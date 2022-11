Token Green Satoshi (GST) è un buon investimento?

in

Green Satoshi Token è uno dei gettoni della casa di Stepn. L’altro token dell’ecosistema STEPN è Green Metaverse Token o GMT. GST è la versione Solana del gioco blockchain play-to-earn di STEPN. L’obiettivo di introdurre la mossa per guadagnare gettoni è quello di sollecitare la popolazione a condurre uno stile di vita sano.

Ecco alcuni fatti su Green Satoshi Token (GST):

Green Satoshi Token (GST) è un token Solana che alimenta STEPN, un’applicazione Web3 way-of-life che esorta i clienti a “muoversi per guadagnare.

Lo sviluppatore dell’ecosistema STEPN vuole anche che le persone familiarizzino con l’idea di Web 3.0.

STEPN ha messo a punto due cripto, GST e GMT ed entrambi i cripto hanno il loro scopo. La GST viene utilizzata per coniare le nuove sneakers NFT. La GST può anche essere venduta per ottenere profitti. GMT d’altra parte viene utilizzato come tassa di personalizzazione.

Ci sono limitati token Green Satoshi sul mercato. L’offerta totale di GST è 339.975.417 mentre l’attuale fornitura circolante di GST è 329.975.416 secondo i dati di Coinmarketcap.

Andamento della GST nel 2022

Ultimi 30 giorni: -10,8 %

% 3 mesi : -62,2%

: -62,2% YTD: -99,7%

Come funziona Green Satoshi Token?

Green Satoshi Token è uno dei due token dell’ecosistema STEPN. STEPN è un gioco move-to-earn basato su Solana sviluppato da Find Satoshi Lab. Per guadagnare i premi, un utente deve scaricare l’app STEPN e noleggiare o noleggiare le scarpe da ginnastica NFT dall’app STEPN. Una volta noleggiate le scarpe da ginnastica NFT, puoi guadagnare valuta di gioco facendo jogging, camminando o correndo all’aperto, che può essere incassata a scopo di lucro o utilizzata nel gioco.

Ci sono tre modalità di gioco STEPN: 1. Modalità Solo, 2. Modalità Maratona e 3. Modalità Sfondo.

Un utente può guadagnare ricompense sotto forma di un token Satoshi verde in una qualsiasi delle tre modalità. In modalità solista, un utente può guadagnare token spostandosi. Gli utenti possono anche guadagnare gettoni partecipando alle maratone. Tuttavia, per partecipare alle maratone, l’utente deve registrarsi per ogni gara 24 ore prima dell’inizio dell’evento.

La modalità sfondo entra in gioco quando l’utente possiede o noleggia una sneaker. La modalità viene attivata anche quando l’app STEPN è disattivata. Quando l’app STEPN è disattivata, la modalità in background estrae il conteggio dei passi dai dati sanitari del dispositivo mobile.

La GST è un buon investimento?

Le piattaforme move-to-earn stanno guadagnando un’immensa popolarità man mano che lo sviluppo delle tecnologie Web3 cresce. Molte piattaforme move-to-earn sono state create con i propri token nativi. GST un token move-to-earn ha un buon margine per salire più in alto. Bisogna ricordare che il prezzo più alto di tutti i tempi della GST era di $ 9,03. Pertanto, ciò dimostra che la GST ha un buon potenziale di aumento più in alto.

Tuttavia, quanto in alto può andare la GST dipenderà completamente dal miglioramento delle condizioni di mercato e, soprattutto, dall’aumento della base di utenti di STEPN, un’app play-to-earn. L’utilità della GST è direttamente correlata alla base di utenti dell’app STEPN. Se il numero di utenti di STEPN aumenta, aumenterà anche l’utilizzo della GST e, a sua volta, il prezzo della GST aumenterà.

Pertanto, la GST può essere considerata un buon investimento a lungo termine. Il suo valore dipende direttamente dalle condizioni di mercato e dalla base di utenti dell’app STEPN.

Considerando il potenziale della GST e guardando l’arco di 5 anni, possiamo prevedere che questa moneta possa raggiungere il segno di $ 18,03 in futuro.

Previsione del prezzo del token Green Satoshi 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo Green Satoshi 2023 è $ 0,21, 1,8 volte superiore

Green Satoshi Price Prediction 2025 è $ 0.33, 2.8x più alto

Green Satoshi Prezzo Previsione 2030 è $0.67, 5.7x più alto

Green Satoshi Token News Oggi

A partire dal 7 novembre, il numero totale di titolari di GST è di 378.003. Tuttavia, i primi 10 titolari rappresentano oltre il 90% dell’offerta totale.

Il prezzo GST dopo 5 giorni di corsa rialzista è crollato e ora è scambiato negativamente sul grafico delle 24 ore

Come acquistare Green Satoshi Token (GST)?

L’acquisto di GST come qualsiasi altra criptovaluta richiede passaggi simili da seguire. L’unica differenza saranno gli scambi in cui la GST è elencata per il commercio.

Ecco i passaggi per acquistare GST:

Seleziona lo scambio o il broker che fornisce GST per il commercio Crea il tuo account con Exchange. Una volta creato l’account, verifica il tuo account utilizzando una qualsiasi carta d’identità. Collega il conto che verrà utilizzato per finanziare il portafoglio. Una volta collegato l’account, finanzia il portafoglio Acquista la moneta GST utilizzando i fondi aggiunti.

Dove acquistare GST?

Green Satoshi Token è stato elencato in più scambi per il commercio. Ecco alcuni scambi per acquistare GST: Huobi Global, Bybit, Raydium, MEXC, PancakeSwap (V2), Serum DEX, Orca, CoinEx, Hoo, AEX, DigiFinex, BingX, Jubi e Hotbit.