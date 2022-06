Tesla Stock Forecast: salirà o scenderà?

Ultimo prezzo delle azioni TESLA

Metrico Valore Tendenza Volume delle condivisioni (rispetto al giorno precedente) 33 M Più alto Forward PE (1 anno) 69,3 NA

Tesla Stock Forecast: Grafico della performance

Stock e periodo 5 giorni YTD TSLA +6,11% -40,9% Lucido +9,07% -55,9% NIO +21,8% -32,6% RIVN +2,22% -72,2%

Previsione azionaria Tesla: analisi della concorrenza

Nome delle scorte Valutazioni Zacks Obiettivo di prezzo per 12 mesi Classifica del settore Zacks TSLA 3-Hold 962 dollari Fondo 42% Lucido 3-Hold 36 dollari Fondo 42% Rivian 3-Hold 63 dollari Fondo 42% NIO 3-Hold 33 dollari Fondo 20% Ford 3-Hold 17 dollari Fondo 42%

Previsione azionaria Tesla: riepilogo dello slancio

Indicatore Tendenza Dati di mercato Neutro Volume Più alto Performance vs NASDAQ (5 giorni) Più alto Tecnico Neutro La saggezza della folla Negativo Ricerca Google Inferiore Sentimento sui social media Inferiore

Guadagni TESLA Q1 2022:

Guadagni Tesla Q1 • Il fatturato automobilistico è di 16,86 miliardi di dollari con un salto dell’87%.

• L’EPS (Guadari per azione) è salito del 246% a 3,22.

• Il fatturato totale è di 18,76 miliardi di dollari.

• In precedenza, Tesla ha anche riportato le loro consegne totali di 310.048 per il primo trimestre.

Tesla Stock Forecast: performance della concorrenza

Non sorprende che il mercato dei veicoli elettrici non funzioni su un monopolio.

Tesla affronta una seria concorrenza da parte di aziende come Ford, Volkswagen, BMW, Kia e Hyundai, che stanno tutti cercando di entrare nell’arena dei veicoli elettrici.

Alcuni mesi fa, Volvo ha confermato che i veicoli elettrici rappresenteranno il 100% delle sue vendite di veicoli entro il 2030. Il gigante automobilistico General Motors stima di aumentare la sua flotta all-EV a 30 modelli entro la fine del 2023. Prevede di offrire solo veicoli elettrici leggeri entro il 2035, mentre Ford ora prevede di vendere solo veicoli elettrici in Europa entro la fine di questo decennio.

Inoltre, Volkswagen ha annunciato l’intenzione di sviluppare sei fabbriche di batterie in Europa.

Tesla Stock Forecast: politiche di diversificazione

Tesla ha annunciato piani per la diversificazione in paesi come l’India, che potrebbe rivelarsi un mercato immenso per la casa automobilistica. La società è stata in trattative con l’amministrazione indiana e dovrebbe iniziare le operazioni nel paese entro la seconda metà del 2021.

L’azienda prevede anche di espandere la portata della sua sempre così famosa Gigafactory per la produzione di batterie e veicoli. Con Gigafactories consolidate in Nevada, New York e Shanghai, l’espansione porterà allo sviluppo di fabbriche simili a Berlino e Austin.

Previsione e previsione delle azioni Tesla: produzione di batterie

Al momento, Tesla collabora con Panasonic per la produzione delle batterie dei suoi veicoli. La Gigafactory in Nevada produce batterie agli ioni di litio, con l’obiettivo 2020 di 35 gigawattora all’anno di celle e 50 gigawattora all’anno (5,7 MW) di pacchi batteria. Questa produzione potrebbe equivalere a fornire 500.000 auto Tesla all’anno

Nelle batterie solari alimentate a casa, Tesla compete con LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power e Sunverge. Nell’energia della rete elettrica, i contendenti includono Strata Solar, AES e NextEra.

Le nuove fabbriche di auto di Tesla stanno correndo in perdita: il CEO Elon Musk.

In un’intervista, l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha rivelato che le sue nuove fabbriche di auto in Texas e Berlino stanno “perdendo miliardi di dollari” a causa della diminuzione della produzione. Ciò è dovuto principalmente alla carenza di batterie e ai problemi portuali della Cina.

Musk ha anche notato che la fabbrica di Tesla a Berlino si trova in una “posizione leggermente migliore” perché attualmente utilizza le tradizionali batterie 2170 per le auto costruite lì.

Tuttavia, Musk si aspetta che Tesla inizi a produrre i suoi pickup elettrici Cybertruck entro la metà del 2023.

Tesla chiude il suo stabilimento di Shanghai per un paio di settimane

Secondo quanto riferito, lo stabilimento di Tesla vicino a Shanghai sta diminuire per un paio di settimane; questo tempo di inattività aggiungerà sicuramente un po’ di incertezza ai numeri del terzo trimestre.

Sorprendentemente, questo tempo di inattività non riguarda il Covid, ma è per aggiornare le attrezzature.

Questa Gigafactory a Shangai è stata chiusa o operativa a capacità ridotta dalla fine di marzo a causa delle epidemie di Covid.

L’analista di Morgan Stanley riduce l’obiettivo del prezzo delle azioni Tesla.

Secondo quanto riferito, l’analista di Morgan Stanley Adam Jonas ha tagliato il suo obiettivo di prezzo Tesla. Ma è ancora rialzista con un rating Buy.

Il suo prezzo obiettivo è sceso di 100 dollari, da 1.300 dollari a 1.200 dollari.

Questo calo dei prezzi è principalmente un aumento del costo medio ponderato del capitale.

Perché Cathie Wood sta comprando azioni Tesla?

In precedenza guru degli investimenti, Cathie Wood apparentemente non poteva sbagliare e godere di rendimenti incandescenti

Tuttavia, nel 2021, il suo processo di investimento sembrava raffreddarsi considerevolmente. Anche il suo principale ETF Ark Innovation e Ark Next Generation Internet ETF sono crollati di quasi il 60%.

Ma ha comprato Roku (NASDAQ: ROKU) e Tesla (NASDAQ: TSLA) nelle ultime settimane, e ci si aspetta che ti rendano ricco nel tempo.

Le auto elettriche stanno ricevendo più attenzione in questi giorni dagli acquirenti di auto, poiché i prezzi del gas sono a un record di oltre 5 dollari al gallone.

Tesla è il produttore di veicoli elettrici dominante, con una quota del 75,8% nel primo trimestre. Il suo titolo è attualmente in calo del 38%, ma alcuni analisti si aspettano ancora che gli utili si espandano del 43% all’anno per i prossimi cinque anni in quanto è stato costantemente redditizio.

Le azioni Tesla rimbalzano mentre Elon Musk modifica il modello della forza lavoro

In un’intervista con Bloomberg, il CEO Elon Musk ha svelato la competitività dell’azienda e ha chiarito i tagli di posti di lavoro dell’azienda, a seguito dei quali le azioni Tesla sono salite alle stelle.

Il titolo TSLA è salito del 12%, toccando il massimo di quasi tre settimane. Le azioni di quest’anno sono state gravemente abbattute dalle preoccupazioni per i tassi di interesse più elevati e dai timori di recessione. Ad oggi, le azioni Tesla hanno perso quasi il 38%.

Mentre affrontava gli attuali tagli di posti di lavoro dell’azienda, ha dichiarato: “Siamo cresciuti molto velocemente dal lato degli stipendi e siamo cresciuti un po’ troppo velocemente in alcune aree, e quindi richiede una riduzione”.

Tesla annuncia la divisione delle azioni per la seconda volta in 2 anni

Per sbarazzarsi dei loro cartellini dei prezzi a quattro cifre per una singola azione, molte aziende hanno recentemente implementato frazionamenti azionari

I giganti della tecnologia Amazon.com e Alphabet hanno annunciato divisioni azionarie 20-for-1 che spingeranno i loro prezzi delle azioni a circa 100 dollari al pezzo.

A seguito della causa, Tesla ha anche annunciato una divisione azionaria 3-for-1, la seconda volta in due anni.

Ad aprile, l’interrompente canadese dell’e-commerce Shopify (NYSE: SHOP) ha annunciato un’insolita divisione 10-for-1

Tesla Stock batterà l’S&P 500?

Gli investitori azionari Tesla sono stati preoccupati perché è rimasto indietro rispetto all’S&P 500 nella maggior parte dei tempi in un anno.

Secondo quanto riferito, le azioni TSLA possono fare molto meglio e possono effettivamente sovraperformare quando i mercati iniziano a riprendersi e mostrano un certo slancio al rialzo.

In particolare, i ricavi di Tesla sono quintuplicati in meno di cinque anni.

Inoltre, ha generato oltre 11 miliardi di dollari in contanti dalle operazioni l’anno scorso.

La maker di auto elettriche Tesla aumenta il suo costo per auto negli Stati Uniti