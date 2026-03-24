Mobilizzare i risparmi africani per progetti di lungo termine

L’Africa affronta una sfida finanziaria significativa: per coprire solo il fabbisogno climatico serviranno circa 2,8 trilioni di dollari entro il 2030.

Tuttavia, il problema non è esclusivamente la scarsità di risorse, ma piuttosto la loro frammentazione e la mancanza di strutture standardizzate che permettano di trasformare flussi di capitale in progetti replicabili. In questo contesto è fondamentale ripensare il ruolo delle istituzioni finanziarie multilateralmente orientate, spostandole da semplici erogatrici di prestiti a veri e propri architetti di capitale capaci di progettare pipeline investibili.

Il modello tradizionale delle banche di sviluppo—centrato su processi di approvazione, erogazione e conto dei dollari spesi—rimane importante ma non sufficiente. Troppe iniziative restano uniche, con documentazione non omogenea e vie d’uscita poco chiare, per cui gli investitori globali trattano ogni progetto come una scommessa isolata. Allo stesso tempo, molti investitori istituzionali domestici trasferiscono risparmi verso debito sovrano a breve termine a causa di regolamentazioni stringenti e mercati poco profondi. Il risultato è una perdita di opportunità per convertire risparmio in capitale produttivo.

Perché il modello attuale non funziona

La molteplicità di strutture e l’assenza di standard rendono difficile aggregare capitale su scala. In assenza di pipeline trasparenti e di strumenti replicabili, il capitale globale preferisce prodotti con rischio chiaramente identificato e prezzi prevedibili. Inoltre, dopo anni di aumento dei tassi, gli Stati non possono più supplire aumentando l’indebitamento senza compromettere la sostenibilità fiscale. Serve dunque una transizione verso strumenti che possano trasformare il rischio percepito in rischio remunerabile, consentendo a fondi sovrani, gestori patrimoniali e veicoli climatici di allocare risorse a lungo termine.

Le leve per attrarre capitale

Per attrarre risorse servono tre cambiamenti sinergici: prodotti finanziari standardizzati rivolti al capitale globale, meccanismi per canalizzare il risparmio domestico e piattaforme replicabili che permettano di scalare operazioni. Queste leve devono essere implementate rispettando la sostenibilità macroeconomica e con un approccio di sistema che valuti l’impatto delle garanzie e dei contingent liabilities sul bilancio sovrano.

Capitale globale: creare opportunità standardizzate

Per attirare investitori internazionali è necessario offrire strutture ripetibili, come piattaforme di co-investimento standard, dashboard macro-settoriali trasparenti e strumenti di first-loss calibrati con disciplina fiscale. Questi elementi convertono l’ignoto in rischio valutabile e permettono ai grandi asset owner—fondi sovrani, fondi pensione e manager di asset—di ottenere esposizione a lungo termine con profili rischio-rendimento coerenti. Senza questa standardizzazione, ogni opportunità resta un caso isolato e difficile da inserire in una strategia di portafoglio a lungo termine.

Risparmio domestico: canalizzare pensioni e assicurazioni

Il continente dispone di consistenti pool di risparmio pensionistico e assicurativo, ma la loro allocazione è spesso limitata da norme prudenziali e dall’offerta di strumenti investibili. Le banche di sviluppo devono supportare la creazione di fondi infrastrutturali conformi alle regole locali, pipeline di green bond in valuta locale, portafogli cartolarizzati di PMI e veicoli di blended finance che affiancano investitori domestici e internazionali. L’esempio di Nigeria’s InfraCredit, che offre garanzie in valuta locale per migliorare l’attrattività degli strumenti di debito infrastrutturale, dimostra come sia possibile incrementare la domanda interna per investimenti produttivi.

Macroeconomia, responsabilità fiscale e misurazione dell’impatto

La qualità della struttura finanziaria è vincolata dalla credibilità fiscale. Gli spread sovrani influenzano direttamente il costo della finanza corporate e infrastrutturale: ignorare questa connessione significa trasferire fragilità anziché ridurla. Le garanzie e gli strumenti ibridi devono essere valutati rispetto alle passività potenziali del bilancio, integrando analisi di sostenibilità del debito e scenario planning. A livello operativo serve trasformare analisi macroeconomiche in intelligenza fruibile dagli investitori: valutazioni forward-looking, scenari di rischio-rendimento e piattaforme di dialogo tra policy maker, regolatori e asset owner.

Con il calo degli aiuti ufficiali—l’assistenza ufficiale allo sviluppo è diminuita di oltre il 7% nel 2026—e il rallentamento del credito infrastrutturale estero, l’Africa non può più fare affidamento sulle sole risorse esterne. Fortunatamente, le opportunità non mancano: crescono i risparmi locali, i fondi pensione globali stanno riallocando capitale e i fondi sovrani del Golfo cercano pipeline credibili. Se le banche di sviluppo assumeranno il ruolo di architetti del capitale e di macro-strategists, progettando strutture replicabili e misurando il successo in termini di effetto catalitico (dollari esterni mobilitati per ogni dollaro speso), l’Africa potrà convertire risparmio in sviluppo sostenibile.

Questo è il messaggio centrale di Gomez Agou, ex rappresentante residente del Fondo Monetario Internazionale in Gabon dal 2026 al 2026, che invita le istituzioni a ripensare strumenti, piattaforme e politiche per creare mercati investibili e resilienti. Il cambiamento è possibile, ma richiede volontà politica, coordinamento macro e progettazione finanziaria intelligente.