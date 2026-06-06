Treasury e TIPS: analisi dei rendimenti e delle implicazioni economiche

I rendimenti dei Treasury a 5 anni stanno registrando un aumento significativo, sia nominali che reali. Scopri le cause e le conseguenze di questo fenomeno.

Negli ultimi mesi, i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno registrato un aumento significativo, particolarmente evidente nella scadenza a 5 anni. Questo fenomeno non riguarda solo i rendimenti nominali, ma anche quelli reali, come dimostrato dai dati dei Treasury e dei TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities).

L’aumento dei rendimenti reali suggerisce un cambiamento nelle aspettative economiche, con una maggiore domanda di credito che spinge verso l’alto i tassi. Tuttavia, le aspettative di inflazione sembrano essere rimaste stabili, come indicato dalle misure di D’Amico, Kim e Wei relative alle scadenze a 5 e 10 anni.

L’evoluzione della curva dei rendimenti

Un altro aspetto interessante è l’evoluzione della curva dei rendimenti. A differenza di quanto osservato prima dell’inizio del conflitto, attualmente non si registra alcuna inversione della curva. Questo cambiamento è evidente confrontando i dati del 21 gennaio 2026, del 10 aprile 2026, del 27 febbraio 2026 e del 5 giugno 2026.

L’aumento del rendimento a lungo termine potrebbe essere attribuito a un maggiore rischio di defaultma i dati sui CDS (Credit Default Swaps) indicano che questo rischio rimane basso. In particolare, il tasso CDS a 5 anni implica una probabilità di default dello 0,64%, assumendo un tasso di recupero del 40%.

Le implicazioni economiche

L’aumento dei rendimenti reali potrebbe indicare una maggiore attività economica e una maggiore domanda di credito. Tuttavia, è importante considerare che i term premia nei tassi reali e nominali potrebbero oscurare il componente di inflazione. Le misure di D’Amico, Kim e Wei relative alle aspettative di inflazione a 5 e 10 anni mostrano che il tasso del 29 maggio è rimasto invariato rispetto al 27 febbraio, il giorno prima dell’inizio del conflitto.

In sintesi, l’aumento dei rendimenti dei Treasury e dei TIPS riflette cambiamenti nelle dinamiche economiche e nelle aspettative di mercato. Comprendere queste tendenze è fondamentale per gli investitori e per chiunque sia interessato all’economia statunitense.