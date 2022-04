TRON (TRX): è un acquisto o una vendita in questo momento?

Stai pianificando di investire in TRX? Ecco tutto ciò che devi sapere prima di prendere una decisione.

Dall’inizio di Bitcoin, la prima criptovaluta in assoluto, sono emersi migliaia di altcoin. Mentre molti di questi altcoin non hanno trovato successo, pochi hanno superato le aspettative del mercato e hanno prodotto enormi rendimenti.

Tron (TRX) è uno di questi progetti.

Tron (TRX) è entrato nel mercato nel 2018, con l’intenzione di decentralizzare il web. La rete è stata progettata per ristrutturare l’industria dei media rimuovendo gli intermediari dal processo di consumo dei media, consentendo agli artisti e ai creatori di contenuti di vendere i loro contenuti direttamente agli spettatori su una piattaforma peer-to-peer sicura.

Il suo sistema operativo basato su blockchain è emerso come uno sfidante per i giganti dei media come Amazon, Netflix, Facebook e YouTube.

Con Tron, gli utenti possono impegnarsi in transazioni commerciali senza pagare una percentuale del loro reddito ai go-between aziendali.

Tron è una delle più grandi piattaforme blockchain al mondo e ha sfruttato la tecnologia blockchain come nessun’altra criptovaluta ha. Quindi TRX è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento? Continua a leggere per scoprirlo.

Una criptovaluta che batte il mercato – Ma per quanto tempo ancora?

Tron è uno dei token emersi durante il crypto rally del 2017.

Mentre la maggior parte dei token in seguito è esplosa e non è più tornata, Tron ha prosperato. È passato da un token ERC-20 e lanciato sulla propria blockchain. Da allora, ha sviluppato le sue partnership e si è affermata nel mercato delle dApp.

Dal punto di vista del prezzo, Tron tende a muoversi in tandem con il resto del mercato. Ha perso valore nel 2018, ma ha raggiunto i suoi massimi storici nel rally crittografico di maggio 2021.

Simile a Ethereum, TRON consente agli sviluppatori di dApp di creare e utilizzare protocolli complessi tramite contratti intelligenti che vivono sulla sua blockchain nativa. Oggi, la piattaforma è meglio conosciuta per la sua velocità di transazione e la comunità attiva.

Su questa blockchain, le persone vengono pagate in Tron per la condivisione di contenuti sotto forma di documenti, video e così via. Man mano che sempre più persone utilizzano la piattaforma per la distribuzione dei contenuti, la domanda di Tron aumenterà, aumentando il valore di TRX nel tempo. Con questi fattori in mente, è probabile che Tron continuerà a crescere e salire di valore nei prossimi anni.

La strada da percorrere per Tron (TRX)

Alcuni aspetti del lavoro di Tron stanno attualmente facendo notizia e tenendo gli occhi vigili.

Blockchain indipendente

Tron è iniziato come token ER20, ma in seguito è passato alla propria blockchain. Ciò significa che non è più interessato dai problemi della blockchain di Ethereum. Inoltre, questo gli ha dato lo spazio per crescere in modo indipendente consentendo agli sviluppatori di costruire contratti intelligenti su Tron.

La mossa ha reso la blockchain di Tron più efficiente e ha aumentato la domanda di TRX. Il valore della criptovaluta aumenterà con più sviluppatori che si uniranno alla rete. È lo stesso modo in cui Ethereum sta crescendo a causa di un’esplosione di progetti lanciati sulla blockchain.

Bassi costi di transazione

I costi di transazione sono tra i determinanti chiave dell’usabilità di una criptovaluta. I costi di transazione su Bitcoin, ad esempio, sono piuttosto elevati. La sua principale fonte di valore è la sua bassa offerta, che lo rende perfetto come riserva di valore.

Da parte sua, Tron è abbastanza pratico come valuta, il che è un vantaggio per i suoi casi d’uso. L’invio di TRX è molto economico e può essere realizzato in un istante. In un settore crittografico in rapida ascesa, la facilità di transazione e il basso costo sono vantaggi significativi di cui Tron può vantarsi.

Supporto per Bixin Wallet

Attualmente, l’archiviazione di criptovaluta è uno dei principali problemi dovuti alla natura sofisticata degli hacker. Molte criptovalute non hanno portafogli funzionali, costringendo gli investitori a lasciare le loro partecipazioni crittografiche sugli scambi. Tuttavia Tron non ha questo problema.

Uno dei portafogli in cui è possibile conservare il proprio Tron è Bixin. Questo è uno dei portafogli blockchain più antichi e sicuri mai sviluppati. Questo fattore rende Tron molto attraente per gli HODLER che lo considerano un investimento a lungo termine.

TRON (TRX) Coin è un acquisto?

Tron è un acquisto in questo momento. Sta impostando un potenziale punto di acquisto dopo aver formato una nuova base nelle giuste condizioni di mercato. Il prezzo di TRX è ora scambiato al di sotto delle sue linee di media mobile a 50 e 200 giorni.

Capita di essere nella categoria delle criptovalute che hanno il potenziale per renderlo grande a lungo termine. Oltre al suo prezzo, ha anche una serie di fondamentali sottostanti per sostenerlo. È una delle criptovalute che ha senso accumulare, con in mente la crescita del valore a lungo termine.

Ci sono molte criptovalute che sono passate da pochi centesimi a oltre un dollaro. Questo è un enorme incentivo per gli investitori a cercare di accumulare criptovalute a basso costo nella speranza di renderlo grande in futuro.

Una moneta sotto stretta sorveglianza — ora e sempre

Le criptovalute, come tutti gli investimenti, possono essere rischiose. Pertanto, è fondamentale ricercare e analizzare le risorse digitali sulla base di considerazioni chiave come la storia, i movimenti dei prezzi, ecc. TRX è una criptovaluta ad alte prestazioni che promette enormi rendimenti potenziali nel 2022 e oltre. Considera l’acquisto e la detenzione di TRX come investimento a lungo termine. A causa di vari fattori, gli esperti prevedono un futuro brillante per Tron