fortuna!