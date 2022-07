Dividendi su eToro: come ottenerli

Innanzitutto, dobbiamo sapere che il trading di dividendi funziona principalmente per le azioni statunitensi. Il mercato europeo non è generoso nei dividendi (non paga dividendi o paga molto poco).

Cosa sono i dividendi?

Prima di conoscere le normative sul pagamento dei dividendi su eToro, dobbiamo capire cos’è un concetto di dividendo?

Un dividendo è un importo che una società paga periodicamente agli azionisti, oltre a dividendi o riserve.

I dividendi sono distribuiti in base al capitale conferito da ciascun azionista della società, dando loro una certa quantità di denaro per azione che possiedono.

Ad esempio, se Apple annunciasse un dividendo di $ 0,80 per azione, l’azionista con 50 azioni riceverebbe $ 40.

Ci sono quattro date importanti nel processo di dividendo:

Data di annuncio: Il management della società annuncia l’intenzione di pagare dividendi. Il Consiglio di amministrazione annuncia inoltre il valore del dividendo, la data di stacco del dividendo e la data di pagamento del dividendo.

Il management della società annuncia l’intenzione di pagare dividendi. Il Consiglio di amministrazione annuncia inoltre il valore del dividendo, la data di stacco del dividendo e la data di pagamento del dividendo. Data di stacco del dividendo : se negoziato in questo giorno o dopo questa data, l’acquirente non avrà diritto al dividendo. Solo i possessori di azioni prima della data di stacco del dividendo riceveranno dividendi.

: se negoziato in questo giorno o dopo questa data, l’acquirente non avrà diritto al dividendo. Solo i possessori di azioni prima della data di stacco del dividendo riceveranno dividendi. Data di registrazione: Quando la società controlla i record per vedere chi è idoneo a ricevere il dividendo. La data di visualizzazione del record è un giorno lavorativo dopo la data di stacco del dividendo.

Quando la società controlla i record per vedere chi è idoneo a ricevere il dividendo. La data di visualizzazione del record è un giorno lavorativo dopo la data di stacco del dividendo. Data del dividendo: Quando i dividendi vengono pagati agli azionisti della società.

Pertanto, è necessario monitorare la data di stacco del dividendo per evitare il caso di non ricevere dividendi.

Inoltre, per le azioni quotate in qualsiasi borsa, cerchiamo il programma dei dividendi su quel piano. Si noti che è necessario cercare correttamente le informazioni per assicurarsi di ricevere dividendi

eToro paga dividendi?

I dividendi possono essere aggiunti o detratti dal tuo account se il conto sta negoziando azioni, ETF o indici che pagano dividendi.

Se detieni una posizione BUY, riceverai il dividendo pagato direttamente sul tuo saldo disponibile. Per le operazioni con leva finanziaria, eToro PAGA dividendi.

Se detieni una posizione SELL, il pagamento del dividendo verrà detratto dal saldo disponibile.

Per le operazioni con leva finanziaria, eToro CALCOLA i dividendi.

La data del dividendo viene aggiunta (meno) su eToro.

Sarebbe meglio se tenessi la posizione prima dell’apertura del mercato alla data di stacco del dividendo per il pagamento del dividendo.

Se possiedi una posizione CFD, il dividendo verrà aggiunto (sottratto) al saldo disponibile alla data di stacco del dividendo.

Se possiedi una posizione sostenuta da attività reali (attualmente azioni statunitensi, senza leva), riceverai un pagamento di dividendi sul tuo saldo disponibile alla data di regolamento.

Quanta imposta viene trattenuta dai miei dividendi?

Ricevere dividendi è un evento tassativo in alcuni casi e in alcune giurisdizioni. L’imposta trattenuta da eToro dipende da vari fattori e può variare dalla possibilità al punto.

Dividendi pagati su azioni ed ETF statunitensi.

In generale, la ritenuta fiscale per i dividendi in contanti pagati da una società statunitense è del 30%. Nei casi in cui viene prodotto un reddito di affiliazione adeguato (ECI), l’aliquota fiscale sarà del 37%.

Dividendi pagati su azioni ed ETF non statunitensi.

La percentuale di ritenuta d’imposta dipende dalle leggi del paese di origine.

Definire il paese di origine di uno stock a fini fiscali è complicato, in quanto varia da paese a paese. Può essere il paese di costituzione della società che emette il dividendo o effettivamente gestito e controllato. Nei casi in cui una società è considerata un contribuente di più di un paese, i trattati fiscali applicabili determineranno quale paese ha il diritto di riscuotere l’imposta. eToro recupererà queste informazioni da un database attendibile e allineerà ogni voce di pagamento dei dividendi con la ritenuta fiscale appropriata ogni giorno.