Top Shiba Inu Whales: hanno comprato o venduto negli ultimi 30 giorni?

In primo luogo, diamo un’occhiata al movimento dei prezzi negli ultimi 30 giorni. Shiba Inu è diminuito del 40% negli ultimi 30 giorni. Le altre monete meme come Doge sono diminuite del 30% mentre anche una blockchain Layer-1 come Solana è diminuita del 50%.

Top Shiba Inu Whales

Nonostante questa massiccia caduta, le prime 5 balene insieme hanno aggiunto più del 5% al loro equilibrio. Tuttavia, il comportamento non era coerente. Due delle balene hanno ridotto il loro equilibrio mentre 2 hanno aggiunto al loro equilibrio. Un terzo non ha apportato alcun cambiamento. Vedi la tabella qui sotto

Nome Whales Numero di token attualmente posseduti Variazione del saldo dei token in 1 mese 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 33 trilioni -1 trilione 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 21 trilioni -0,5 trilioni 0x2efb50e952580f4ff32d8d2122853432bbf2e204 12 trilioni +5.7 Trilioni 0x422193843fe209faa94f5cc1780e04965e77cb7f 11 trilioni +0,6 trilioni 0x1406899696adb2fa7a95ea68e80d4f9c82fcdedd 10 trilioni Nessun cambiamento Top 5 Balene 87 trilioni +4.8 Trilioni

Punti principali da notare – L’aumento o la diminuzione degli acquisti di Top Whale non ha fatto alcuna differenza per il prezzo negli ultimi 30 giorni.

La nostra analisi suggerisce che le balene possono svolgere un ruolo critico nel lancio o nel sostegno di una pompa, ma se le metriche esterne non sono a favore di una criptovaluta, le vendite o gli acquisti di balene possono avere solo un impatto limitato.