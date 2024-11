Un investimento strategico per il futuro del cloud

Tim ha recentemente annunciato un investimento significativo di circa 130 milioni di euro destinato a potenziare la sua divisione Tim Enterprise nel settore del cloud computing. Questo intervento non solo mira a costruire un nuovo data center di ultima generazione, ma anche a incrementare la capacità complessiva del Gruppo Tim a 125 MegaWatt, segnando un aumento di 25 MW. Questa mossa conferma la posizione di leadership di Tim nel mercato della colocation in Italia, un settore in continua espansione e sempre più competitivo.

Dettagli sull’iniziativa e il piano industriale

L’investimento rientra nel profilo di Capex previsto dal piano industriale 2024-2026, già comunicato al mercato. Secondo la nota ufficiale, questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di investimenti che il gruppo sta attuando per aumentare la disponibilità di spazi di data center ad alte prestazioni. I nuovi spazi saranno realizzati nei campus già esistenti a Roma e Milano, con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di aziende e Pubblica Amministrazione, continuando a essere un punto di riferimento nel mercato italiano.

Prospettive per il nuovo data center

Il nuovo data center, che sorgerà nei pressi di Roma, è previsto per essere operativo entro la fine del 2026. Questo si andrà ad aggiungere ai 16 data center già esistenti e dislocati su tutto il territorio nazionale, progettati secondo i più avanzati criteri di eco-sostenibilità, efficienza energetica, affidabilità e sicurezza. Con questo investimento, Tim non solo migliora la propria offerta, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile per il settore tecnologico in Italia.

