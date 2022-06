Top 3 Metaverse Crypto da tenere d’occhio a giugno 2022: ONT, APE, MANA

Lo spazio crittografico è in continua evoluzione ed è difficile tenere il passo con tutte le nuove monete. Questo articolo esaminerà alcune delle migliori criptovalute metaverse che dovresti seguire a maggio.

Ontology (ONT)

ONT è la criptovaluta di Ontology, una tecnologia di contabilità distribuita che utilizza protocolli di consenso e regole verificabili per garantire sicurezza e integrità.

Il prezzo dell’ontologia molto probabilmente aumenterà in futuro e dovrebbe essere un buon investimento. ONT è costruito sulla Blockchain di Ontologia. Si tratta di una catena pubblica ad alta velocità e a basso costo che fornisce soluzioni decentralizzate di identità e dati ad altre catene in Web3.

In un lasso di tempo di 1w, l’azione dei prezzi di $ONT / USDT ha formato un modello grafico a cuneo in calo.

Il prezzo si sta consolidando all’interno del cuneo. Pertanto, dobbiamo attendere un breakout o un guasto per confermare la sua prossima mossa.

ApeCoin (APE)

In una recente partnership, ApeCoin sta lavorando con tokenproof per rendere il sistema più sicuro. Tokenproof è un’app che consente ai proprietari di NFT di autenticare la proprietà degli NFT, in modo che rimangano al sicuro sulla blockchain quando sono archiviati in celle frigorifere. Di conseguenza, gli investitori con grandi portafogli Ethereum sono ottimisti sul prezzo di ApeCoin e prevedono che ApeCoin sarà un top performer nel 2022.

In un lasso di tempo 1H, l’azione dei prezzi di $APE / USDT ha formato un modello grafico a triangolo discendente. Il prezzo è il test al di sopra della zona di supporto. Dobbiamo aspettare un breakout di successo.

Decentraland

L’ecosistema Decentraland ha appena accolto con favore l’uscita di un nuovo gioco sulla sua rete chiamato Megacube 2. Con più progetti che cercano di lanciarsi sulla piattaforma MANA, potremmo vedere il prezzo del token salire.

MANA è una delle criptovalute di maggior successo sul mercato e negli ultimi anni è stata una delle token più performanti.

In un lasso di tempo 4H, l’azione dei prezzi di $MANA / USDT ha formato un modello grafico a coppa e maniglia inverso. Il prezzo si sta spostando all’interno della maniglia e sta per rompere la maniglia. Se si rompe con successo, il modello sarà confermato. Quindi il prezzo scenderà ulteriormente.

Conclusione

Disciplina e pazienza sono le componenti più importanti di un commercio di successo. Secondo l’analisi di cui sopra, le monete di cui abbiamo appena discusso potrebbero farti guadagnare decentemente se altre condizioni di mercato prevalgono favorevolmente. Ancora una volta, sono i tuoi soldi guadagnati duramente che utilizzerai. Fai le tue ricerche prima di investire.