Trust Wallet per Chrome: esiste l’estensione?

Trust Wallet è un portafoglio di criptovaluta in cui è possibile memorizzare token BEP20 e ERC20.

Più di 10 milioni di persone usano Trust Wallet.

Con Trust Wallet, puoi acquistare Bitcoin e guadagnare interessi sulla tua criptovaluta.

Puoi anche tenere traccia di grafici e prezzi sull’app.

Trust Wallet è disponibile sia su App Store che su Google Play Store.

Tuttavia, molti utenti si chiedono se esiste un’estensione di Chrome per questo.

MetaMask ha un’app mobile e un’estensione per Chrome.

Quindi, gli utenti possono utilizzare MetaMask sia sul proprio dispositivo mobile che sul proprio PC.

In questo articolo, imparerai se esiste un’estensione Trust Wallet per Chrome e se puoi scaricarla su PC.

Esiste un’estensione di Chrome Trust Wallet?

No, Trust Wallet non ha un’estensione per Chrome.

Puoi scaricare Trust Wallet solo dall’App Store o dal Google Play Store.

Trust Wallet non ha annunciato che stanno sviluppando un’estensione di Chrome.

Quindi, non hanno intenzione di rilasciarne uno in qualsiasi momento presto.

A differenza di Trust Wallet, MetaMask ha un’estensione per Chrome.

Se preferisci utilizzare un computer per scambiare o effettuare transazioni di criptovalute, MetaMask è un’ottima alternativa.

Puoi anche importare Trust Wallet in MetaMask usando la tua frase di recupero segreta.

Ciò impedirà le commissioni di transazione in quanto non è necessario inviare le tue criptovalute da un portafoglio all’altro.

Molti utenti chiedono un’estensione di Chrome per Trust Wallet.

Anche se non c’è un annuncio per questo, potrebbe esserci la possibilità che venga sviluppato in futuro.

Nota del redattore: condividerò gli aggiornamenti in questo articolo quando accadrà.

Se vedi un’estensione di Chrome Trust Wallet, probabilmente non è legittima: non scaricarla!

Per ora, dovrai utilizzare Trust Wallet sul tuo dispositivo mobile.

Trust Wallet è solo per dispositivi mobili?

Sì, Trust Wallet è solo per dispositivi mobili su App Store e Google Play Store.

Attualmente, non esiste una versione desktop per Trust Wallet.

Non esiste una versione desktop per Trust Wallet perché gli sviluppatori non ne vedono la necessità.

In effetti, Trust Wallet è uno dei portafogli di criptovaluta più popolari anche senza un’estensione di Chrome.

Tuttavia, è possibile utilizzare BlueStacks per eseguire Trust Wallet sul PC.

In poche parole, BlueStacks è un emulatore che ti consente di eseguire app Android sul tuo PC.

Se vuoi utilizzare un portafoglio di criptovaluta sul tuo PC, MetaMask è un’ottima alternativa.

Come faccio ad aprire Trust Wallet su Chrome?

Non puoi aprire Trust Wallet su Chrome.

Questo perché Trust Wallet non è disponibile come estensione di Chrome.

Puoi scaricare l’app solo su App Store e Google Play Store.

Tuttavia, se hai l’estensione MetaMask per Chrome, puoi importare Trust Wallet su di esso senza alcuna commissione di transazione.

Se non hai l’estensione MetaMask per Chrome, puoi scaricarla qui.

Dopo averlo scaricato, importa Trust Wallet utilizzando la frase di recupero segreta e scegli una password.

L’estensione Trust Wallet per Chrome è legittima?

No, l’estensione Trust Wallet per Chrome non è legittima.

Lo sviluppatore non è di Trust Wallet, ma di uno sviluppatore di nome “lyndonjonson27”.

Il logo dell’estensione è diverso dal logo di Trust Wallet.

Inoltre, ha solo 52 utenti all’inizio del 2021 e zero recensioni.

Non aggiungere l’estensione a Chrome in quanto potrebbe essere dannosa per il computer e i dati.