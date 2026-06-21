Tassazione del cashback crypto in Portogallo: cosa sapere nel 2026

Il cashback offerto dagli exchange di criptovalute in Portogallo solleva dubbi fiscali. Scopri quando è considerato reddito e quando è solo uno sconto.

Negli ultimi anni, gli exchange di criptovalute hanno introdotto sempre più programmi di cashback e premi per attrarre e fidelizzare gli utenti. Questi incentivi possono assumere diverse forme, come il rimborso parziale delle commissioni di trading, bonus legati al volume delle transazioni, remunerazioni per il possesso di token specifici, o compensazioni per la fornitura di liquidità ai pool on-chain.

Per gli investitori residenti in Portogallo sorgono due domande cruciali: quando questi benefici costituiscono reddito soggetto a tassazione e quando invece rappresentano semplicemente una riduzione delle commissioni o del prezzo, non soggetta a tassazione autonoma?

Il regime fiscale delle criptovalute in Portogallo

Dal 1°, la Legge di Bilancio dello Stato ha sistematizzato i redditi derivanti dalle criptovalute in tre categorie: Categoria B (redditi da attività commerciali e professionali), Categoria E (reddito da capitale) e Categoria G (plusvalenze).

La remunerazione in token è generalmente collocata nella Categoria E, con la tassazione effettiva posticipata al momento della conversione in valuta fiat. Inoltre, le plusvalenze derivanti da criptovalute detenute per più di 365 giorni sono esenti da tassazione.

Tipologie di cashback e implicazioni fiscali

Gli exchange offrono diversi tipi di cashback, tra cui rimborsi sulle commissioni di negoziazione, programmi fedeltà a punti, bonus promozionali e premi per comportamenti economici specifici. La questione cruciale è capire se questi benefici rappresentano un reddito aggiuntivo o semplicemente un costo di transazione inferiore.

Cashback come rimborso delle commissioni

Quando il cashback è direttamente legato alle commissioni di trading e non può essere prelevato o convertito in criptovaluta liberamente utilizzabile, può essere considerato una riduzione del prezzo. In questo caso, non costituisce reddito autonomo e non è soggetto a tassazione. L’impatto fiscale si manifesta solo nel calcolo delle plusvalenze o minusvalenze nella Categoria G.

Cashback come reddito

Al contrario, quando il cashback è accreditato in euro o criptovalute liberamente utilizzabili, o è legato a comportamenti specifici come il possesso di token o la fornitura di liquidità, può essere considerato reddito da capitale (Categoria E). In questo caso, è soggetto a tassazione nel momento in cui viene accreditato.

Implicazioni pratiche e obblighi di segnalazione

Per gli investitori privati, la qualificazione del cashback come sconto o reddito ha implicazioni significative. Se il cashback è un puro sconto, non è necessario dichiararlo autonomamente all’Agenzia delle Entrate. Se invece costituisce reddito da capitale, deve essere dichiarato nell’apposito allegato.

Per gli exchange e le fintech, la progettazione del programma di cashback è decisiva. Un meccanismo strutturato come uno sconto non convertibile in denaro o un rimborso delle commissioni minimizza l’incertezza fiscale per i clienti. Tuttavia, in assenza di specifiche linee guida dell’Autorità fiscale, esiste un rischio reale di riqualificazione futura del cashback come reddito da capitale.

Per i programmi ibridi, è consigliabile richiedere informazioni vincolanti per promuovere la certezza del diritto.