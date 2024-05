Tirocini NATO 2024: Stage Retribuiti da 1.200 Euro

in

La NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) ha aperto le candidature per i tirocini del 2024.

Questo programma offre agli studenti universitari e neolaureati l’opportunità di svolgere esperienze formative e lavorative presso la sede di Bruxelles, in Belgio, con una retribuzione mensile di 1.200 Euro.

Dettagli dei Tirocini NATO

Aree di Inserimento

I tirocinanti possono essere inseriti in diverse divisioni della NATO, occupandosi di attività quali:

Affari politici

Difesa e sicurezza

Innovazione

Operazioni

Comunicazioni

Supporto alle imprese e risorse umane

Finanza

Scienza e tecnologia

Infrastrutture e strutture

Attività dei Tirocinanti

Gli stagisti assisteranno nella redazione e preparazione dei documenti ufficiali, nella ricerca e nell’analisi dei media, oltre a fornire supporto tecnico e amministrativo. Potranno anche partecipare a briefing mensili con personale esperto e a visite a istituzioni esterne.

Requisiti per Partecipare

Per candidarsi ai tirocini NATO 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti generali:

Età minima di 21 anni

Cittadinanza di un Paese membro della NATO

di un Paese membro della NATO Essere studenti universitari (almeno al terzo anno di studi) o neolaureati (laurea di primo livello conseguita da meno di un anno) o iscritti a un corso di laurea magistrale o di dottorato

(almeno al terzo anno di studi) o (laurea di primo livello conseguita da meno di un anno) o iscritti a un corso di laurea magistrale o di dottorato Conoscenza fluente di almeno una delle lingue ufficiali della NATO (inglese o francese)

Durata e Compenso

Durata degli Stage

Gli stage NATO durano generalmente 6 mesi con impegno full-time e hanno due possibili date di inizio: marzo e settembre. Durante il tirocinio, i candidati selezionati riceveranno uno stipendio mensile di 1.217 Euro.

Benefici Aggiuntivi

I tirocinanti possono usufruire di un rimborso spese di viaggio fino a 1.200 Euro, che include biglietti prepagati per aereo o treno o un rimborso per le spese di viaggio in auto. Inoltre, hanno diritto a 15 giorni di ferie durante il semestre di tirocinio.

Processo di Selezione

Fasi della Selezione

Le domande di partecipazione saranno raccolte e valutate nei mesi di maggio e giugno. I candidati ritenuti idonei verranno contattati per i colloqui di selezione, che si svolgeranno tra luglio e settembre. Chi supererà la selezione riceverà una lettera di offerta di tirocinio e potrà iniziare lo stage nei mesi di marzo o settembre dell’anno successivo.

La NATO

La NATO è un’organizzazione internazionale fondata nel 1949 con lo scopo di garantire la libertà e la sicurezza dei suoi 32 Paesi membri attraverso una collaborazione politica e militare. Promuove valori democratici e lavora per prevenire i conflitti, intervenendo militarmente quando le soluzioni diplomatiche non risultano efficaci.

Come Candidarsi

Procedura di Candidatura

Gli interessati ai tirocini NATO 2024 possono candidarsi online visitando la pagina dedicata al NATO Internship Programme. Le candidature devono essere presentate entro il 20 maggio 2024.

Registrazione sulla Piattaforma TALEO

Per candidarsi, è necessario registrarsi sulla piattaforma TALEO, il sistema di recruiting online della NATO. La registrazione consente di inserire il proprio curriculum vitae e creare un profilo online, necessario per rispondere agli annunci di interesse.

Il programma di tirocini NATO offre un’importante opportunità per gli studenti universitari e neolaureati di acquisire esperienza in un contesto internazionale. La candidatura è semplice e i benefici sono numerosi, rendendo questa un’esperienza formativa unica.