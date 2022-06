in

Babyluna è un token della rete BEP20 completamente BSC progettato per ricompensare gli investitori con TERRA (LUNA). Per questo dedichiamo il 4% di tutte le transazioni per acquistare e distribuire $LUNA tra tutti i titolari.

Il team di PeckShield ha utilizzato il proprio strumento Scam Token Checker e ha rilevato che il progetto BabyLuna è una truffa.

Ecco l’indirizzo del contratto: https://bscscan.com/address/0x9f826d380169aeb7fa254fb0c40cb1a9e5a138b4

Secondo PeckShield, BabyLuna è un honeypot, cioè gli utenti non possono venderlo dopo averlo acquistato.

Non sono disponibili molte informazioni su questo progetto. Non è elencato su nessun importante scambio di criptovalute e non siamo riusciti a trovare il suo sito ufficiale.

Inoltre, la maggior parte della sua offerta è contenuta in alcuni portafogli.

I primi 100 titolari possiedono collettivamente il 98,11%, ovvero 98.113.462.641,81 token della sua offerta totale. Possiamo vedere lo stesso screenshot da BscScan qui sotto.

Se esaminiamo alcuni degli indirizzi come 0x67934e8a464e93afa28417c19e9f06fdb67277c1 ha il 5,6184% della sua fornitura, 0x9d10cfc712c8e8a6e2afeb3015a53a56f6a4111b ha il 5,5737% della sua offerta e 0xcc7092a6fc055dd5f2bbe547fa4001a6fea9917a 5,4900% della sua offerta. Quindi, questi 3 portafogli hanno quasi il 17% della sua offerta. Quindi, questi 3 portafogli hanno il potere di fare manipolazione del mercato.

Quindi, gli utenti dovrebbero stare lontani da questo token. Possiamo vedere lo stesso screenshot da BscScan qui sotto.

Ecco l’indirizzo del token: https://bscscan.com/token/0x9f826d380169aeb7fa254fb0c40cb1a9e5a138b4. Ha una fornitura di 1.000.000.000.000 di token. Attualmente, 164 indirizzi lo detengono.

Raccomanderemo ai nostri lettori di stare attenti ed eseguire le proprie ricerche prima di investire in esso. Poiché le truffe crittografiche sono in aumento al giorno d’oggi, i nostri lettori dovrebbero stare all’erta.