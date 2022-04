I migliori gruppi di Crypto Telegram

Ci sono informazioni infinite disponibili intorno a noi sui segnali crittografici, sui gruppi di telegrammi crittografici e sul mercato delle criptovalute. Quindi, è difficile filtrare e conoscere solo le informazioni preziose. Pertanto, Telegram è diventato una delle fonti significative di conoscenza nel tempo di oggi.

Questo articolo si concentrerà specificamente su alcuni dei “Migliori gruppi di Telegram Crypto” e ti fornirà tutte le conoscenze e la direzione di cui potresti aver bisogno.

Sommario

Nome Anno registrato Abbonati Contatto CoinCodeCap 2018 14.5k @gaurav_zen Verified Crypto Traders 2018 41.5k @VerifiedCrypto Universal Crypto Signals Pro 2018 43.9k @cryptosaviour Fat Pig Signals 2018 140.6k N/D OnwardBTC| 2019 77.8k @OnwardBTC_Support CoinSignals 2021 76.6k @Last_Satoshi Trading 4C 2019 8k @Edward4C Signals Blue 2018 N/D N/D Rocket Wallet Signals 2020 37.7k @Adam_RocketWallet Mycryptopedia 2017 71k @MYC_Supports

Cosa sono i gruppi Crypto Telegram?

Telegram è una nota applicazione di messaggistica desktop e mobile basata su cloud che si concentra su velocità e sicurezza. Inoltre, Telegram è un ottimo strumento per trasmettere facilmente messaggi a un vasto pubblico.

Inoltre, i gruppi di telegrammi crittografici sono i gruppi creati principalmente per investitori e trader che sono sempre alla ricerca di ordini redditizi. Pertanto, tutto ciò che riguarda le criptovalute è generalmente discusso e condiviso in questi gruppi. Tuttavia, questi gruppi non sono sufficienti per ottenere segnali in quanto si dovrebbe essere consapevoli di tutti gli eventi nel mondo blockchain e criptovaluta.

Quindi, questo è il motivo per cui diventa essenziale far parte di canali telegram indipendenti, che sono ulteriormente in grado di fornirti materiali informativi e preziosi.

CoinCodeCap

Noi di CoinCodeCap siamo una società di media crittografici che aiuta gli investitori con recensioni di prodotti, guide e articoli di confronto nel campo della criptovaluta. Inoltre, forniamo ai nostri utenti anche notizie crittografiche giornaliere e tutorial di trading attraverso i nostri video e canali YouTube.

Coinmonks è un team di trader di successo e professionisti che dimostrano segnali basati su analisi tecniche e fondamentali. Miriamo a fornire il percorso per raggiungere il miglior prodotto crittografico in base alle tue esigenze.

Canale Telegram: CoinCodeCap Classic

Coincodecap Classic Telegram Channel assicura che tutti gli abbonati vengano aggiornati regolarmente con l’analisi del mercato delle criptovalute, vari articoli e segnali crittografici tutti relativi al mondo delle criptovalute. Noi di Coincodecap telegram abbiamo un team di analisti che fanno uso di indicatori matematici e tecnici per conoscere la situazione del mercato. Inoltre, abbiamo anche un canale telegramma crittografico premium che fornisce un flusso video di integrazione Cornix Bot per il trading automatizzato, l’analisi dal vivo, Binance Spot e segnali futuri e molti altri vantaggi.

Verified Crypto Traders

VCT o Verified Crypto Traders è ben noto per i suoi video di YouTube e il trading spot. La piattaforma è composta da analisti di grande esperienza e utilizza matematica e modelli complessi per prevedere i movimenti del mercato delle criptovalute. Mirano a rendere i loro trader senza preoccupazioni mentre investono e fanno trading nel mercato delle criptovalute.

Canale Telegram: Verified Crypto Traders

Il Verified Crypto Traders Telegram viene fornito con tre canali e, insieme a questi, c’è anche un gruppo di membri platino. Se vuoi automatizzare il tuo trade sulla piattaforma, puoi anche utilizzare il bot Cornix. Questi canali telegrammi crittografici sono un’ottima fonte di informazioni per tutti i trader interessati al mondo delle criptovalute.

Universal Crypto Signals

Universal Crypto Signals è tra le migliori e più popolari piattaforme di trading crittografico. Alcuni degli scambi popolari come Bittrex, Binance Futures, Kucoin, Bybit, ecc. La piattaforma è entrata in scena per la prima volta nell’anno 2018. Inoltre, la piattaforma è considerata una delle piattaforme più affidabili per i servizi di segnale crittografico tra tutti i trader.

Canale Telegram: Universal Crypto Signals Pro

Il canale telegramma Universal Crypto Signals fornisce segnali commerciali regolari ai suoi trader con l’aiuto del suo team di analisti tecnici dall’India. Inoltre, forniscono aggiornamenti e prezzi giornalieri del mercato. Inoltre, hanno anche un’opzione di abbonamento premium in cui è possibile fare trading spot e margin e accedere ad altre funzionalità. C’è un canale separato per fornire il servizio clienti.

Fat Pig Signals

Fat Pig Signals è un fornitore di servizi per segnali crittografici che ti consente di scambiare criptovalute come un professionista con informazioni di professionisti. Sono costituiti da un team di qualità di trader esperti e professionisti che ti invieranno segnali di trading giornalieri al fine di semplificare il tuo approccio al trading. Inoltre, ti aiutano anche a determinare quali monete vendere e cosa comprare, ma tutto questo viene fatto attraverso il loro canale telegram. Inoltre, prendere l’aiuto dei loro analisti tecnici esperti e strategie di trading crittografico ti aiuterà sicuramente a potenziare il tuo portafoglio.

Canale Telegram: Fat Pig Signals

Questa piattaforma è popolare per i segnali commerciali ai suoi trader attraverso il suo canale Telegram. I trader esperti guidano il canale e gli analisti di mercato analizzano ogni segnale prima di inviarlo. Questo lo rende più personalizzato e dettagliato considerando diversi indicatori tecnici. Inoltre, c’è un canale telegram separato per i suoi membri VIP. Inoltre, offrono anche segnali a breve, lungo e lungo termine.

OnwardBTC

OnwardBTC è entrato per la prima volta nel mondo delle criptovalute nell’anno 2019. Hanno un obiettivo comune per principianti ed esperti, cioè il trading di criptovalute in modo redditizio. Con l’aiuto delle loro conoscenze specialistiche e anni di esperienza crittografica nel mercato delle criptovalute, possono fornirti una delle migliori comunità in cripto. Inoltre, danno circa un mese a tutti i loro trader, e questo viene fatto con l’aiuto del loro partner, Bybit.

Canale Telegram: OnwardBTC

OnwardBTC opera principalmente attraverso i loro canali telegram e ogni canale telegram supporta il bot cornix per automatizzare le tue operazioni. Inoltre, il team di OnwardBTC è partner di Arya Signals ed è anche specializzato nel trading con leva finanziaria. Oltre a questo, hai la possibilità di interagire con i professionisti con il loro gruppo telegram premium. Puoi anche unirti al loro canale telegram pubblico per iniziare con un mese gratuito.

CoinSignals

CoinSignals è stato creato da un team di analisti di trading ed è arrivato per la prima volta all’inizio di gennaio 2021. L’obiettivo principale di CoinSignals era quello di fornire analisi fondamentali e tecniche. La piattaforma ti consente di fare trading e ottiene un profitto mensile di oltre il 100%. Inoltre, hanno una grande comunità di trader che seguono i loro segnali ogni giorno. Inoltre, sono noti per la loro coerenza in quanto pubblicano oltre 100 segnali al mese per diversi tipi di criptovalute sul loro canale telegram.

Canale Telegram: CoinSignals

Coin Signals è guidato da un gruppo di analisti di mercato e trader esperti; inoltre, ha oltre 76000 membri attivi nel suo canale Telegram. I segnali commerciali che forniscono si basano su analisi tecniche, trading automatico e intelligenza artificiale. Coprono principalmente i segnali BitMEX, i segnali Bittrex e i segnali Binance. Inoltre, fornisce aggiornamenti giornalieri sul mercato crittografico e notizie sulla criptovaluta per i suoi membri. Oltre a questo, gli utenti su Coin Signals ottengono tre tipi significativi di segnali come coppie basate su USD, coppie basate su USDT e coppie basate su BTC. Forniscono anche segnali a breve e lungo termine. Inoltre, i trader possono anche passare alla versione pro del canale e mettere le mani sui segnali altcoin.

4C Trading

4C Trading ha la visione di diventare un leader mondiale nei robot di trading crittografico. Il loro ufficio si trova nel centro finanziario del Belgio-Europa e ha un team di pionieri della criptovaluta. I bot di trading crittografico automatizzati di 4C Trading consentono ai trader di fare trading 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana. Inoltre, il loro team è completamente dedicato a far crescere il tuo portafoglio crittografico a passi da gigante senza nemmeno farti passare tutto il tuo tempo davanti a computer o dispositivi mobili.

Canale Telegram: 4C Trading

Il canale telegramma 4C Trading offre ai propri trader segnali da Bittrex a Binance, fornendo così ai trader segnali sensibili al tempo e affidabili. Anche se forniscono solo 2-3 segnali al giorno, tutti i segnali offerti sono su sviluppi più recenti nello spazio crittografico. La piattaforma ti aiuta a trovare strumenti completi per creare e monitorare tutte le tue prestazioni sulle negoziazioni.

Signals Blue

Signals Blue è un fornitore di segnali crittografici di alta qualità. La piattaforma è stata istituita per la prima volta nell’anno 2018. I servizi che forniscono si basano sull’esperienza e sulla conoscenza. Hanno un team di persone esperte che hanno esperienza in molte aree di trading. Inoltre, forniscono un servizio professionale che fornirà ulteriormente un’elevata efficienza in pochissimo tempo. Ad oggi, hanno fornito 26 segnali crittografici e i loro segnali sono pronti per l’uso su scambi come Binance, Coinbase Pro, Kucoin, Kraken, Huobi Global e molti altri.

Canale Telegram: Signals Blue

La piattaforma si basa solo sulla soluzione più popolare per la condivisione di segnali crittografici, il messenger Telegram. Forniscono segnali altcoin e bitcoin e includono notifiche sugli obiettivi raggiunti. Inoltre, i segnali che danno sul loro canale telegram sono sempre consultati e analizzati prima con specialisti e professionisti di tutto il mondo. Inoltre, credono che il loro gruppo dia accesso che cambierà per sempre la tua definizione di servizio di segnali crittografici.

Rocket Wallet Signals

Rocket Wallet Signals è incentrato sul trading responsabile e anche sul dare ai propri membri VIP informazioni sull’attuale situazione del mercato delle criptovalute. Hanno un gruppo di segnali crittografici gratuiti con circa 37000 utenti attivi e sono ancora in crescita.

Canale Telegram: Rocket Wallet Signals

Attraverso il loro canale telegram, Rocket wallet Signals fornisce aggiornamenti di mercato e segnali di trading. Includono anche rapporti mensili sul segnale, che vengono eseguiti per verificare le prestazioni passate del servizio. Inoltre, è diverso dalla maggior parte dei gruppi di segnali perché forniscono un gruppo di chat VIP moderato per le discussioni. Queste discussioni riguardano principalmente tendenze, segnali in corso, domande generali relative alle criptovalute e cercano di non lasciare domande senza risposta. Inoltre, pubblicano oltre 1-3 segnali al giorno sul canale telegramma.

Mycryptopedia

Con oltre 4 anni di esperienza, il team dietro Mycryptopedia o MYC Signals è stato un leader di fiducia del settore. Hanno una comunità di oltre 71k utenti e tutti si affidano a loro per fornire loro chiamate di trading accurate e redditizie. La piattaforma è stata fondata da un team di professionisti della criptovaluta e del forex trading. Alcuni degli scambi supportati sono Deribit, Bybit, Binance Futures, Binance, BitMEX, KuCoin, Bittrex e Huobi.

Canale Telegram: Mycryptopedia

MYC Signals è un canale di trading che offrono e che è dedicato ai trader. Il servizio ha due sottocanali di segnali Premium: MYC Binance Signals VIP e MYC BitMEX Signals VIP. Inoltre, nel loro canale telegram, pubblicano circa 50-70 segnali di trading al mese e forniscono anche un servizio di assistenza clienti 24 * 7. Inoltre, offrono ai loro trader il trading automatizzato.

Conclusione

I gruppi di criptovaluta di Telegram sono diventati molto popolari tra i trader di criptovaluta per interagire e tenere il passo con altri appassionati e trader di criptovalute. Quindi, finalmente, speriamo che questo articolo possa averti dato una breve descrizione di alcuni dei “Migliori gruppi di Telegram Crypto” e avrebbe risolto il tuo dilemma su quale sia la migliore piattaforma da utilizzare.

Domande frequenti

Come ottenere segnali crittografici gratuiti?

Se cerchi segnali crittografici gratuiti, puoi cercarli direttamente su Telegram. Inoltre, CoinCodeCap fornisce anche segnali crittografici gratuiti attraverso il nostro canale telegramma CoinCodeCap Classic.

Quale dovrebbe essere considerata la migliore chat di telegramma con segnale crittografico?

Ci sono molti gruppi di telegrammi là fuori, ma puoi trovare la migliore chat di telegramma crittografica nel gruppo telegramma di Verified Crypto Traders in quanto è un diavolo di un posto per principianti ed esperti. Come principiante, puoi interagire con molti trader professionisti. Inoltre, puoi anche unirti al canale telegramma Fat Pig Signals in quanto servono un pubblico più ampio.

Come si identificano i segnali crittografici?

Ci sono principalmente due aspetti con cui è possibile identificare i segnali crittografici, e quelli sono puramente segnali crittografici basati sulle notizie e a pagamento. Nei segnali puramente basati sulle notizie, se un incidente è a favore del mercato delle criptovalute, i prezzi aumenteranno e, se è contro il mercato delle criptovalute, cadrà. Se il secondo aspetto è il fornitore di segnali crittografici a pagamento, allora prevedono i prezzi delle monete utilizzando l’analisi tecnica e fondamentale.