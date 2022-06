TradingView vs. Thinkorswim: quale piattaforma è migliore per il trading

Per scambiare azioni, forex o criptovalute, oltre a scegliere un broker affidabile, i trader devono anche trovare un software di monitoraggio dei grafici dei prezzi. La scelta di una buona piattaforma di creazione di grafici rende il processo di analisi tecnica più semplice ed efficiente.

Il seguente articolo confronta TradingView vs thinkorswim in modo che gli utenti possano trovare la piattaforma di creazione di grafici più adatta.

Panoramica di TradingView e thinkorswim

TradingView è una piattaforma di grafici online che aggiorna i dati in tempo reale nel 2011. Attualmente, TradingView ha più di 30 milioni di utenti in tutto il mondo ogni mese. TradingView può essere considerato uno strumento di supporto all’analisi tecnica e una ricerca di mercato completa ed è familiare a tutti i trader di tutto il mondo.

TradingView funziona principalmente su un browser web, un telefono o un’applicazione per computer, quindi gli utenti possono facilmente monitorare le negoziazioni e analizzare i grafici ovunque. Inoltre, TradingView si distingue per una rete di trading che consente agli utenti di condividere facilmente idee di trading e una comunità molto attiva ogni giorno. Questo rende TradingView la piattaforma di grafici più versatile e familiare disponibile oggi.

Thinkorswim è stato lanciato nel 1999 come piattaforma di intermediazione di opzioni.

Nel 2009, TD Ameritrade ha acquisito Thinkorswim. Successivamente, i servizi di intermediazione di Thinkorswim sono stati chiusi, ma la piattaforma di trading è stata utilizzata da TD Ameritrade per i propri clienti. Oggi, TD Ameritrade ha 11 milioni di conti clienti e gestisce oltre $ 1 trilione di attività in azioni, ETF, opzioni e fondi comuni di investimento.

Simile a TradingView, Think or Swim è una piattaforma multifunzionale come aggiornamenti di notizie e avvisi sui prezzi che forniscono documenti di trading e supportano l’analisi di mercato.

La piattaforma è anche abbastanza mobile-friendly.

Cos’è TradingView?

TradingView è uno strumento di creazione di grafici online in tempo reale con molte funzionalità per l’analisi di mercato. La piattaforma di grafici TradingView è considerata la più popolare oggi con molti vantaggi:

Offre molte funzionalità gratuite

Integrazione di funzionalità di social networking per consentire la condivisione di idee di trading e investimento

Sono disponibili versioni dell’applicazione compatibili con diversi sistemi operativi, tra cui web, mobile, desktop

Ci sono molti diversi strumenti di ricerca di mercato e risorse disponibili

Esistono molti tipi di account gratuiti e premium per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Potenti strumenti grafici con personalizzazione flessibile tramite Pine Script

Inoltre, TradingView presenta anche alcuni svantaggi come segue:

TradingView non è una piattaforma di trading indipendente, quindi è necessario collegare un account con un broker compatibile.

TradingView si concentra solo sul servizio clienti per i tipi di account premium

Gli utenti devono registrarsi per un account e utilizzare un account premium per utilizzare tutte le funzionalità di TradingView

I prodotti TradingView non hanno ancora molti ETF.

Cos’è Thinkorswim?

Thinkorswim è una piattaforma di trading acquisita da TD Ameritrade nel 2009 per soddisfare le esigenze di trading online dei propri clienti.

Oltre alla funzione di trading, gli utenti di Thinkorswim hanno anche accesso a strumenti di trading e analitici, corsi online, ecc.

A differenza di TradingView che può essere collegato ai conti di trading di molti broker diversi, Thinkorswim è utilizzato solo dai clienti TD Ameritrade.

TradingView e thinkorswim: Connetti i broker

TradingView e Thinkorswim hanno una grande differenza nella compatibilità dei broker. TradingView è una piattaforma che può connettersi con molti broker diversi. Nel frattempo, Thinkorswim può connettersi solo al conto di trading del broker TD Ameritrade.

TradingView vs Thinkorswim: classi di attività

Inoltre, TradingView fornisce piattaforme di trading e strumenti di analisi per la maggior parte delle classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime, valute e criptovalute. Tuttavia, TradingView non supporta il trading di opzioni e non fornisce strumenti di analisi delle opzioni.

A differenza di TradingView, Thinkorswim offre solo trading sulle attività disponibili di TD Ameritrade, tra cui azioni, obbligazioni, futures su materie prime e valute. La piattaforma Thinkorswim supporta solo il trading di contratti futures Bitcoin e non può scambiare direttamente la criptovaluta o visualizzare i dati sui prezzi di questa classe di attività. Tuttavia, Thinkorswim supporta il trading di opzioni.

TradingView grafico vs thinkorswim

Quando si confrontano le due piattaforme di trading e analisi, l’interfaccia dei grafici è la caratteristica chiave che decide quale è più popolare.

TradingView è famoso per i grafici più user-friendly e facili da usare sul mercato. Questa funzione è compatibile sia con la versione web, l’app mobile e il desktop. Inoltre, la piattaforma TradingView fornisce anche una funzionalità che consente agli utenti di utilizzare liberamente Pine Script per personalizzare i grafici in base a esigenze specifiche. In particolare, TradingView fornisce 8 diverse versioni linguistiche nel mondo come inglese, cinese, giapponese e coreano… Tuttavia, TradingView può scaricare solo fino a 3 indicatori per grafico gratuitamente e al massimo. fino a 25 indicatori con pacchetti più avanzati.

Think or Swim fornisce grafici visivamente progettati dei movimenti dei prezzi degli asset nel tempo. Inoltre, la piattaforma consente agli utenti anche la flessibilità di utilizzare centinaia di diversi indicatori tecnici. Inoltre, thinkorswim fornisce anche molti materiali di apprendimento e la possibilità di personalizzare, impostare facilmente i grafici.

Confronto della funzione di avviso dei prezzi di TradingView vs Thinkorswim

La funzione di avviso dei prezzi consente ai trader di catturare i movimenti del mercato senza dover stare seduti per ore a guardare i grafici. Sia TradingView che Thinkorswim forniscono avvisi sui prezzi per gli utenti.

Thinkorswim consente agli utenti di impostare liberamente avvisi basati su parametri di indicatori tecnici e movimenti di prezzo. Nel frattempo, TradingView consente agli utenti di ricevere solo 12 diverse condizioni di avviso. Tuttavia, gli utenti possono scegliere attivamente la forma di ricezione di avvisi tramite messaggi, e-mail e notifiche nella finestra di TradingView…

Livello di cordialità, facilità d’uso

Guardandolo obiettivamente, TradingView è una piattaforma popolare a livello globale. L’interfaccia web di TradingView è progettata per essere semplice e coerente. Gli utenti possono facilmente trovare e utilizzare le funzionalità fornite fin dal primo utilizzo.

Nel frattempo, Thinkorswim è un po ‘più complicato dei principianti. Thinkorswim è fonte di confusione anche per molti trader esperti. Tuttavia, la piattaforma ha un sistema abbastanza dettagliato e completo di documenti guida allo studio, che gli utenti possono utilizzare quando hanno bisogno di imparare.

Comunità di trading

TradingView è famoso per la sua capacità di condividere idee di trading e gli utenti possono facilmente commentare, porre e rispondere a domande con altri trader in tutto il mondo.

Thinkorswim consente solo agli utenti di chattare ed è rigorosamente moderato. Tuttavia, Thinkorswim non ha una comunità per condividere idee di trading, quindi è più limitato in termini di connettività della comunità.

Quale piattaforma è migliore tra TradingView vs Thinkorswim

Sia TradingView che Thinkorswim forniscono piattaforme di trading e supportano quotazioni reali consentendo agli utenti di eseguire potenti analisi tecniche di creazione di grafici. Tuttavia, per la stragrande maggioranza dei trader nel mondo, TradingView è più popolare e più facile da usare per i neofiti. TradingView consente inoltre agli utenti di cercare e tenere traccia facilmente delle idee di trading con la community.

Nel frattempo, Thinkorswim è completamente gratuito per i clienti, il che è un grande vantaggio. Per i trader con conti TD Ameritrade ha fornito una vasta conoscenza per i trader che vogliono conoscere il trading e gli investimenti. Soprattutto, se gli utenti sono interessati al mercato del trading di opzioni, TradingView non ha questo prodotto, mentre Thinkorswim è superiore in questo prodotto.