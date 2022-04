Tangem: è il portafoglio hardware più sicuro?

Tangem fa progredire il modo in cui gli appassionati di criptovalute trasferiscono, archiviano e scambiano le loro risorse. Ha una sicurezza di alto livello e si concentra su tecnologia e standard emergenti, interoperabilità e software open source. In questa “Tangem Review”, ci immergeremo in profondità nella piattaforma e in tutte le sue funzionalità.

Sommario (TL;DR)

Tangem è un’azienda high-tech che ha messo le sue radici nel settore blockchain ed è stata fondata nell’anno 2017.

Le tangem card aiutano a trasferire, acquistare, vendere e archiviare criptovaluta in pochi tocchi con il tuo dispositivo.

Tangem TWIN è fondamentalmente un insieme di due carte programmate per accedere allo stesso portafoglio Bitcoin. Questa seconda scheda è come una chiave di backup.

Con Tangem Notes, puoi utilizzare le prime sei criptovalute come BTC, BNB, ETH, XRP, DOGE e ADA.

L’app Tangem Mobile supporta sia iOS che Android, ma con le versioni 13+ e 5.0, rispettivamente.

Il firmware è anche controllato dalla principale società di sicurezza di audit nota come Kudelski Security.

Tangem Wallet ti consente di gestire oltre 600 token e 13 blockchain.

Cos’è Tangem?

Tangem AG è una nota azienda high-tech nel settore blockchain. Ha sede a Zugo, in Svizzera, con filiali in Europa orientale, APAC e Nord America, ed è stata fondata nell’anno 2017.

Collaborano con importanti attori come Cardano, Stellar, Kudelski Security, VISA, NXP e Samsung. Inoltre, sono membri delle principali associazioni del settore blockchain come Hyperledger e GBBC. Tangem possiede e promuove tecnologie che portano in modo sicuro le risorse digitali nel mondo fisico e servono le persone in 108 paesi.

Tangem: Caratteristiche

Tangem ha un design semplicistico senza bisogno di batterie, PC o persino fili. Hai solo bisogno di avere uno smartphone.

La piattaforma offre ai suoi utenti la completa proprietà e sicurezza delle loro chiavi private.

L’app Tangem consente agli utenti di acquistare, vendere e persino trasferire criptovalute in pochi tocchi.

La piattaforma Tangem offre inoltre agli utenti il più alto livello di certificazione tra tutti i portafogli hardware crittografici.

Il portafoglio Tangem ha oltre 600 valute su 13 blockchain contemporaneamente e sono accessibili anche oltre 100 dApp.

La piattaforma è facile da usare in quanto dispone di Store basato su NFC e Transacts Digital Assets.

Le carte Tangem possono essere prese e utilizzate ovunque. Supporta i servizi Standard & Express disponibili in tutto il mondo.

Tangem Wallet

Il portafoglio Tangem è un portafoglio hardware multi-valuta che aiuta a gestire varie criptovalute con accesso a DeEx, NFT, DeFi e altro. Il portafoglio ti aiuta a gestire la tua valuta preferita su 13 blockchain e oltre 600 token. Inoltre, l’acquisto e la vendita di criptovalute sono anche facili in quanto ti consentono di acquistare criptovalute con Apple / Google pay, carte di credito e carte di debito. Oltre a questo, puoi smettere di preoccuparti di documenti, immagini e frasi di seed utilizzando un altro Tangem Wallet come backup.

La carta genera chiavi private, rendendola sicura come dispositivo principale, ma solo tre carte possono essere collegate a un portafoglio per il backup finale. Inoltre, è il firmware controllato dal miglior laboratorio del mondo, Kudelski Security.

Recensione di Tangem: Tangem Card

Una carta Tangem è un portafoglio freddo hardware sicuro di alto livello che è fatto per memorizzare qualsiasi tipo di Bitcoin / risorse digitali o altre criptovalute sulla tecnologia blockchain. Inoltre, può eseguire un numero infinito di transazioni e sono completamente riutilizzabili.

Tangem Card ti permette di

Controlla le risorse che detiene e la validità della carta.

Mostra l’indirizzo blockchain delle risorse.

Ti consente di acquistare criptovalute nell’app direttamente utilizzando Apple / Google Pay o con la tua carta di credito.

Invia fondi ad altri portafogli blockchain o Tangem Cards.

Puoi pagare i commercianti che attualmente accettano criptovalute tramite codici QR con questa carta.

IP68 rende inoltre questa scheda praticamente indistruttibile di fronte all’acqua e alla polvere. Inoltre, puoi persino metterlo nella neve.

La scheda è abbastanza resistente da resistere e funzionare da -35 ° C a + 85 ° C.

Recensione di Tangem: Nota di Tangem

Le persone nuove alla crittografia non devono preoccuparsi poiché Tangem Note è esplicitamente progettato per loro. Gli utenti possono acquistare o vendere criptovalute liberamente in pochi clic. Questa caratteristica di Tangem è semplice da usare come il normale denaro contante; tutto ciò di cui hai bisogno è uno smartphone e una carta.

Inoltre, puoi semplicemente consegnare la tua Tangem Note come denaro a chiunque, e avranno cripto nelle loro mani. Oltre a questo, Tangem Note è una scelta perfetta se vuoi invitare la tua famiglia, amici o colleghi nel mondo delle criptovalute. Questi sono diversi dalle classiche carte regalo in quanto continua a crescere. Inoltre, NFC nel telefono e nell’app Tangem è appena sufficiente in quanto non ha bisogno di batterie, fili o computer.

Tangem Recensione: Tangem TWIN

Tangem TWIN è un portafoglio hardware Bitcoin che aiuta a proteggere l’accesso al tuo Bitcoin senza alcun costo per la sicurezza e la massima facilità. Qui due carte incontrano un portafoglio, il che significa che otterrai due carte collegate a un portafoglio Bitcoin. TWIN non vi chiede né vi richiede di tenere traccia di nient’altro che della vostra carta – senza passcode, immagini o frasi di partenza. La seconda scheda viene utilizzata come backup.

Inoltre, regalando la tua seconda carta TWIN ai tuoi cari, puoi condividere in modo sicuro il tuo portafoglio hardware. Oltre a questa funzione, il portafoglio hardware TWIN è altamente sicuro in quanto è certificato EAL6 +, che è contrassegnato come il più alto livello di sicurezza tra tutti i portafogli hardware oggi. Kudelski Security lo controlla anche per garantire la privacy dei dati in ogni momento, anche da Tangem stessa.

Come iniziare con Tangem?

Per iniziare con Tangem, è necessario seguire subito alcuni passaggi, e quelli sono

Innanzitutto, prendi il tuo Tangem Wallet. Quindi scarica l’app Tangem dai link presenti sul loro sito web. Scansiona correttamente la scheda tenendo il telefono sopra la scheda e generando le chiavi private. La chiave privata verrà generata automaticamente quando si tocca la scheda sul telefono utilizzando il generatore di numeri casuali reali. Carica i tuoi fondi su una carta Tangem trasferendoli da un altro portafoglio o acquistando criptovalute nell’app direttamente utilizzando Apple / Google Pay o Carta di credito. Infine, imposta il tuo backup su Tangem Wallet.

Recensione di Tangem: sicurezza

Tangem offre un’eccellente sicurezza ai suoi utenti e mantiene i loro fondi al sicuro. Genera una chiave privata univoca facendo uso del generatore True Random Number. Questa chiave privata non viene mai divulgata da nessuna parte e a nessuno. Ha anche il più alto livello di certificazione tra tutti i portafogli hardware: EAL6 + secondo i common criteria. Inoltre, il firmware è controllato dalla principale società di sicurezza di audit chiamata Kudelski Security.

Inoltre, l’architettura della scheda Tangem mantiene le tue chiavi sicure e offline. Oltre a questo, ogni Tangem Card contiene un chip sicuro che consente inoltre di trasportare e archiviare risorse digitali. Inoltre, le chiavi private di cui si è parlato in precedenza non esistono prima di iniziare a utilizzare la carta. Verrà generato solo quando si attiva la carta e viene memorizzato in modo permanente. Ciò significa che nessuno può accedere a questa chiave, nemmeno Tangem stesso.

Recensione di Tangem: app mobile

L’app mobile Tangem ti aiuta ad accedere rapidamente alla tua carta Tangem. Ha un’interfaccia semplice e intuitiva che collega i robusti portafogli hardware Tangem e la potente blockchain. Una volta scaricata l’app Tangem, tocca la carta e la tecnologia NFC ti consentirà di controllare il saldo del tuo account e gestire tutte le tue criptovalute, dai trasferimenti alle partecipazioni, il tutto con una sicurezza solida di cui ti puoi fidare. L’applicazione mobile è disponibile sia per gli utenti iOS che Android. Inoltre, alcuni punti devono essere annotati durante il download dell’app mobile, e quelli sono:

La versione Android dovrebbe essere 5.1+ con lettura dei tag e supporto NFC. Gli smartphone Android 7.0+ con i più recenti moduli NFC sono consigliati per migliorare le prestazioni e la stabilità della comunicazione NFC.

L’app deve essere installata prima di acquistare le banconote Tangem se le utilizzerai con i tuoi dispositivi smartphone. A causa delle scarse prestazioni NFC, alcuni modelli di smartphone sono stati disabilitati.

Il tuo smartphone occasionalmente perde la connessione NFC mentre preleva fondi dalle banconote beta di Tangem. In quel momento, ripeti fino a quando non ha esito positivo o prova a utilizzare un altro dispositivo.

Assistenza clienti Tangem

Il servizio di assistenza clienti fornito da Tangem mira a fornire ai propri clienti ogni possibile soluzione. Hanno una sezione FAQ dedicata con molte domande frequenti da parte degli utenti. Qui riceverai una risposta alla maggior parte delle tue domande.

Se rimangono ancora alcune delle domande, puoi generare un ticket di supporto sul loro sito web. Inoltre, questa guida per principianti è disponibile per tutti gli utenti per ottenere conoscenze sulla piattaforma. Oltre a questo, puoi anche unirti alla comunità globale degli utenti di Tangem tramite Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ecc.

Recensione di Tangem: pro e contro

Pro Contro Tangem è presente in circa 108 paesi nei cinque continenti, ad eccezione dell’Antartide. L’app mobile Tangem non è compatibile con i modelli iOS meno recenti o con i dispositivi privi di supporto NFC. Le tue transazioni / operazioni in blockchain non vengono mai tracciate. Il tuo smartphone potrebbe a volte perdere la connettività NFC durante il prelievo di fondi. La scheda Tangem è abbastanza resistente da funzionare da -35 𝇈 C a + 85 𝇈 C. Ha la massima sicurezza e il più alto livello di certificazione tra gli altri portafogli hardware crittografici. Acquista, trasferisci e vendi le tue criptovalute in pochi tocchi utilizzando l’app mobile Tangem. Ha oltre 600 valute su 13 blockchain contemporaneamente.

Recensione di Tangem: Conclusione

Infine, vorrei solo dire che Tangem è una piattaforma esperta con vari prodotti e funzionalità. È dedicato all’utilizzo delle risorse digitali a livello globale e al miglioramento della loro natura. Ha un avanzato ecosistema one-stop di portafogli di criptovaluta che funziona esattamente come le carte di credito con moduli NFC. Inoltre, la piattaforma ha la massima sicurezza con il più alto livello di certificazione. Spero che con questa “Recensione di Tangem”, devi aver raccolto abbastanza informazioni sulla piattaforma.

Ottieni uno sconto del 10% quando usi il codice CCC10 sul negozio Tangem.

Domande frequenti

Cosa succede se si perde una carta TWIN?

Puoi comunque accedere al tuo portafoglio con la seconda carta se hai perso la prima. Puoi anche impostare una password nell’app Tangem se desideri proteggere ulteriormente la tua carta. Quindi, a causa di questa protezione con password, a chiunque possa tentare di accedere alla tua carta smarrita verrebbe impedito di farlo. Ma, se entrambe le carte vengono perse, non recupererai i tuoi fondi.

Come posso verificare la validità di una tangem card?

Per verificare la validità della tua carta, devi prima aprire l’app Tangem e poi toccare la carta sullo scanner NFC presente all’interno del tuo telefono. Ci vorranno solo pochi minuti. Inoltre, l’app verificherà tutti i dettagli della carta e vedrà se è autentica o meno, otterrà il saldo dalla blockchain e possederà le chiavi private corrette.

Cosa sono le chiavi pubbliche e private?

Chiave pubblica – Questo tipo di chiave è simile al tuo indirizzo postale; lo condividi per ricevere e-mail. Questa chiave è pensata per essere distribuita tra le persone per ricevere i tuoi fondi lì. Inoltre, è derivato dalla chiave privata.

Chiave privata – Questa chiave dovrebbe essere tenuta segreta perché ti dà accesso alla tua crittografia e ti consente di firmare le transazioni. Se possiedi questa chiave, sei il proprietario dei fondi.