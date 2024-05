Nuovo Bonus Assunzioni Giovani Under 35 nel 2024

Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 è stato introdotto per incentivare l’occupazione giovanile stabile in Italia.

Questo incentivo, previsto dal Decreto Primo Maggio 2024 (Decreto Coesione), offre un esonero contributivo ai datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni con contratto a tempo indeterminato.

Cos’è il Bonus Assunzioni Giovani Under 35

Definizione e Obiettivi

Il bonus consiste in un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono giovani under 35 a tempo indeterminato o che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Importi e Durata

L’esonero può arrivare fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi, con un aumento fino a 650 euro al mese per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Normativa di Riferimento

Questo incentivo è stato istituito dall’articolo 22 del Decreto Legge 07-05-2024 n.60 (Decreto Primo Maggio 2024 o Decreto Coesione) per promuovere l’occupazione giovanile.

A Chi Spetta il Bonus

Destinatari

Il bonus è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in indeterminato.

Requisiti

Per accedere al bonus, i lavoratori devono:

Avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione.

Non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Come Funziona il Bonus Assunzioni Giovani

Esonero Contributivo

Il bonus prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro. Le aliquote previdenziali (IVS) sono solitamente pari al 33%, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.

Limiti e Regole

Non sono inclusi nello sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente e i premi INAIL.

L’esonero non si applica ai contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero viene revocato se nei 6 mesi precedenti o successivi all’assunzione il datore di lavoro effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.

Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Durata e Finanziamento

Periodo di Validità

Il bonus è valido dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con fondi già stanziati anche per gli anni successivi fino al 2027.

Finanziamento

Il bonus è finanziato con i fondi del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027:

34,4 milioni di euro per il 2024.

458,3 milioni di euro per il 2025.

682,5 milioni di euro per il 2026.

254,1 milioni di euro per il 2027.

Richiesta del Bonus

Procedura

Le modalità di richiesta non sono ancora state definite. Sarà l’INPS a gestire le procedure e le istanze. Gli aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.

Tempistiche

Implementazione

Il bonus dovrebbe essere operativo entro la fine del 2024. Le modalità di attuazione saranno definite con un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 rappresenta un’importante opportunità per favorire l’occupazione giovanile in Italia. È fondamentale che i datori di lavoro interessati rimangano aggiornati sulle modalità di richiesta e sui requisiti specifici per beneficiare dell’incentivo.