Trading su MT4: come visualizzare la cronologia

MT4 ti consente di visualizzare la cronologia di trading, i profitti / perdite e le informazioni relative a ciascun ordine commerciale. Questo sarà molto conveniente per gli investitori e i trader per gestire i loro ordini di trading e scoprire la causa quando c’è un problema.

Questo articolo mostra come visualizzare la cronologia di trading, i profitti e le perdite su MT4.

Puoi accedere alla tua cronologia di trading in 2 modi diversi:

Area Membri

Piattaforma di trading

Come visualizzare la cronologia di trading nell’Area Membri

Nell’area membri del broker con cui ti sei registrato per un account, puoi trovare l’intera cronologia di trading che hai creato.

Per accedere alla cronologia di trading, procedi nel seguente modo:

Accedi all’Area Membri sul sito ufficiale del broker utilizzando le tue informazioni di accesso (inclusi ID e password). Se non ricordi l’ID del tuo account, puoi accedere all’e-mail che ti è stata inviata subito dopo aver aperto il tuo account o contattare l’assistenza del tuo broker. Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, verrai indirizzato alla pagina dell’area membri. Qui puoi vedere il tuo stato di profitti e perdite. Per visualizzare la cronologia di trading dettagliata, seleziona un account dall’elenco a discesa, seleziona “Cronologia di trading” o “Posizioni aperte” e personalizza il periodo per visualizzare rispettivamente gli ordini chiusi, gli ordini aperti.

Come visualizzare la cronologia di trading sulla piattaforma di trading MT4

Inoltre, è possibile visualizzare le posizioni chiuse nella scheda Cronologia della finestra Casella degli strumenti.

In cui:

Tempo – ora di apertura della posizione

Simbolo – il nome dello strumento

Ticket – Trading ID

Tipo – il tipo di ordine (Acquista, Vendi)

Volume – volume degli scambi

Prezzo – prezzo di apertura della posizione

S/L – livello dell’ordine Stop Loss effettuato

T/P – livello dell’ordine Take profit effettuato

Tempo – tempo di chiusura della posizione

Prezzo – prezzo di chiusura della posizione

Profitto – il risultato finanziario della transazione

Variazione: la percentuale di movimento dei prezzi (prezzo chiuso rispetto al prezzo di entrata)

E gli ordini aperti sono mostrati nella scheda Commercio.

E gli attuali profitti e perdite totali sono proprio sotto gli ordini aperti in questa scheda.

Si supponga che l’interfaccia di visualizzazione non disponga di una finestra Casella degli strumenti. Per aprire la finestra Casella degli strumenti, fare clic su Visualizza nella barra dei menu in alto a sinistra, quindi selezionare Casella degli strumenti.

Come visualizzare la cronologia di trading sulle app MT4

Anche la visualizzazione della cronologia di trading su MT4 è relativamente semplice. Facendo clic sulla scheda Cronologia, è possibile visualizzare le posizioni chiuse per giorno/settimana/mese o per periodo facoltativo.

Le informazioni sulla posizione includono il tipo di ordine (acquisto / vendita), il volume dell’ordine, il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il tempo di apertura e il profitto / perdita.

Per maggiori dettagli su queste posizioni, clicca su quella che vuoi visualizzare. Quindi appariranno dati aggiuntivi, tra cui l’orario di chiusura, lo stop loss / take profit e le tasse / commissioni di trading.

Inoltre, puoi anche visualizzare gli ordini aperti accedendo all’app MT4 -> facendo clic su Trade. Tutti gli ordini aperti verranno visualizzati in questa scheda. Fai clic su ciascun ordine per visualizzare informazioni dettagliate (come il tempo di ingresso, lo stop loss, il take profit, le aliquote fiscali, l’ID di trading).

In breve, la scheda Cronologia di trading sarà utile per investitori e trader per gestire il loro investimento, comprendere lo stato degli ordini / posizioni e scoprire le possibili ragioni di un problema.

Inoltre, puoi anche scaricare questi dati per una ricerca più dettagliata. Tenendo traccia di queste informazioni, troverai modi per ottimizzare la tua strategia di trading e imparare dagli errori di trading.