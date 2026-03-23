Tassazione delle criptovalute nei Paesi Bassi: guida per le imprese

Negli ultimi anni molte imprese nei Paesi Bassi hanno iniziato ad accettare criptovalute come metodo di pagamento, attirate dalla flessibilità e dalla domanda dei clienti; tuttavia, proprio questa scelta complica gli adempimenti fiscali e contabili davanti al Belastingdienst.

In questo contesto è importante comprendere che ogni incasso in criptovalute deve essere convertito e documentato in euro, perché è questo il riferimento per la determinazione del reddito imponibile, senza eccezioni legate alla natura digitale del pagamento. Il termine crypto belasting sintetizza la questione fiscale che ogni attività deve affrontare per evitare sanzioni o rettifiche in sede di verifica.

Questa guida riassume i punti essenziali che servono a un imprenditore o a un professionista per gestire correttamente i flussi in criptovalute: come determinare il valore in euro, quando considerare imponibile un incasso, come trattare le detenzioni in portafoglio e quali obblighi emergono dal quadro regolatorio europeo. Forniamo inoltre indicazioni pratiche sulla IVA e sugli obblighi di comunicazione introdotti da DAC8, oltre a suggerire strumenti di compliance come Stripe Tax per semplificare la riscossione e la registrazione delle imposte.

Come vengono tassati i pagamenti in criptovalute

Il principio di base è semplice: i pagamenti ricevuti in criptovalute sono reddito d’impresa e vanno dichiarati in euro al momento della transazione. Se un cliente paga in Bitcoin o in stablecoin, il valore in euro alla data della vendita diventa il ricavo. Questo vale sia per beni che per servizi e per abbonamenti; l’amministrazione considera le criptovalute come un mezzo di pagamento, non come una categoria di reddito autonoma. Per le società, il ricavo entra nel reddito imponibile soggetto all’imposta sulle società; per le ditte individuali, il reddito confluisce nel Box 1 come reddito d’impresa. Eventuali plusvalenze realizzate in seguito alla vendita delle monete detenute dall’impresa saranno rilevate come utili o perdite al momento della cessione.

Società (BV) e trattamento degli utili

Per una BV qualsiasi criptovaluta incassata per vendite o servizi va iscritta nel conto economico come ricavo convertito in euro; successivamente, se la società vende le criptovalute, la differenza tra valore di realizzo e valore contabile genera una plusvalenza o minusvalenza imponibile. A fini pratici, il valore iniziale al momento del pagamento costituisce la base imponibile, mentre operazioni come staking o mining devono essere valutate come reddito d’impresa e tassate nella stessa modalità. Ricorda che le aliquote dell’imposta sulle società applicabili rimangono quelle vigenti: ad esempio nel 2026 l’aliquota è del 19,0% fino a 200.000 € e del 25,8% sulla quota eccedente.

Professionisti e imprese individuali

I liberi professionisti e le ditte individuali dichiarano i ricavi in criptovalute nel loro fatturato e li includono nel Box 1 come reddito d’impresa, valutati in euro. Se l’attività è invece un’attività di trading svolta a titolo privato e non imprenditoriale, le criptovalute possono ricadere nel Box 3 come componente del patrimonio, con regole e valutazioni diverse; tuttavia, quando le monete sono utilizzate nell’attività commerciale prevalentemente, la tassazione segue il percorso dei redditi d’impresa e non quello del patrimonio.

Tenuta dei registri e rilevazione contabile

Le regole contabili non cambiano nella sostanza: bisogna conservare registrazioni trasparenti che consentano di ricostruire ogni transazione e il valore in euro applicato. Emetti fatture in euro, indicando eventualmente l’importo in criptovaluta come metodo di pagamento, e registra sempre l’equivalente in euro alla data della transazione utilizzando una fonte di cambio affidabile e coerente. Se la tua impresa mantiene criptovalute nel bilancio, queste devono essere iscritte come attività al costo o al minor valore di mercato e non si devono rilevare guadagni non realizzati fino alla vendita effettiva.

Conservazione dei documenti e verifiche

È fondamentale conservare le conferme delle transazioni, i tassi di cambio usati, le fatture e le commissioni pagate; il Belastingdienst richiede la documentazione fiscale per diversi anni, tipicamente almeno sette, e può chiedere dettagli in caso di controllo. La tracciabilità deve inoltre consentire di collegare ciascuna transazione in criptovaluta all’importo in euro riportato nella contabilità, perché le verifiche si concentrano spesso su discrepanze tra flussi registrati e movimenti blockchain.

IVA, quadro normativo e strumenti per la conformità

Dal punto di vista dell’IVA, il criterio è il medesimo: si tassa ciò che vendi, non il mezzo di pagamento. Se vendi un bene o un servizio soggetto a IVA devi calcolare la base imponibile in euro e indicare l’imposta in euro sulla fattura, anche se il cliente paga in criptovalute; il tasso di cambio alla data della fattura o del pagamento fissa la base imponibile. Esistono eccezioni: le piattaforme che facilitano lo scambio di criptovalute possono beneficiare di un trattamento IVA specifico a livello UE che le equipara a servizi finanziari esenti, ma questo non incide sull’IVA dovuta quando vendi prodotti o servizi e ricevi criptovalute come pagamento.

Obblighi normativi: DAC8 e MiCA

Dal 2026 DAC8 impone ai fornitori di servizi legati ai cripto-asset di trasmettere dati sulle transazioni dei clienti alle autorità fiscali, aumentando la visibilità del Belastingdienst sui flussi. Il regolamento MiCA, invece, disciplina i fornitori di servizi di asset cripto migliorando supervisione e requisiti operativi. Se hai già dichiarato correttamente i ricavi in criptovalute, l’impatto pratico è limitato; al contrario, l’adozione di queste regole rende più probabile l’individuazione di omissioni fiscali durante i controlli.

Strumenti di supporto: Stripe Tax

Per semplificare la conformità puoi valutare soluzioni come Stripe Tax, che aiuta a calcolare e riscuotere automaticamente imposte su vendite in vari Paesi, segnala obblighi di registrazione e si integra con la dashboard o l’API esistente. Questi strumenti possono ridurre l’onere operativo, facilitare la registrazione fiscale e collegarsi a partner per la dichiarazione. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale o legale; per decisioni sulla tua situazione specifica rivolgiti a un professionista abilitato.