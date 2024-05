Tre Meme Coin a Tema Gatto che Performano Meglio dei Token Solana

in

Le meme coin a tema gatto hanno registrato enormi guadagni nelle ultime 24 ore, superando i token a tema cane e i principali asset di Solana.

Le meme coin a tema gatto stanno superando il mercato delle criptovalute, con la maggior parte dei token che ha registrato guadagni del 50x grazie a un movimento rialzista. Nelle ultime 24 ore, il mercato degli asset digitali ha registrato sviluppi positivi che hanno spinto gli investitori verso le meme coin. Questo è visibile nei recenti flussi attraverso gli asset crittografici e i progetti di finanza decentralizzata (DeFi).

Al momento della scrittura, il mercato più ampio dei token meme si attesta a $62,3 miliardi, muovendosi lateralmente, mentre le meme coin a tema gatto hanno registrato un salto dell’11,4% fino a $2,04 miliardi, con asset di tendenza come Mog Coin, Catwifhat e Popcat che hanno riportato guadagni significativi. Tuttavia, anche i token Solana a tema meme hanno visto un guadagno del 6,4% oggi, ma con un sentiment di mercato meno rialzista. Ecco tre meme coin a tema gatto che hanno superato i rivali di Solana.

ZAZU (ZAZU)

ZAZU è il guadagno più alto tra le meme coin a tema gatto oggi. Questo asset funge sia da token a tema gatto che da token Solana, ma ha beneficiato del frenesia del tema gatto. Registrando guadagni giornalieri del 105,4%, ha cancellato le perdite precedenti, portando i guadagni settimanali al 21,9% negli ultimi 14 giorni, mentre l’asset è in calo del 47%. ZAZU è tra i nuovi token meme che hanno scatenato una frenesia negli spazi delle criptovalute, accendendo segnali rialzisti.

L’asset è scambiato a $0,0008054 con una capitalizzazione di mercato di $873,000. I volumi di scambio giornalieri sono superiori a $369,000.

Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Real Smurf Cat è in rialzo del 25% rispetto ai popolari token meme di Solana oggi. La moneta ha visto flussi costanti questo mese, poiché gli investitori stanno riversando fondi in asset rischiosi. La momentum settimanale del mercato più ampio ha portato a una crescita del 36%, mentre la crescita mensile è del 42,8%. Real Smurf Cat ha una capitalizzazione di mercato più ampia di $12,4 milioni, scambiando a $0,00012 con volumi di scambio giornalieri di $2,3 milioni.

Inbred Cat (INBRED)

Inbred Cat è in rialzo del 21% sul mercato, recuperando da un trading lento di questa settimana. I guadagni settimanali ora sono del 4%. La moneta ha guadagnato slancio negli spazi delle criptovalute con un tentativo di una corsa al rialzo più ampia. INBRED ha registrato un rally a breve termine con la momentum delle meme coin a tema gatto.

Anche i token Solana hanno visto flussi in entrata, ma i principali token hanno perso slancio nelle ultime 48 ore.

Considerazioni Finali

Le meme coin a tema gatto stanno guadagnando attenzione e registrando guadagni significativi, superando i token a tema cane e i principali asset di Solana. Con il mercato delle criptovalute in continuo cambiamento, è essenziale monitorare queste tendenze e considerare le opportunità di investimento in meme coin come ZAZU, Real Smurf Cat e Inbred Cat. Tuttavia, è sempre consigliabile fare ricerche approfondite e valutare i rischi prima di prendere decisioni di investimento.