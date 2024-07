Bonus Adozione 2024: requisiti, importo e come fare domanda

Dal giorno 8 luglio è possibile presentare domanda per il bonus adozione 2024 fino a 6500 euro.

Possono richiederlo le coppie di genitori che hanno iniziato un percorso di adozione considerato “complesso”, non ancora concluso al 1° gennaio 2024 per il verificarsi di una serie di criticità o perché avviato prima della pandemia Covid-19.

In questa guida chiara e dettagliata spieghiamo cos’è il bonus adozioni 2024, a chi spetta, a quanto ammonta, come funziona e come fare domanda.

Cos’è il bonus adozioni 2024

Il bonus adozioni 2024 è un contributo economico fino a 6500 euro dedicato alle coppie di genitori che hanno affrontato procedure adottive complesse a livello internazionale. La normativa definisce “complesse” le procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2024, a causa di specifiche condizioni di criticità dovute alle problematiche e ai rallentamenti conseguenti alla crisi pandemica generata dalla diffusione del Covid-19, nonché alle particolari situazioni geopolitiche che caratterizzano i rapporti con alcuni Stati.

A disciplinare la misura è il Decreto del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 29 aprile 2024, siglato dalla ministra Eugenia Roccella e annunciato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 27-06-2024. È possibile presentare domanda entro le ore 23:59 del 5 ottobre 2024.

A chi spetta

Il bonus adozioni 2024 spetta ai genitori adottivi se la loro procedura di adozione internazionale, avviata attraverso il conferimento dell’incarico a un ente autorizzato, risulta, alternativamente:

antecedente al 30 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica dell’Organizzazione mondiale della sanità) e non ancora conclusa alla data del 1° gennaio 2024;

avviata nei Paesi di origine Cina, Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia (considerati Paesi con particolari situazioni geopolitiche) e non ancora conclusa alla data del 1° gennaio 2024.

Non sono richiesti altri requisiti, tipo limiti ISEE o di età.

A quanto ammonta

Il bonus adozione 2024 ha un importo che varia dai 3500 ai 6500 euro. La cifra esatta dipende dalle condizioni che hanno reso complessa la procedura adottiva. Nello specifico, è pari a:

3500 euro per ciascuna coppia che ha avuto problemi nel percorso di adozione a causa dei rallentamenti connessi al Covid-19;

5000 euro per ciascuna coppia che ha avuto difficoltà nel percorso di adozione a causa dei rapporti complessi con alcuni Stati;

6500 euro per ciascuna coppia in caso di aspiranti genitori che hanno affrontato (o stanno affrontando) un percorso adottivo difficile, sia per il Covid che per i rapporti internazionali complessi con alcuni Stati.

Come presentare domanda per il bonus adozione 2024

Le coppie in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda congiunta per il bonus adozione 2024 mediante il sistema online “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, accessibile tramite SPID o Carta di identità elettronica (CIE).

L’istanza di contributo deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative spiegate nella procedura di domanda. Inoltre, la domanda va corredata dal documento d’identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

Scadenza domande

Le domande per il bonus adozione 2024 potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 00:01 dell’8 luglio 2024, alle ore 23:59 del 5 ottobre 2024.

Come funziona il bonus adozioni 2024

Il bonus adozioni 2024 funziona mediante apposita procedura di riconoscimento gestita dalla Commissione per le adozioni internazionali, che entro 60 giorni a decorrere dal 5 ottobre 2024 (scadenza dei termini per la presentazione delle istanze), è tenuta a concludere gli accertamenti sulla ammissibilità delle domande.

Dopo di che, la liquidazione del contributo oggetto di ciascuna istanza sarà disposta con un Decreto pubblicato dal Capo Dipartimento delle politiche per la famiglia, successivamente all’esito positivo della relativa istruttoria.

In caso di riscontro positivo, i richiedenti riceveranno il bonus adozione direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda, nel limite delle risorse stanziate per il 2024. Per questa misura, complessivamente, il Governo ha stanziato 4.377.500 euro per l’anno 2024.