Tectonic può raggiungere 1 centesimo?

Tectonic è un protocollo decentralizzato per i mercati monetari. I consumatori possono partecipare sia come fornitori di liquidità che come mutuatari. Qui, i fornitori di fornitori di liquidità forniscono liquidità al mercato e quindi guadagnano un reddito passivo. D’altra parte, i mutuatari possono prendere in prestito la liquidità in modo collateralizzato. Tectonic è un giocatore relativamente piccolo (classificato 57 °) in DeFi con circa $ 120 milioni di valore totale bloccato. Tectonic opera fuori dalla blockchain di Cronos ed è il 2 ° più grande protocollo DeFi su Cronos. Il protocollo Tectonic è simile a numerosi protocolli DeFi nel modo in cui si può contribuire e prendere in prestito, nonché nel modo in cui gli algoritmi gestiscono i pool di liquidità.

Di seguito sono riportate le funzioni / casi d’uso del protocollo tettonico:

Utilizzando la piattaforma Tectonic, i trader possono prendere in prestito specifiche risorse digitali e capitalizzare sulla loro visione di trading a breve termine e massimizzare le loro opportunità di rendimento.

La piattaforma tettonica consente agli utenti di accedere ad altre criptovalute per vari scopi senza richiedere loro di liquidare le loro risorse.

Gli utenti possono generare rendimenti extra fornendo le loro attività come fornitori di liquidità.

Tonic è il token di governance e ricompensa su Tectonic. Il 51% dei token è stato assegnato come incentivi comunitari per la partecipazione, il mining di liquidità e i premi di picchettamento.

In termini di prestazioni, Tectonic è in funzione da 1 anno. Diamo un’occhiata alla performance di TONIC rispetto alla top 3 degli ultimi 12 mesi

Tonico: -46%

LDO: +28,8%

MKR: -63,0%

AAVE: -42,4%

Tonic ha perso valore in linea con la maggior parte degli altri giocatori. Tuttavia, su TVL Tonic ha perso il 78% di valore dal suo picco che è molto più alto di LDO, MKR o AAVE.

TONIC è la piattaforma Tectonic di token nativi e ha una fornitura massima di 500 trilioni di token, di cui 110.316.376.775.748 monete TONIC sono già in circolazione. Di seguito sono riportati i principali casi d’uso della crittografia TONIC:

I possessori di TONIC possono puntare i loro token per ottenere in cambio premi di rendimento.

La moneta TONIC consente ai suoi possessori di partecipare alla governance del protocollo.

Gli utenti possono partecipare a varie attività del protocollo Tectonic per guadagnare più token in cambio.

Nel complesso, ci sono numerosi altri token DeFi che possono essere considerati al posto di Tonic

Analisi della concorrenza: Tettonica vs Aave

Aave è una delle popolari piattaforme di prestito Defi in cui gli utenti possono prendere in prestito e prestare risorse crittografiche. Qui, i prestatori guadagnano interessi sulle loro attività depositate mentre i mutuatari usano la loro criptovaluta come garanzia. Quindi, Aave è uno dei migliori concorrenti per il protocollo tettonico. Facciamo un breve confronto tra i due:

Tettonico Aave Pubblico importante Utenti che vogliono guadagnare reddito passivo sulle loro risorse crittografiche e accedere a prestiti garantiti da istantaneo. Utenti alla ricerca di una piattaforma per guadagnare interessi depositando e prendendo in prestito risorse digitali. Categorie Crypto lending, crypto staking, yield farming. AMM, Crypto lending, crypto staking, Dapps, DEX, progetti Defi, yield farm. Piattaforme supportate SaaS SaaS

Come possiamo vedere, il protocollo tettonico ha mostrato una crescita positiva negli ultimi tre mesi. Tuttavia, è per questo che TONIC è sceso al suo valore più basso subito dopo il suo lancio. Pertanto, non possiamo certamente assicurare che abbia sovraperformato il suo concorrente durante questo periodo perché Aave ha sicuramente mostrato alcuni miglioramenti nelle ultime settimane.

Analisi della concorrenza: finanza tettonica vs finanziaria composta

La finanza composta è un altro protocollo di prestito DeFi in cui gli utenti possono facilmente guadagnare interessi sulle loro criptovalute depositate. Quindi, è un altro notevole concorrente del protocollo tettonico. Diamo una breve occhiata alle loro prestazioni e caratteristiche passate:

Tettonico Composto Pubblico importante Utenti che vogliono guadagnare reddito passivo sulle loro risorse crittografiche e accedere a prestiti garantiti da istantaneo. Sviluppatori alla ricerca di un protocollo autonomo sui tassi di interesse Categorie Crypto lending, crypto staking, yield farming. Crypto lending, Dapps, progetti Defi, yield farming. Piattaforme supportate SaaS SaaS

Qui, la finanza composta può essere vista mostrare una crescita positiva dall’ultima settimana e sta migliorando rispetto all’anno precedente. Pertanto ha mantenuto la coerenza in questo periodo, a differenza del protocollo tettonico.

Previsione dei prezzi tettonica

Prima di prevedere se TONIC Coin dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di ripercorrere la sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il suo grafico per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato della criptovaluta Tectonic un anno fa era $ 0,00000075. Quindi, c’è un calo di oltre il 78,6% del suo prezzo in un anno, considerando il suo prezzo attuale di $ 0,00000016. Inoltre, ci sono stati numerosi alti e bassi affermando che l’escursione non era davvero continua. Ha persino raggiunto il suo valore più alto di tutti i tempi durante quel periodo.

Il prezzo di TONIC Coin è aumentato di oltre il 38,1% in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente), tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 0,000000099. Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto un picco a $ 0,00000019 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Il valore più alto di tutti i tempi di TONIC (dopo il suo lancio) è di $ 0,0000018 che ha raggiunto nel febbraio 2022. Successivamente, il prezzo ha iniziato a scendere e attualmente ha un prezzo di $ 0,000000016 (ancora una volta il calo non è stato coerente durante l’intero periodo). Inoltre, il suo prezzo di mercato un mese fa era di $ 0,000000097. Significa che da allora è aumentato di oltre il 39,3%.

Si noti che TONIC crypto è inferiore del 91,11% rispetto al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Previsione del prezzo tettonico: TONIC può raggiungere 1 centesimo?

Per raggiungere un prezzo di 1 centesimo, TONIC Coin deve crescere di 50000 volte.

Dopo il suo lancio, la criptovaluta Tectonic ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 0,0000018 nel febbraio 2022, dove è cresciuta di 4,09 volte in solo 1 mese (dal valore più basso di $ 0,00000044 nel gennaio 2022).

Pertanto, la crittografia TONIC richiede 1016 anni, il che non è pratico. Inoltre, l’attuale situazione di mercato di liquidità e inflazione non è sicuramente a favore del mercato delle criptovalute. Pertanto, non può nemmeno raggiungere quel valore nel tempo calcolato. Pertanto, raggiungere 1 centesimo è un compito impossibile. L’unico modo in cui questo è fattibile è attraverso un programma di masterizzazione molto attivo che riduce le monete in circolazione del 90% o anche di più.

Previsione Tectonic Prezzo: TONIC raggiungerà $1?

Considerando che raggiungere 1 centesimo è un obiettivo impossibile per la criptovaluta TONIC, $ 1 sarà più difficile e impossibile.

Previsione Tettonica Prezzo 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo tettonico 2023 è $ 0,000000282

La previsione di prezzo tettonico 2025 è $ 0,000000524

La previsione del prezzo tettonico 2030 è $ 0,00000224

Dove posso acquistare TONIC crypto?

La crittografia tonica può essere acquistata su uno scambio crittografico centralizzato, ad esempio Crypto.com, e due scambi crittografici decentralizzati, ovvero VVS Finance e Bored Candy City.

Previsione dei prezzi tettonica: conclusione

Le piattaforme di prestito defi forniscono tassi di interesse più redditizi sui fondi rispetto alle banche tradizionali. È uno dei motivi della loro popolarità negli ultimi tempi.

Inoltre, i prestiti Defi vengono elaborati in modo rapido, trasparente e senza autorizzazione. Pertanto, la loro popolarità sta aumentando e le persone sono più impegnate nelle piattaforme di prestito crittografico.

Il protocollo tettonico è una di queste piattaforme di prestito Defi che svolge le funzioni sopra menzionate e ha un potenziale.

Tuttavia, il mercato è già molto competitivo con l’esistenza di molte di queste piattaforme di prestito DeFi (come Aave e Compound Finance). Pertanto, è essenziale che il protocollo Tectonic competa con le piattaforme esistenti per continuare la sua crescita in futuro.