Token Kleros PNK: come e dove acquistarlo

L’ascesa della globalizzazione e dell’economia digitale come risultato della connettività offerta da Internet ha creato un regno digitale completamente nuovo che ha superato le moderne giurisdizioni geopolitiche.

Kleros, è un’applicazione decentralizzata costruita su Ethereum, mira a fornire la soluzione alle inevitabili controversie che sorgeranno in questo mezzo digitale globale sfruttando il potere della blockchain e della meccanica della teoria dei giochi.

Questa guida ti insegnerà come e dove acquistare il token Kleros PNK e fornirà anche maggiori informazioni sul progetto.

Bitfinex: uno scambio attendibile

Con sede a Hong Kong, Bitfinex è di proprietà e gestito da iFinex Inc – una società di servizi finanziari che possiede anche Tether Limited, l’emittente della stablecoin USDT. Il broker è popolare per avere uno dei libri degli ordini più liquidi sul mercato, assicurando che gli utenti che cercano di acquistare e vendere criptovalute non abbiano problemi a farlo.

Come molti altri broker top, Bitfinex offre una piattaforma versatile per chiunque cerchi di entrare nel mercato delle criptovalute. Gli investitori possono acquistare e scambiare criptovalute, scommettere criptovalute e prestare le loro monete per guadagnare rendimenti.

La facilità d’uso è impressionante su Bitfinex, con il broker che combina una piattaforma intuitiva con una bassa soglia di deposito. I depositi su Bitfinex possono essere effettuati tramite trasferimenti crittografici diretti, bonifici bancari e pagamenti con carta.

I pagamenti con carta vengono elaborati tramite una terza parte, quindi gli investitori potrebbero dover pagare più commissioni.

Oltre alla sua interfaccia di trading, Bitfinex offre un facile accesso a servizi come il trading a margine, le offerte di derivati e il prestito. Gli investitori che desiderano effettuare acquisti ad alto volume possono utilizzare il servizio di trading OTC di Bitfinex, mentre coloro che cercano guadagni a basso rischio possono utilizzare il protocollo di puntata del broker.

Bitfinex utilizza una struttura tariffaria maker-taker per le sue operazioni. Le commissioni variano tra lo 0% e lo 0,2%, con commissioni che si riducono all’aumentare dei volumi degli ordini degli investitori. Inoltre, lo scambio non addebita alcuna commissione per ordini di grandi dimensioni attraverso il suo desk OTC. I bonifici bancari comportano una commissione dello 0,1% per depositi e prelievi, sebbene i prelievi accelerati comportino un addebito dell’1%. I prelievi di criptovalute comportano una piccola commissione, a seconda della moneta che viene ritirata.

Lo scambio protegge i fondi e i dati degli utenti utilizzando 2FA, autorizzazioni chiave API avanzate e l’archiviazione del 99% dei fondi in celle frigorifere.

Gate.io: piattaforma solida con molte monete

Gate.io è un sito di trading di criptovaluta che mira a offrire ai suoi membri un’alternativa agli scambi che attualmente dominano il mercato.

Il sito è in funzione dal 2017 e mira a catturare una parte del mercato del trading di criptovaluta offrendo ai suoi utenti un accesso senza problemi a una serie di monete difficili da trovare e progetti emergenti.

Il sito è inoltre progettato per aiutare gli investitori a trovare informazioni specifiche relative sia alle loro monete preferite che alle tendenze generali del mercato.

Il trading avviene principalmente su una piattaforma di trading basata sul web che è simile alla maggior parte degli scambi di criptovaluta. Il sito incorpora una serie di funzionalità come un libro degli ordini, la cronologia di trading e la creazione di grafici.

Come funziona Kleros?

Al suo livello più elementare, Kleros collega gli utenti che hanno bisogno di controversie risolte con un pool di giurati in crowdsourcing che hanno le competenze necessarie per risolvere le loro controversie in modo rapido e conveniente. Il protocollo Kleros è opt-in, il che significa che gli utenti possono implementare Kleros come protocollo di risoluzione delle controversie direttamente nei loro contratti intelligenti.

Ad esempio, un libero professionista viene assunto da un dipendente e il contratto intelligente tra loro fa riferimento a Kleros come protocollo di aggiudicazione per il loro contratto. In caso di controversia, i fondi sono bloccati nel contratto e inizia il processo di arbitrato kleros. Un tribunale viene prelevato da un pool di giurati in crowdsourcing, le informazioni pertinenti vengono inviate ai giurati e i giurati votano sul caso. Il voto viene rivelato, la maggioranza è considerata vincitrice e lo smart contract viene eseguito, inviando fondi al partito a cui i giurati hanno votato a favore.

È un processo molto semplice che offre semplicità e convenienza agli utenti, tuttavia, c’è molto di più che lavora dietro le quinte per rendere la piattaforma sicura e praticabile come livello di risoluzione delle controversie.

In particolare, la piattaforma utilizza la blockchain per garantire trasparenza e integrità nel processo di selezione dei giurati. Inoltre, le meccaniche della teoria dei giochi basate su concetti importanti e il loro token Pinakion (PNK) nativo forniscono il modello di incentivazione necessario per i giurati ad agire onestamente all’interno del sistema.

Il modello di incentivazione di Kleros utilizza una versione ottimizzata del concetto di moneta Schelling che deriva dal concetto di teoria dei giochi di un punto di Schelling. Uno Schelling Point è un punto focale come soluzione che le persone tendono a utilizzare in assenza di comunicazione perché sembra naturale o speciale per loro. Questo è importante nei sistemi distribuiti in cui gli utenti non si fidano l’uno dell’altro. Il concetto di Schelling Coin è stato delineato da Vitalik Buterin ed è progettato per essere un token che si allinea dicendo la verità con gli incentivi economici.

Per quanto riguarda Kleros, la loro piattaforma impiega una versione ottimizzata di questo concetto per incentivare i giurati a votare in modo coerente con gli altri attraverso incentivi economici con il loro token PNK. I giurati che votano incorentemente contro la maggioranza vincente sono penalizzati e quelli che votano nella maggioranza vincente ricevono gettoni ridistribuiti dai giurati che non lo hanno fatto. Questa ridistribuzione si basa su una formula proprietaria e i giurati devono puntare una determinata quantità di token come deposito prima dell’inizio di un caso. I giurati ricevono anche spese di arbitrato per il loro lavoro.

I giurati si auto-selezionano in sottocourt con focus specifici come parte di un più ampio pool autonomo di giurati che servono un’ampia varietà di potenziali casi. Quando inizia la selezione per un caso, viene utilizzato un processo casuale che utilizza la prova sequenziale del lavoro per selezionare i giurati dal pool. La probabilità che un giurato venga selezionato per un caso è direttamente correlata alla quantità di token PNK che deposita. I contratti per un caso specificano come e su cosa i giurati possono votare e quanti giurati sono necessari.

L’intero processo è automatizzato e Kleros funziona come un’organizzazione autonoma di Ethereum. La necessità di sicurezza e scalabilità sostenibili è fondamentale per la piattaforma per questo motivo. Le meccaniche della teoria dei giochi forniscono l’incentivo economico necessario mentre il design della piattaforma è quello di utilizzare un meccanismo di governance decentralizzato basato su un meccanismo di voto liquido. Questo meccanismo di governance può essere utilizzato per quanto segue.

Impostare le politiche su come arbitrare le controversie

Aggiungere, rimuovere o modificare tribunali secondari

Modificare i parametri nei tribunali secondari

Cambia uno dei contratti intelligenti su cui si basa Kleros.

Gli appelli fanno anche parte della funzionalità di Kleros e svolgono un ruolo importante nel mitigare la corruzione, rispecchiando anche importanti processi legali degli attuali governi statali. Una parte può appellarsi alla sentenza Kleros se non è soddisfatta. Ogni nuovo appello ha il doppio del numero di giurati originali più uno, quindi le commissioni di appello aumentano esponenzialmente e scoraggiano gli utenti dall’appellarsi all’infinito o corrompere i giurati perché il costo è troppo alto man mano che vengono fatti più ricorsi.

Casi d’uso di Kleros

Kleros è progettato per essere una piattaforma di risoluzione delle controversie multiuso e può funzionare come un servizio di aggiudicazione legale in un’ampia varietà di casi. I tipi importanti di casi includono la risoluzione delle controversie con deposito a garanzia, le violazioni delle norme sui social network e le risoluzioni oracle.

Per le controversie sul deposito a garanzia, questo vale per una moltitudine di casi che ruotano attorno a beni o servizi scambiati in mezzi off-chain. Kleros può risolvere controversie tra datori di lavoro e dipendenti, contratti di noleggio o beni inadeguati venduti su un negozio online.

Le violazioni delle norme sui social network includono la prevenzione dello spam e la mitigazione delle violazioni delle norme richiedendo agli utenti di effettuare depositi prima dell’inizio di un caso. Kleros può risolvere direttamente la controversia o, se il contesto è più ambiguo, esistono altre opzioni come la rimozione del contenuto che può essere specificato direttamente nel contratto intelligente.

Infine, gli oracoli forniscono un interessante caso d’uso per i feed di dati decentralizzati da utilizzare dai contratti intelligenti per estrarre informazioni dal mondo esterno. Con Kleros, una parte può inviare una domanda e tutti possono inviare una risposta con un deposito. Se la risposta è unanime, allora viene restituita dall’oracolo, in caso contrario, ne consegue la risoluzione delle controversie di Kleros. L’oracolo restituisce quindi la soluzione decisa dal processo di risoluzione delle controversie di Kleros.

Team e Partner

Il team dietro Kleros è guidato dai co-fondatori Frederico Ast (CEO) e Clement Lesaege (CTO). La loro vendita di token è attualmente attiva ed è una delle prime, se non la prima Offerta di monete interattive come stabilito da Vitalik Buterin, Jason Teutsch e Christopher Brown come miglioramento del tradizionale modello ICO.

Kleros ha collaborato sia con Dether.io che con Ink Protocol per contribuire a fornire un arbitrato decentralizzato. Gli utenti della piattaforma di pagamento Dether saranno in grado di utilizzare il protocollo di giustizia peer to peer di Kleros per arbitrare le controversie e Ink Protocol fornisce un’importante integrazione per Kleros per essere in grado di testare due casi d’uso chiave per la loro piattaforma, escrow e elenchi curati.

Token PNK e offerta di monete interattive

Il token PNK svolge un ruolo fondamentale nelle dinamiche della teoria dei giochi della piattaforma Kleros. L’importo depositato dai giurati è direttamente correlato alla probabilità che vengano selezionati per un caso e funziona come incentivo economico per i giurati ad agire onestamente nei casi.

I titolari di token hanno anche il potere di voto legato alla quantità di token PNK che detengono, fornendo così incentivi a detenere token per scopi di governance. I giurati sono anche pagati caso per caso sotto forma di spese di arbitrato che sono effettivamente pagate in ETH piuttosto che in PNK.

Come accennato in precedenza, Kleros è una delle prime piattaforme a implementare il formato Interactive Coin Offering. In sostanza, questo formato tenta di consentire agli investitori di avere più informazioni a loro disposizione mentre partecipano a un sistema di offerte fluido governato da un contratto intelligente. Il successo e i risultati di questo IICO saranno affascinanti da guardare e vedere se altre piattaforme inizieranno a utilizzare lo stesso modello.

Kleros Portafogli

Portafoglio software

I portafogli caldi, chiamati anche portafogli software, sono una delle opzioni di archiviazione di criptovaluta più popolari. Sono sempre online, da qui l’affiliazione con il tag ‘hot’. Gli investitori possono facilmente ottenere un portafoglio caldo una volta aperto un account con uno scambio crittografico. Ciò consente loro di archiviare e gestire le loro chiavi private, che dimostrano la loro proprietà delle loro risorse alla rete blockchain. I portafogli caldi sono di solito più convenienti per le transazioni crittografiche di tutti i giorni e possono essere custodiali o non custodiali.

Un portafoglio di custodia è responsabile della memorizzazione delle risorse in uno scambio o in una piattaforma di terze parti. L’utente effettua solo un ordine per un trasferimento o una ricevuta e lo scambio firma la transazione, proprio come il sistema bancario tradizionale. Nel frattempo, un portafoglio non custodiale o auto-custode dà la piena responsabilità all’utente finale.

I portafogli caldi sono solitamente gratuiti, ma sono in gran parte considerati meno sicuri a causa della loro costante connettività Internet. Un’istanza di un portafoglio caldo è il Binance Wallet.

Portafoglio hardware

Un portafoglio hardware è un dispositivo che è stato creato per fornire un ulteriore livello di sicurezza quando interagisci con i tuoi vari portafogli di criptovaluta.

Normalmente useresti la tua chiave privata per spostare fondi, il problema è però, se il tuo computer è stato compromesso con malware o virus, è possibile che le tue chiavi private vengano catturate e utilizzate per rubare i tuoi fondi.

Con un portafoglio hardware, le chiavi private vengono memorizzate sul dispositivo e mai esposte al computer, il che significa che anche se si è infettati da un tale programma, le chiavi private rimarranno al sicuro. Queste opzioni sono il modo più sicuro per archiviare la tua criptovaluta se hai più di una piccola quantità.

Esempi popolari di offerte di celle frigorifere sono la linea Ledger e Trezor di soluzioni di portafoglio hardware, leggi le nostre recensioni:

Portafoglio mobile

Un portafoglio mobile è essenzialmente un portafoglio caldo su un dispositivo smartphone. Offrono agli utenti un modo ancora più conveniente per utilizzare le loro monete per le attività quotidiane. I portafogli mobili memorizzano e gestiscono le chiavi private degli utenti, consentendo loro di pagare le cose che amano con le loro risorse digitali.

Questi portafogli sono solitamente gratuiti e sempre online per le transazioni da elaborare. I portafogli mobili più popolari sono eToro Money Wallet e Coinbase Wallet.

Portafoglio desktop

Un portafoglio desktop è una versione PC di un portafoglio caldo. È essenzialmente un software che un investitore scarica nel proprio personal computer o laptop per una facile interazione con le proprie monete digitali. Offrono anche un’estensione del browser che consente agli utenti di interagire utilizzando un’estensione invece di scaricare l’intero software. I portafogli desktop sono anche soggetti a hack a causa della loro natura online. Un esempio popolare è l’Exodus Wallet.

Portafoglio di carta

Il portafoglio di carta è probabilmente la più antica forma di portafoglio crittografico. Non sono più comuni nel moderno settore delle criptovalute. Contiene le chiavi pubbliche e private degli utenti. Il portafoglio di carta è il tipo di portafoglio meno sicuro in quanto può essere facilmente perso, rubato o bruciato.

Conclusione

Kleros offre un protocollo di risoluzione delle controversie per il mondo digitale moderno che sostituisce le tradizionali aree giurisdizionali mentre il mondo tende verso la globalizzazione. Il potenziale dei contratti intelligenti di interrompere le transazioni e gli accordi tra le parti in modo efficiente e automatizzato porterà inevitabilmente alla necessità di un sistema giudiziario decentralizzato.

Con i giusti meccanismi di incentivazione applicati da collaudate meccaniche di teoria dei giochi e la blockchain sottostante che fornisce la trasparenza e l’integrità necessarie, Kleros sembra diventare il protocollo di giustizia del futuro.