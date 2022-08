Frase di recupero segreta su MetaMask: ecco come recuperarla

in

Per trovare la tua frase di recupero segreta su MetaMask, devi andare alle impostazioni di MetaMask.

Una volta che sei nelle impostazioni di MetaMask, fai clic su “Sicurezza e privacy” per accedere alle impostazioni di sicurezza e privacy.

Infine, fai clic su “Rivela frase di recupero segreta” per vedere la tua frase di recupero segreta.

Devi conoscere la tua password MetaMask per trovare la tua frase di recupero segreta.

Sfortunatamente, se hai dimenticato la password, non sarai in grado di recuperarla.

Puoi importare il tuo portafoglio MetaMask in un altro portafoglio usando la tua frase di recupero segreta.

Puoi anche recuperare il tuo portafoglio MetaMask con esso se hai dimenticato la password.

1. Accedi a MetaMask su Chrome

Prima di trovare la tua frase di recupero segreta, devi accedere al tuo portafoglio MetaMask su Chrome.

Ai fini di questa guida, utilizzeremo l’estensione MetaMask chrome invece dell’app mobile MetaMask.

Innanzitutto, apri Chrome e fai clic sull’estensione MetaMask.

Dopo aver aperto l’estensione MetaMask, inserisci la password e fai clic su “Sblocca”.

Sfortunatamente, se hai dimenticato la password, non sarai in grado di trovare la tua frase di recupero segreta.

2. Vai alle impostazioni di MetaMask

Dopo aver sbloccato il portafoglio MetaMask, vedrai un elenco delle tue risorse.

Ora devi andare alle impostazioni di MetaMask.

Per fare ciò, fai clic sull’icona del profilo nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver fatto clic sull’icona del profilo, vedrai più opzioni.

Ciò include “Crea account”, “Importa account”, “Impostazioni” e altro.

Innanzitutto, fai clic su “Impostazioni” per accedere alle impostazioni di MetaMask.

3. Clicca su “Sicurezza e Privacy”

Dopo aver fatto clic su “Impostazioni”, si aprirà la pagina delle impostazioni.

La pagina delle impostazioni contiene più opzioni.

Ciò include “Generale”, “Avanzate”, “Contatti” e altro.

Sotto l’opzione “Contatti”, vedrai l’opzione “Sicurezza e privacy”.

L’opzione “Sicurezza e privacy” consente di modificare le impostazioni sulla privacy e visualizzare la frase di recupero segreta.

Dal momento che stai cercando di trovare la tua frase di recupero segreta, fai clic su “Sicurezza e privacy”.

4. Fare clic su “Rivela frase di recupero segreta”

Dopo aver fatto clic su “Sicurezza e privacy”, atterrerai alla pagina “Sicurezza e privacy”.

Nella pagina vedrai più intestazioni.

Ciò include “Rivela frase di recupero segreta”, “Mostra transazioni in entrata” e “Usa rilevamento phishing”.

Dal momento che stai cercando di trovare la tua frase di recupero segreta, fai clic su “Rivela frase di recupero segreta”.

5. Inserisci la tua password MetaMask

Dopo aver fatto clic su “Rivela frase di recupero segreta”, atterrerai nella pagina “Frase di recupero segreta”.

Se cambi browser o sposti computer, hai bisogno della frase di recupero segreta per accedere ai tuoi account.

Quindi, è necessario salvarlo in un luogo sicuro e segreto.

Tieni presente che non puoi condividere la tua frase di recupero con nessuno.

Questo perché chiunque ne abbia può rubare tutti i tuoi account.

Per continuare, inserisci la tua password nel campo “Inserisci password per continuare” e fai clic su “Avanti”.

Sfortunatamente, se hai dimenticato la password, non sarai in grado di vedere la tua frase di recupero segreta.

6. Copia la tua frase di recupero segreta

Dopo aver inserito la password MetaMask e aver fatto clic su “Avanti”, sarai in grado di vedere la tua frase di recupero segreta.

Ora, ci sono un paio di cose che puoi fare.

Puoi copiare la tua frase di recupero segreta o salvarla come file CSV.

Per copiare la tua frase di recupero segreta, fai clic su “Copia negli appunti”.

Per salvarlo come file CSV, fai clic su “Salva come file CSV”.

Hai imparato con successo come trovare la tua frase di recupero segreta su MetaMask!

Qual è la mia frase di recupero segreta MetaMask?

La tua frase di recupero segreto MetaMask è una frase di 12 parole che viene utilizzata per recuperare il tuo portafoglio.

Devi recuperare il portafoglio se stai utilizzando un nuovo dispositivo o se hai dimenticato la password.

Chiunque abbia accesso alla tua frase di recupero segreta MetaMask sarà in grado di rubare i tuoi fondi.

Quindi, è importante conservare la frase di recupero segreta di MetaMask in un luogo sicuro e fuori dalla portata degli altri.

Come faccio a cambiare la frase di recupero segreta di MetaMask?

Non è possibile modificare la frase di recupero segreta metaMaschera.

Quando configuri per la prima volta il tuo portafoglio MetaMask, verrà generata automaticamente una frase di recupero di 12 parole per te.

Non è possibile modificarlo o modificarlo nelle impostazioni.

Se vuoi farlo, devi creare un nuovo portafoglio MetaMask.

Conclusione

La tua frase di recupero segreta è una frase di 12 parole che viene generata automaticamente quando configuri per la prima volta MetaMask.

Se hai dimenticato la password, puoi usarla per recuperare il portafoglio.

Puoi scrivere la tua frase di recupero segreta su carta e archiviarla in un posto sicuro o utilizzare un gestore di password.

Tieni presente che MetaMask non sarà in grado di recuperare la tua frase di recupero segreta per te.

Se qualcuno lo chiede, non condividerlo perché molto probabilmente è una truffa.

Se ti capita di condividere la tua frase di recupero con qualcuno, saranno in grado di accedere e trasferire tutti i tuoi fondi.

Puoi contattare MetaMask qui: https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/requests/new se hai bisogno di aiuto per quanto riguarda il tuo portafoglio.