Tesla Stock (TSLA): è un buon acquisto

Il recente sell-off azionario sta prendendo slancio e il mercato azionario sta vivendo una significativa flessione oggi. Anche le azioni del gigante della produzione di auto elettriche Tesla (TSLA), che ha superato una valutazione di trilioni di dollari nell’ultimo anno, hanno assistito a una sorta di inversione nel 2022.

Tuttavia, alcuni analisti sono molto rialzisti sugli utili della società per i prossimi anni e prevedono un’inversione di tendenza per Tesla.

Gli investitori si chiedono se dovrebbero cogliere questa opportunità per caricare le loro azioni in TSLA, poiché Elon Musk ha sfidato le grandi probabilità e ha costantemente battuto le aspettative. Quindi, Tesla è un buon acquisto ora? Vediamo.

Tesla Stock: una panoramica

Fondamentali solidi rianimerebbero le azioni Tesla, rendendo TSLA uno dei migliori titoli in cui investire.

Tesla è un’azienda americana di veicoli elettrici e di energia pulita unica nel suo genere guidata da un CEO visionario, Elon Musk. Come azienda, Tesla ha raccolto enormi guadagni e popolarità sin dal suo inizio. Il 2021 è stato un anno record per Tesla, consegnando quasi 936.000 veicoli elettrici, segnando un record. Il suo ultimo rapporto sugli utili suggerisce che la società ha anche i migliori margini operativi tra i produttori di veicoli elettrici (EV).

Precisamente, l’azienda ha chiuso l’anno con una solida crescita della produzione dell’83% anno su anno con quasi 1 milione di auto. Con il suo numero record di veicoli elettrici, la direzione prevede anche che la consegna cresca a un tasso medio annuo del 50% nei prossimi anni.

Inoltre, dopo aver speso oltre $ 11 miliardi in spese in conto capitale, Tesla ha anche consegnato il suo secondo anno redditizio secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) e un flusso di cassa libero di $ 5 miliardi.

Tesla è stata quindi la preferita dagli investitori nel corso degli anni in quanto è difficile trovare un titolo che controlli in modo efficiente tutte le scatole; crescita attraente, una forte storia di vittorie costanti, interruzioni, decarbonizzazione, qualità e molti altri. Questi solidi fondamentali contribuiranno a rafforzare la posizione di Tesla come uno dei le migliori azioni da acquistare ora.

L’enorme potenziale delle azioni Tesla

Tesla ha in programma di concentrarsi sulla crescita dei volumi di produzione sui modelli esistenti nelle sue fabbriche attuali e nuove, aumentando il quoziente di investibilità di TSLA.

TSLA sembra essere un buon acquisto nonostante l’attuale calo del mercato. Nel 2022, Tesla ha ampliato la sua portata globale e i tassi di produzione. L’azienda ha ricevuto l’approvazione per iniziare la produzione commerciale nel suo nuovo stabilimento vicino a Berlino. Può produrre fino a 500.000 veicoli all’anno. L’impianto produrrà anche la maggior parte dei veicoli tesla destinati ai clienti europei, a partire dal SUV crossover Model Y.

Inoltre, l’aumento delle stime degli utili e il conseguente aggiornamento del rating per Tesla mostrano un enorme miglioramento nel business sottostante dell’azienda. Questa sarebbe una spinta significativa per il titolo, rendendo TSLA una potenziale opzione di investimento.

TSLA è un buon acquisto ora?

Tesla mira a continuare a fornire una crescita di successo per il prossimo futuro, rendendo il titolo un buon acquisto.

L’incessante attenzione di Tesla alla riduzione dei costi attraverso nuove batterie, localizzazione dei prodotti, scalabilità ed efficienza continua ad essere forte trimestre dopo trimestre. Con l’espansione e i miglioramenti di quest’anno, questo accelererà ulteriormente. Sebbene ci siano più concorrenti nello spazio EV, Tesla continuerà a dominare la quota di mercato con la sua tecnologia di fascia alta e il suo team di professionisti.

Inoltre, con la massiccia espansione delle sue capacità produttive, le azioni TSLA sembrano essere un acquisto redditizio ora per i rendimenti futuri. Musk vuole anche costruire 20 milioni di veicoli elettrici all’anno nel prossimo decennio, il che aumenterà enormemente il prezzo delle azioni TSLA. Questo è più del doppio dell’attuale produzione di altri giganti dell’autoproduzione e il team sta lavorando con dedizione per raggiungere questo obiettivo.

Tuttavia, uno degli aspetti più incoraggianti dell’attuale correzione del mercato in Tesla è che gli investitori a lungo termine hanno la possibilità di acquistare TSLA a un prezzo relativamente conveniente.

Conclusione

Con Musk al timone dell’azienda e un team forte, le vendite di Tesla crescerebbero comodamente oltre il 50% nel 2022 nonostante i problemi della catena di approvvigionamento. Grazie alle loro nuove fabbriche e agli attuali impianti che aumentano la produzione, il prezzo delle azioni raggiungerebbe nuovi massimi quest’anno, rendendo Tesla un buon acquisto ora per i rendimenti futuri.