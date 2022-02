Trust Dice è legittimo e sicuro?

I casinò online con criptovaluta sono in aumento. I giocatori di casinò ora cercano giochi da casinò che offrono criptovalute come metodi di pagamento. Prima di impegnarti in uno di questi giochi da casinò online con metodi di pagamento crittografici, è meglio leggere la recensione del casinò TrustDice.

TrustDice è uno di questi casinò online che offre metodi di pagamento crittografici per i giocatori. Puoi controllare la recensione di TrustDice in cui gli esperti forniscono dettagli completi sulle sue caratteristiche, bonus senza deposito TrustDice, codici promozionali, depositi e prelievi, pro e contro e altri aspetti del casinò online crittografico. Leggere la recensione di TrustDice è il modo ideale per iniziare il tuo viaggio verso il casinò Bitcoin.

Trust Dice è un nuovo casinò che sta facendo ondate nel mondo del gioco d’azzardo Bitcoin.

Contiene tutti gli elementi che i giocatori d’azzardo Bitcoin desiderano: jackpot, un rubinetto multi-moneta, bonus di giri gratuiti, casinò dal vivo, giochi unici nel loro genere e anonimato. Trust Dice è attualmente l’unico casinò a utilizzare i pagamenti EOS, aprendo la strada a un settore fiorente.

Ci sono state recensioni positive del casinò TrustDice da parte di giocatori ed esperti e il casinò crittografico online continua a crescere.

La recensione di TrustDice è un esame approfondito delle numerose funzionalità del sito, inclusi giochi, bonus e promozioni, depositi e prelievi e altre caratteristiche affascinanti. Leggi la nostra recensione del casinò TrustDice in dettaglio.

Informazioni su TrustDice Casino

TrustDice casino, un casinò online Bitcoin è gestito da Satoshi Gaming Group N.V. Il casinò online TrustDice, fondato nel 2018 e regolamentato dal governo di Curacao, offre una vasta selezione di giochi, consentendo ai giocatori che amano giocare con criptovaluta di accedere a una vasta gamma di titoli.

I giocatori del Regno Unito sono in gran numero per giocare.

Trust Dice è un casinò online all’avanguardia e la sua piattaforma di gioco non fa eccezione. Questo casinò online offre un’esperienza completa per tutti i giocatori, anche per coloro che vogliono giocare in movimento, con un design decente ma relativamente minimalista e piena compatibilità per una vasta gamma di dispositivi che riducono i crash del gioco.

Nonostante sia un casinò Bitcoin, l’operatore ha un catalogo di giochi piuttosto ampio. Con questa recensione del casinò TrustDice, i giocatori possono scoprire una vasta gamma di titoli classici e nuovi, in particolare nella sezione video slot.

Il pacchetto bonus di benvenuto di Trust Dice Casino copre numerosi primi depositi e dà una spinta considerevole. I giocatori che apprezzano i grandi bonus si sentiranno come a casa qui, poiché Trust Dice non è frugale con la più alta quantità di denaro extra che può essere richiesta. Il TrustDice vince codici promozionali, codici promozionali senza deposito e altri codici promozionali che vale la pena utilizzare durante i giochi da casinò.

Il pacchetto bonus TrustDice che include il bonus di benvenuto copre numerosi primi depositi offrendo una spinta considerevole. I giocatori che apprezzano i grandi bonus si sentiranno come a casa qui, poiché Trust Dice non è frugale con la più alta quantità di denaro extra che può essere richiesta.

TrustDice è un casinò legittimo?

Ci sono molti fattori che rendono questo casinò crittografico online legittimo e sicuro per i giocatori. Alcuni dei fattori sono: –

Il casinò online è concesso in licenza e regolamentato dalla Curacao eGaming Authority.

Di proprietà e gestito da un rinomato Satoshi Gaming Group NV.

Opera completamente su EOS Blockchain per mantenere la trasparenza.

Molte recensioni positive di TrustDice.

Esperienza utente TrustDice

Su TrustDice, i giocatori possono godere di un’esperienza di prima classe in ogni modo. Il sito Web si carica abbastanza rapidamente. Si carica all’istante e anche i giochi 3D funzionano bene. È semplice da navigare, anche se alcuni aspetti potrebbero essere migliorati. A parte questo, il sito è abbastanza user-friendly.

Il problema con la maggior parte dei casinò di criptovaluta è che tutti hanno uno sfondo nero e un tema cupo, rendendo difficile impegnarsi nei giochi da casinò. Il casinò TrustDice è unico. Il sito è progettato in una vibrante combinazione di colori viola. Dato che ogni altro miglior casinò crittografico ha un’estetica nera / scura, questo è un concetto fantastico. Il design del colore del sito rende più facile per gli occhi giocare, il che è particolarmente cruciale se si gioca per lunghe ore.

Con le scorciatoie nella pagina principale, puoi accedere a giochi, informazioni essenziali e qualsiasi altra cosa di cui potresti aver bisogno. Nonostante abbia migliaia di giochi da casinò, TrustDice è riuscito a organizzarli in modo intuitivo e diretto.

Caratteristiche di TrustDice

Il casinò TrustDice ha alcune caratteristiche uniche che lo rendono degno di essere utilizzato e giocato ai giochi di criptovalutadel casinò. Alcune delle sue caratteristiche sono: –

Primo gioco di dadi EOS con funzionalità Roll Under e Roll Over

Passare da “roll under” a “roll over” può darti opzioni aggiuntive per la tua strategia di scommesse crittografiche, rendendo il tuo gioco più divertente.

Prima piattaforma a rilasciare la verifica delle scommesse

Per mantenere la trasparenza e mantenere i membri della comunità una priorità assoluta, TrustDice offre un verificatore di scommesse che consente ai giocatori di controllare e verificare ogni singola scommessa.

Prima piattaforma Di Dadi con rubinetto EOS funzionante stabile

Trust Dice pensa che fornire token EOS gratuiti agli utenti di account EOS sia il metodo migliore per promuovere la crittografia alle masse. Il sito offre anche una varietà di token nei giochi di rubinetto crittografico, come TXT, che puoi rivendicare e scommettere per guadagnare entrate EOS passive ogni giorno.

Classificato in alto nel ROI elevato

Quando Trust Team ha iniziato a sviluppare il suo sistema di pagamento, l’obiettivo era quello di creare un metodo di pagamento unico nel suo genere che mantenesse il valore di TXT coerente massimizzando al contempo il profitto dei giocatori. I calcoli di EOS Dividends rivelano già che Trust Dice è una delle piattaforme di gioco EOS con i migliori rendimenti.

Modalità di scommessa automatica unica

TrustDice è un casinò online affidabile. Non solo puoi giocare a giochi dimostrabilmente equi, ma puoi anche scommettere automaticamente su di essi. Piazzare una scommessa automatica è un metodo divertente per compensare le perdite che derivano dal gioco del casinò. Imposta i criteri per le scommesse automatiche nel gioco Trust Dice, come il numero di scommesse da piazzare, l’azione da intraprendere dopo una vittoria o una sconfitta e altro ancora.

Caratteristiche interessanti come Crypto Faucet- CoinBox

CoinBox consente ai giocatori di Bitcoin di vincere token Bitcoin o Cryptocurrency gratuiti facendo riferimento ad altri. Il giocatore iscritto guadagna una commissione gratuita del 50% da ogni rubinetto CoinBox dichiarato per ogni referral di successo. CoinBox consente inoltre ai giocatori di fare soldi assicurando e tenendo token TXT gratuiti. Ogni 6 ore, il sito regala anche EOS e BTC gratuiti.

Incredibile Satoshi Club

Sotto la promozione e le offerte, TrustDice fornisce una funzione di club Satoshi che è riservata solo ai giocatori di casinò VIP. È un sistema di ricompensa VIP con diversi livelli. I gamberetti sono il livello più basso del Satoshi Club, mentre Satoshi è il livello più alto.

Recensione di TrustDice: pro e contro

Pro Contro Ha un’eccellente interfaccia utente per giocare e scommettere sui giochi da casinò. Pochissimi giochi sono dimostrabilmente giusti. Ci sono più di 2000 giochi nel catalogo dei giochi. I requisiti di scommessa per alcuni dei bonus sono sfavorevoli. Mentre crypto gambling, il casinò protegge l’anonimato dell’utente. Il processo di registrazione è semplice e veloce. Il servizio clienti è disponibile tramite chat dal vivo ed e-mail 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Processo di registrazione di TrustDice

Bastano pochi minuti per registrarsi per un account TrustDice. Il processo di registrazione in TrustDice è facile e veloce. All’inizio riceverai un nome utente generato automaticamente. Successivamente, puoi aggiornare il nome utente e la password dopo aver effettuato l’accesso, verificare il tuo indirizzo email valido e utilizzare Google Authenticator per una maggiore protezione dell’account.

Nonostante il fatto che tu possa fare trading senza convalidare la tua e-mail, potresti essere costretto a passare attraverso una normale procedura KYC in alcune circostanze (selfie insieme al documento ufficiale per l’identificazione). Tali casi possono verificarsi se il casinò ha sospetti sui tuoi depositi o transazioni, secondo le regole e le condizioni di TrustDice. Iscriviti per 25 giri gratuiti offerti dal sito.

Giochi forniti da TrustDice

TrustDice ha alcune caratteristiche sorprendenti e una collezione di giochi Bitcoin dei migliori fornitori di giochi. Ha circa 2000 giochi Bitcoin online da casinò di sviluppatori come Evolution, GameArt, Pragmatic, Evoplay, ecc.

Giochi da Casinò

Il catalogo dei giochi da casinò TrustDice è un’eccellente miscela di titoli classici e contemporanei in cui si gode di una scommessa massima. Questa recensione del casinò TrustDice fornisce informazioni complete sui giochi da casinò in TrustDice sono divisi in diverse sezioni: –

Slot classiche

Video Poker

Crypto Roulette

Giochi da tavolo

Baccarà

Questi giochi Bitcoin da casinò possono anche essere filtrati per categoria (Preferiti, Nuovi, Drop & Win). La selezione di giochi di TrustDice comprende sia titoli noti che meno noti, insieme a giri gratuiti, assicurando che anche il giocatore più esigente troverà ciò che sta cercando. Il casinò crittografico online TrustDice ha una delle selezioni di giochi più ampie tra i casinò crittografici. Questo include anche giochi da tavolo, dadi Bitcoin e altri.

Quando si tratta di video slot, ci sono circa 2000 giochi di video slot su TrustDice.win. Wolf Gold, Fruit Zen e molti altri sono disponibili! Puoi scegliere tra una gamma di 25 giochi di slot giri gratuiti su TrustDice.win.

Ci sono anche sezioni di giochi di slot con alcuni emozionanti giochi da casinò da giocare. I giochi di slot sono ulteriormente suddivisi in slot classiche e video slot. Alcuni dei giochi sono-

Drago Sussurratore

Scrigno delle Fortune

Treno d’oro

Babbo Natale cattivo

Giochi di Casinò Dal Vivo

Il casinò dal vivo di Trust Dice ha una varietà di giochi con croupier dal vivo che sicuramente ti trasporteranno nello sfarzo e nel glamour dei casinò di Las Vegas. Il casinò dal vivo di Trust Dice è alimentato da Evolution Gaming e vanta una grafica superba e una trasmissione live senza soluzione di continuità del gioco. Cryptocurrency poker, crypto baccarat online, roulettee crypto blackjack sono tra i giochi con croupier dal vivo disponibili su Trust Dice.

Evolution Gaming, Spinomenal ed Ezugi sono tre principali fornitori di giochi da casinò dal vivo. Attualmente, ci sono circa 50 giochi con croupier dal vivo su TrustDice e ogni fornitore di giochi offre qualcosa di diverso. La parte buona dei giochi dal vivo di TrustDice è che sono disponibili in diverse lingue. Ci sono giochi TrustDice in cui il croupier parla spagnolo, turco, inglese e russo.

Giochi dimostrabilmente equi

Crash games e Dice games, due esclusivi giochi dimostrabilmente equi su TrustDice, offrono esperienze altrettanto meravigliose insieme a possibilità di vincita di denaro reale. Quindi inizia a giocare a dadi di criptovaluta e giochi di crash. Se vieni dal Regno Unito, puoi giocare ai crash game.

Metodi di pagamento TrustDice

Trust Dice è un casinò crittografico online che accetta criptovalute come pagamento. Ogni transazione sul sito viene condotta utilizzando una delle criptovalute accettate. Questa opzione di pagamento ha il vantaggio di essere rapida e trasparente.

La rete Blockchain verifica le transazioni e assicura che il denaro dell’utente sia completamente sicuro. Poiché nessuna terza parte è coinvolta nelle transazioni, sono sempre veloci ed efficienti.

Effettuare un deposito su Trust Dice è semplice e veloce. Controlla la pagina di deposito per i metodi di primo e secondo deposito. Il casinò Bitcoin non addebita alcuna commissione, ma la commissione del minatore per la conferma della transazione deve essere pagata dal cliente. Accetta monete crittografiche speciali come U Net, TXT e Vitality.

Prelievi e depositi vengono solitamente completati in pochi secondi. I tempi di attesa crescono in proporzione all’importo della transazione, quindi i prelievi più grandi possono richiedere da un’ora a 24 ore per l’elaborazione.

Il vantaggio di un concetto di casinò Bitcoin è che consente ai giocatori di prelevare tutti i loro soldi non appena sono accessibili. Il prelievo è abbastanza facile, simile al deposito. Gli intermediari tradizionali che addebitano commissioni per i prelievi possono essere evitati dai giocatori.

Lo svantaggio del metodo di pagamento è che non è l’ideale per i giocatori che non utilizzano Bitcoin. Per espandere la sua base di consumatori, la piattaforma dovrebbe includere più opzioni di pagamento.

TrustDice Bonus e Promozioni Offerte

I giocatori possono godere di TrustDice senza codici bonus di deposito, codici promozionali senza deposito, bonus senza deposito, giri gratuiti e altre promozioni simili. TrustDice, come molti altri casinò solo dadi Bitcoin, offre il proprio rubinetto del casinò. Ogni 6 ore, i partecipanti possono richiedere BTC o EOS gratuiti dal rubinetto.

Questo è un bonus senza deposito in corso che i giocatori possono sfruttare come ottenere monete gratuite, Bitcoin gratuiti in qualsiasi momento. Possono anche godere di 25 giri gratuiti. Ricevi monete gratuite, giri gratuiti quando il tuo livello aumenta. Dai un’occhiata alla modalità demo per avere un’idea.

Inoltre, TrustDice incoraggia una strategia di scommessa che premia le scommesse con token TXT. Più un giocatore spende o scommette, più token TXT vengono offerti e i titolari di TXT riceveranno una parte delle entrate del casinò su base regolare secondo il modello “wager-to-mine”. Oltre il 50% dei profitti di TrustDice viene dato ai titolari di token TXT.

Trust Dice offre anche un programma VIP che premia i clienti fedeli con bonus interessanti, bonus di deposito, vantaggi aggiuntivi e omaggi. I giocatori che cercano il bonus di benvenuto dovrebbero creare un account per ricevere un bonus di deposito di 150 ETH o 3 BTC e una serie di giri gratuiti. I giri gratuiti sono inclusi anche nel pacchetto bonus, che è valido per i primi tre depositi. Questi giri gratuiti sono fantastici per godersi i casinò crittografici.

Sotto il club VIP, c’è anche “Satoshi Club” composto da livelli: –

Gamberetto

Pesce

Pescecane

Balena

Satoshi ·

Ogni livello porta una pietra miliare ed è unico per ciascuno di questi livelli. Più in alto vai, migliori saranno i benefici che riceverai.

Ci sono una varietà di vantaggi di gioco, incentivi, denaro bonus, giri gratuiti, offerte Cashback, fondi virtuali e regali premium disponibili, oltre a un esclusivo programma VIP per quelli di alto livello.

Drops and Wins è un’altra fantastica offerta promozionale, tra cui giri gratuiti in cui puoi vincere fino a due milioni di euro in premi in denaro tramite premi giornalieri e tornei settimanali.

Gli utenti possono vincere premi fino a $ 3.000 partecipando al concorso di scommesse settimanali sui dadi. Ci sono ricompense giornaliere che vanno da 0,002 BTC a 0,005 BTC per gli amanti del gioco Crash. Poi c’è la promozione Blackjack Master, che paga fino a 1 BTC per serie e vincite consecutive. Controlla i codici promozionali TrustDice win offerti che possono essere utilizzati per il prelievo e altri scopi.

Programma di affiliazione TrustDice

Qualsiasi giocatore che utilizza il programma di affiliazione di TrustDice può guadagnare fino al 50% di commissione dai giocatori segnalati. Il casinò online offre uno schema di affiliazione semplice, quindi anche coloro che sono nuovi al marketing di affiliazione non avranno problemi a tenere il passo.

Il loro marchio di punta è solo criptovaluta, che è qualcosa di cui i potenziali partner dovrebbero essere consapevoli. TrustDice Affiliate è un’ottima opzione per le aziende che desiderano diversificare il proprio inventario pubblicitario e raggiungere una nuova nicchia target.

TrustDice Satoshi Club

Chiamato anche il club VIP o il programma fedeltà, Satoshi Club su TrustDice.win ha diversi livelli in cui i giocatori guadagneranno alcune offerte tra cui premi in denaro. Ci sono giri gratuiti e cashback mensile del 20%. Per aderire al Club, non è necessario un codice bonus. Tutto quello che devi fare è scommettere soldi veri!

Requisito di scommessa TrustDice

A seconda dell’offerta, i requisiti di scommessa vanno da 0 a 50 volte. Il criterio per il requisito di scommessa potrebbe in alternativa essere limitato a determinati giochi tra cui le migliori slot crittografiche,esclusi i giochi da tavolo, i giochi di casinò dal vivo, i dadi e il crash.

TrustDice Paesi con restrizioni

Fortunatamente, TrustDice è disponibile in quasi tutti i paesi. I giocatori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Russia e altri possono accedere al sito e giocare.

Opzioni di sicurezza TrustDice

La tecnologia blockchain protegge e regola la sicurezza del casinò Bitcoin. Funziona su EOS Blockchain, che garantisce trasparenza e protegge i dati degli utenti e i pagamenti da accessi illegali. Gli utenti possono utilizzare la tecnica 2FA (2 Factor Authentication) di Google Authenticator per la sicurezza e la stretta segretezza delle informazioni critiche. Per la verifica dell’equità dei giochi dimostrabilmente equi, vi è una disposizione per una tecnologia dimostrabilmente equa. Ha la licenza di gioco per operare online e anche la versione mobile in futuro.

La piattaforma TrustDice.win utilizza un software SSL (Secure Sockets Layer) a 128 bit per proteggere le informazioni altamente sensibili e la privacy di un utente.

Assistenza clienti TrustDice

TrustDice.win fornisce supporto completo per chat dal vivo e servizi di posta elettronica in inglese, cinese, giapponese, russo, spagnolo e portoghese, tra le altre lingue. Inoltre, è possibile accedere al supporto da qualsiasi paese, come Stati Uniti, Regno Unito, ecc. Il team di assistenza clienti offre una buona assistenza da parte del centro assistenza,inclusol’esclusivo assistente VIP. Con il supporto della chat room, puoi connetterti per l’assistenza dal vivo.

Per rendere la tua query per qualsiasi problema che potresti trovare mentre scommetti su TrustDice più facile e veloce, assicurati di …

Descrivi il problema per intero

Il gioco/scommessa in cui hai difficoltà

Il periodo in cui si è verificato il problema per la prima volta

Screenshot

TrustDice gestisce un canale Telegram in cui comunica con i suoi partecipanti, insieme a un account Twitter, un thread Bitcointalk e un blog Medium in cui pubblica eventi importanti.

Termini e condizioni di TrustDice

Prima di registrarti al sito, assicurati di leggere i termini e le condizioni stabiliti da TrustDice. In termini di criteri di idoneità, devi avere almeno 18 anni o l’età legale per scommettere e giocare ai giochi TrustDice del casinò. È consentito avere un solo account membro. Esiste un limite di un account per famiglia, indirizzo IP e PC.

Se provi a creare più di un account membro, tutti i tuoi account verranno bloccati o eliminati e qualsiasi scommessa che effettui non sarà valida. Eventuali rimborsi, depositi, premi o bonus guadagnati o raccolti mentre l’account duplicato era attivo andranno persi dall’utente e potrebbero essere recuperati dal sito.

Recensione di TrustDice: conclusione

TrustDice, essendo uno dei migliori casinò, crescerà ulteriormente nel mercato dei giochi solo Bitcoin. Grazie alle sue caratteristiche uniche, facile prelievo e depositi, codici bonus, bonus di deposito e assistenza clienti attiva. Questo casinò è unico per il suo rubinetto creativo, così come la sua componente di gioco EOS e l’anonimato. Il casinò offre una vasta collezione di giochi per giocare e scommettere. Pochi marchi possono fornire tanto valore ai propri clienti.

TrustDice è senza dubbio un marchio che vale la pena provare. Non c’è dubbio che TrustDice avrà successo nello spazio puro del casinò Bitcoin e riuscirà a guidare. Sfortunatamente, per coloro che preferiscono i giochi di casinò dal vivo su casinò mobili o mobili, non possono accedere, poiché attualmente non esiste un’app mobile.

Il casinò ha la sua criptovaluta, TXT; Sono accettati anche Bitcoin e altre criptovalute supportate. Mentre gioca d’azzardo e gioca con Bitcoin e altre criptovalute e token, i giocatori di tutto il mondo godono delle nuove vibrazioni del casinò TrustDice. I suoi forti giochi proprietari sono divertenti. Come accennato nell’introduzione, controlla la recensione del casinò TrustDice per una migliore comprensione.

Domande frequenti

Quanto è sicuro un TrustDice?

È concesso in licenza da Curacao eGaming Authority.

Satoshi Gaming Group NV lo gestisce e lo possiede.

Funziona su EOS Blockchain, per garantire il mantenimento della fiducia e della trasparenza.

Diverse buone valutazioni del sito Web Trust Dice possono essere trovate su varie piattaforme di social media.

TrustDice accetta giocatori statunitensi?

Sì, i giocatori statunitensi possono scommettere e giocare ai giochi da casinò su TrustDice.

Come prelevare denaro da TrustDice?

Esistono diversi metodi di prelievo in TrustDice. Si possono usare carte di credito, criptovalute, e-wallet e altri metodi. Le commissioni di prelievo in TrustDice dipendono dalle criptovalute utilizzate.

Su Trust Dice, l’importo minimo di prelievo è 0,001 BTC, 0,01 ETH o 3 USDT. I prelievi di oltre 1 BTC o EUR 2.000 possono essere soggetti a ulteriori processi di verifica KYC. Questo non dovrebbe richiedere più di un paio d’ore per i giochi di terze parti e meno di un’ora per i giochi TrustDice.

Qual è il deposito minimo su TrustDice Casino?

Il deposito minimo di 0,001 BTC / 0,05 ETH / 10 USDT. Il bonus massimo che puoi ricevere è 1 BTC / 50 ETH / 10000 USDT.

Qual è il prelievo minimo su TrustDice Casino?

Su TrustDice, l’importo minimo di prelievo è 0,001 BTC, 0,01 ETH o 3 USDT. I prelievi di denaro superiore a 1 BTC o EUR 2.000 possono essere soggetti a ulteriori processi di verifica KYC. Anche i prelievi minori possono essere soggetti a ulteriori verifiche di identificazione in alcune situazioni.