Liquid Swap Binance: cos’è e come funziona

Binance · Liquid Swap è una delle tante caratteristiche di investimento passivo di Binance. Recentemente, Liquid Swap ha raggiunto il più alto numero di utenti tra le piattaforme Binance Defi. Allora, cos’è Binance Liquid Swap? Che vantaggio ha questa funzione rispetto ad altre funzionalità di monetizzazione su Binance? Come guadagnare da Liquid Swap.

Questo articolo spiega i problemi di cui sopra in dettaglio al lettore.

Cos’è Binance Liquid Swap?

Binance Liquid Swap è una funzionalità che aiuta a fornire un pool di liquidità al mercato, fornendo prezzi più stabili e commissioni più basse per le transazioni di grandi dimensioni. Gli investitori in Binance Liquid Swap by Staking (caricamento di attività in Liquidity Pool) ricevono entrate da 2 fonti, tra cui commissioni di transazione e premi BNB dall’aggiunta di liquidità al pool.

Questi bonus vengono aggiornati ogni ora. Tuttavia, queste non sono fonti di reddito garantite.

Rendimento Farming Rewards = Reward Ratio * Total hourly yield-farming rewards in Liquidity Pool.

Premi delle commissioni di trading = Rapporto di ricompensa * Ricompensa della commissione di trading oraria totale premi nel pool di liquidità.

Come funziona Liquid Swap?

Liquid Swap è un’applicazione di yield mining sulla piattaforma Binance CEX (scambio centralizzato). Questa applicazione organizza pool di liquidità raccogliendo capitali dai partecipanti.

I partecipanti forniscono token di loro proprietà e possono diventare rapidamente fornitori di liquidità o utilizzare swap senza la necessità di eseguire complesse operazioni Defi e incorrere in commissioni blockchain.

La piattaforma Liquid Swap ha diversi vantaggi:

Interfaccia semplice, facile da usare: Molti pool di liquidità sul mercato richiedono agli utenti di passare da siti Web a portafogli, il che può causare confusione o creare falle di sicurezza. Tuttavia, sulla piattaforma Liquid Swap, tutte le operazioni dal trasferimento di fondi, pool di liquidità o utilizzando la funzione swap … bastano pochi semplici clic. Ampia selezione di pool di liquidità tra cui BNB, BTC, stablecoin e altcoin … Ci sono 97 pool di liquidità, ognuno con almeno $ 1 milione di liquidità, con il più grande contenente oltre 300 milioni di pool di criptovalute. Con un numero ampio e diversificato di pool di liquidità, Binance ha le condizioni per crescere per soddisfare le esigenze degli utenti e i partecipanti hanno anche più scelte e migliori attività liquide. Premio BNB: Liquid Swap è l’unica piattaforma DeFi che utilizza BNB come ricompensa per i profitti degli utenti. BNB è attualmente una delle migliori criptovalute, quindi gli utenti premiati come BNB beneficiano più di altre criptovalute al dettaglio. Scegli di ricevere rendimenti elevati o stabili: Binance Liquid Swap offre 97 pool di liquidità, consentendo agli utenti di scegliere un pool con APY adatto alle loro esigenze. Gli alti rendimenti dipendono dai movimenti giornalieri dei prezzi di mercato, focalizzati su pool di altcoin. Nel frattempo, se gli utenti vogliono un profitto garantito e non sono influenzati dal mercato, spesso scelgono un pool di Stablecoin. Trasferimento di denaro gratuito: Gli utenti che desiderano aggiungere fondi al proprio portafoglio Liquid Swap o trasferirli ad altri portafogli su Binance non devono pagare commissioni di conversione come quando si fa pooling sulla blockchain o su altre piattaforme.

Come fare soldi su Binance Liquid Swap?

Passo 1: Accedi all’account Binance. Registrati utilizzando il link qui sotto:

Passo 2: Accedi alla funzione Liquid Swap: Fai clic sulla scheda Finanza, seleziona Binance Earn. Scorri verso il basso fino all’area Scambio liquido, scegli Vai a Scambio liquido.

Passo 3: Esegui Liquid Swap: Seleziona la coppia di criptovalute preferita nella pagina Panoramica e fai clic su Liquidità.

Completa la Guida e il Quiz sullo scambio liquido. Al termine, fai clic su Aggiungi liquidità per continuare. Leggi e seleziona la casella per confermare i termini di servizio di Binance e seleziona Continua.

Nella finestra Liquid Swap, scegli il tipo di criptovaluta da fornire, inserisci il volume, controlla di accettare i termini e fai clic su Aggiungi liquidità per completare.

Nota:

Aggiungi entrambe le coppie di criptovalute: il saldo di entrambe le criptovalute dovrebbe essere disponibile nell’account.

Aggiungi una singola criptovaluta invece di una coppia: l’investitore cripto che sceglie di aggiungere scambierà parzialmente all’altra e potrebbe incorrere in una commissione di transazione swap, influenzando parte dei loro profitti.

Dopo aver completato i passaggi precedenti, i premi vengono trasferiti quotidianamente sul portafoglio Spot Binance.

Conclusione

Sopra ci sono le informazioni che gli investitori devono sapere su come fare soldi su Binance Liquid Swap. È un modo per guadagnare reddito passivo dal mercato delle criptovalute con prestazioni ad alto profitto e ampia selezione. Tuttavia, alto profitto significa profitto non garantito. Tuttavia, per coloro che non hanno esperienza di trading, ecco come sfruttare efficacemente la volatilità del mercato delle criptovalute. Scopri di più sulle funzionalità di investimento cripto passivo di Binance qui.