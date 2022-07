Trading MT4: come effettuare un deposito sul conto

Dopo aver installato MT4 e aperto il tuo conto di trading dal vivo, è tempo che ti metti al lavoro.

Per iniziare a guadagnare denaro dal mercato finanziario, devi finanziare il tuo account. Tuttavia, MT4 è una piattaforma utilizzata solo per fare trading aprendo, chiudendo operazioni e analisi tecnica.

Non vi è alcuna opzione di deposito diretto di denaro in MT4.

Quindi, il modo migliore per finanziare il tuo account MetaTrader 4 è tramite un broker a cui ti iscrivi.

Procedura di deposito MT4 passo dopo passo

Ecco i passaggi per depositare sul conto MetaTrader 4 con illustrazioni:

Accedi al tuo conto di trading live sul sito web del tuo broker. Accedi all’area membri e clicca su Deposita Fondi. Scegli il tuo metodo di pagamento preferito e segui le istruzioni per effettuare il deposito.

I metodi più popolari di deposito MT4

Diversi broker offrono metodi diversi per finanziare i loro conti. Dai loro metodi di pagamento online disponibili, selezionane uno appropriato e conveniente per te.

Di seguito è riportato un elenco di opzioni di pagamento popolari (deposito e prelievo) offerte dai broker:

PayPal

Mastercard

Visto

Bonifico Bancario Online

Skrill ·

Neteller ·

Mobile Banking

…

A seconda del metodo di pagamento, l’elaborazione dei fondi potrebbe richiedere fino a tre giorni lavorativi.

Una volta completati, il saldo del tuo conto apparirà nel tuo conto di trading MT4. Quindi ora puoi fare il tuo primo trade e sfruttare le opportunità per fare soldi nel mercato finanziario.

Qual è il deposito minimo per MT4?

Il deposito minimo nel conto MT4 è di $ 1. Dipende principalmente dal tipo di broker forex. Alcuni broker danno la possibilità di depositare $ 1. Ma la maggior parte dei grandi broker limita il deposito minimo, come $ 50.

Dipende anche dal metodo di pagamento che stai utilizzando perché, tramite bonifico bancario diretto o bonifico bancario, il deposito minimo sarà di almeno $ 100.

Conclusione

In conclusione, MT4 non gestisce i tuoi pagamenti, ma il broker lo fa. MT4 fornisce la facilità di esecuzione delle negoziazioni e i dati relativi a coppie di valute, azioni, futures e molti altri titoli. Quindi, non puoi depositare nella piattaforma mt4 direttamente in parole semplici. In alternativa, aggiungi fondi al tuo conto di trading MT4 con un broker.