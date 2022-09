Password XDefi Wallet: ecco come modificarla passo passo

Hai dimenticato la password di XDEFI Wallet? O volevi cambiare la tua password attuale?

Se è così, sei nel posto giusto.

In questo articolo, ho scritto come ho cambiato la mia password XDEFI Wallet in solo 1 minuto, con schermate appropriate.

La password di XDEFI Wallet viene utilizzata per proteggere l’account wallet sul dispositivo corrente. Inoltre, è sempre possibile modificare o reimpostare la password di XDEFI Wallet con la frase segreta.

Se hai perso la tua frase segreta, non hai modo di cambiare o reimpostare la password.

Quando si tratta di password, ci sono due scenari:

Se vuoi cambiare la tua password attuale, puoi farlo da “ Impostazioni “.

“. Se avessi dimenticato la password, avresti ricevuto un errore “Impossibile decrittografare il portafoglio” e “Inserisci la password corretta” durante il tentativo di accesso. In questo caso, devi ripristinare il tuo account wallet con la tua frase segreta.

Passaggi per modificare la password del portafoglio XDEFI

Vai su “Impostazioni“ Fai clic su “Cambia password di accesso“ Imposta una nuova password

1. Vai su “Impostazioni“

Apri l’estensione XDEFI Wallet e inserisci la tua password attuale per sbloccarla.

Per impostazione predefinita, atterrerai nella pagina “Risorse“.

In quella pagina, puoi vedere “tre linee parallele” nell’angolo in alto a destra.

Fare clic su di esso.

In questo modo, sarai in grado di vedere “Impostazioni“. Fare clic su di esso.

2. Fai clic su “Cambia password di accesso“

Dopo aver fatto clic su “Impostazioni“, atterrerai nella pagina “Impostazioni XDEFI“.

Lì, puoi trovare l’opzione “Cambia password di accesso“.

Oltre a modificare la password, puoi eseguire la gestione della catena, l’autorizzazione dApps, l’approvazione del token, le impostazioni della valuta e abilitare il blocco automatico nella pagina delle impostazioni.

3. Imposta una nuova password

Ora puoi cambiare la password del tuo XDEFI Wallet.

Per fare ciò, è necessario inserire la password corrente.

Quindi, inserisci una nuova password e fai clic su “Conferma“.

Passaggi per reimpostare la password del portafoglio XDEFI

Fai clic su “Ripristina utilizzando il codice di ripristino“ Inserisci la tua frase segreta XDEFI Imposta una nuova password

1. Fai clic su “Ripristina utilizzando il codice di ripristino“

Avvia l’estensione XDEFI Wallet.

Appena sotto il pulsante “Accedi“, sarai in grado di vedere il “Ripristina utilizzando il codice di ripristino“.

2. Inserisci la tua frase segreta XDEFI

Puoi reimpostare la password del portafoglio solo se inserisci la frase segreta.

Se hai perso la frase di recupero, non puoi reimpostare la password del portafoglio. Inoltre, perderai tutti i tuoi beni.

Dopo aver fatto clic su “Ripristina utilizzando il codice di ripristino”, ti verrà chiesto di inserire la frase segreta del tuo portafoglio XDEFI.

Assicurati che nessuno stia guardando il tuo schermo mentre stai digitando la frase segreta. Se qualcuno ha accesso al tuo portafoglio XDEFI, può cambiare la password e trasferire i tuoi fondi ad altri portafogli.

3. Imposta una nuova password

Dopo aver inserito correttamente la frase di recupero, ti verrà consentito impostare una nuova password.

Imposta una nuova password con un minimo di 8 caratteri e una combinazione di alfanumerici.

Quindi, seleziona la casella di controllo fornita dopo aver letto i termini di utilizzo.

Infine, fai clic su “importa”

Hai reimpostato correttamente la password di XDEFI Wallet.

Conclusione

Cambiare la password corrente di XDEFI Wallet è facile e può essere fatto raggiungendo l’opzione “Impostazioni“.

D’altra parte, se dimentichi la password, dovrai inserire la tua frase segreta per impostare una nuova password.

È impossibile reimpostare la password senza la frase di recupero segreta.

Assicurati di aver eseguito un backup della tua frase segreta. In caso contrario, puoi farlo andando su “Account” e facendo clic su “tre punti” e “Visualizza frase segreta“.