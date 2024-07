Tassazione Agevolata Premi di Produttività 2024: Guida Completa

Anche nel 2024 è attiva la tassazione agevolata al 5% per i premi produttività o premi produzione.

Confermata dalla Legge di Bilancio 2024, si tratta di una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi produttività o di risultato, nel limite di 3.000 euro lordi all’anno (e in alcuni casi anche di 4.000). Al 17 giugno 2024, oltre 4 milioni di lavoratori ne hanno beneficiato. In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona la tassazione agevolata per i premi di produttività, a chi spetta ed entro quali limiti.

Cos’è la Tassazione Agevolata Premi di Produttività

La tassazione agevolata dei premi di produzione dei dipendenti è una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività, di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Grazie alla misura introdotta per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2023, confermata poi dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla riforma fiscale 2024, i lavoratori dipendenti del settore privato possono usufruire di questa tassazione ulteriormente ridotta per i premi riconosciuti nel 2024, entro il limite di 3.000 euro lordi all’anno. Il tetto sale a 4.000 euro se l’azienda interessata coinvolge i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Come Funziona la Tassazione Agevolata

La tassazione agevolata a cui sono sottoposti i premi di produzione funziona tramite applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Ecco, nel dettaglio, come vengono tassati i premi produttività:

la somma complessiva delle aliquote IRPEF e addizionali viene sostituita da un’aliquota unica ridotta nel 2024, “sostituiva” per l’appunto

il tetto entro cui questa tassazione agevolata trova applicazione è di 3.000 all’anno o 4.000 euro in alcuni casi specifici

questa aliquota risulta del 5% per tutto il 2024

per aver diritto alla tassazione ridotta, i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione dei premi

Limiti Tassazione Agevolata

La tassazione agevolata per i premi di produttività al 5% è riconosciuta entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi all’anno. Il limite dei 3.000 euro per la tassazione agevolata dei premi può essere innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori avviene mediante schemi organizzativi aziendali che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione, di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività.

Beneficiari Premi di Produzione nel 2024

Secondo il report aggiornato a giugno 2024 sul deposito dei contratti del Ministero del Lavoro, i lavoratori beneficiari di premi di produttività sono oltre 4 milioni (4.169.930), di cui:

2.831.265 riferiti a contratti aziendali

1.338.665 a contratti territoriali

Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1.483,37 euro.

Le Risorse

Per l’intervento, volto a incentivare le aziende a riconoscere questa tipologia di compenso, il Governo ha previsto una spesa di 6,9 milioni di euro per il 2024, considerando il mancato gettito dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali. Stando al Report sull’andamento dei premi di produttività, la misura di detassazione sta avendo riscontri positivi. I contratti attivi sono 13.597, il 26,2% in più rispetto alla stessa data del 2023.