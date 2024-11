Il piano strategico di Thyssenkrupp

Thyssenkrupp, uno dei principali attori nel settore siderurgico, ha annunciato un ambizioso piano strategico per affrontare le crescenti pressioni economiche. L’azienda tedesca prevede di ridurre significativamente la sua forza lavoro nella divisione acciaio, con l’obiettivo di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato. Entro il 2030, si stima che circa 11.000 posti di lavoro saranno tagliati o esternalizzati, una decisione che riflette la necessità di rimanere competitivi in un settore in continua evoluzione.

Dettagli della ristrutturazione

La divisione siderurgica di Thyssenkrupp, attualmente composta da circa 27.000 dipendenti, subirà un impatto significativo. Di questi, 5.000 dipendenti saranno licenziati, mentre altri 6.000 saranno trasferiti a fornitori di servizi esterni. Questo approccio mira a ridurre i costi del personale di circa il 10% nei prossimi anni, portando l’azienda a un livello più competitivo. La decisione è stata influenzata dall’aumento dei costi dell’energia, che ha colpito duramente il settore dell’acciaio.

Collaborazioni strategiche e investimenti

In un contesto di ristrutturazione, Thyssenkrupp è in trattativa con il gruppo EP Corporate, guidato dal miliardario ceco Daniel Kretinsky. L’obiettivo è quello di aumentare la partecipazione del gruppo nell’acciaieria dal 20% al 50%. Questa mossa strategica potrebbe rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato globale, consentendo di affrontare le sfide economiche con maggiore solidità. La collaborazione con investitori esterni rappresenta un passo importante per garantire la sostenibilità e la crescita futura dell’azienda.

Impatto sui mercati e sull’economia globale

Le notizie riguardanti Thyssenkrupp hanno avuto ripercussioni anche sui mercati finanziari. Le borse cinesi hanno registrato una chiusura mista, con l’indice di Shanghai in calo e quello di Shenzhen in rialzo. Inoltre, la nomina di Scott Bessent come segretario al Tesoro americano da parte di Donald Trump ha influenzato le aspettative economiche, generando ottimismo nei mercati asiatici. La Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, con l’indice Nikkei e il Topix che hanno registrato significativi rialzi. Anche Piazza Affari ha aperto in modo positivo, con riflettori puntati su Unicredit e Banco BPM.