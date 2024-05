Tutto quello che devi sapere sul lancio del token ‘Notcoin’

Il token Notcoin (NOT) è finalmente pronto per il lancio su The Open Network (TON) dopo alcuni ritardi ad aprile.

Grandi exchange come Binance e OKX sono pronti a quotare il token il 16 maggio. Questo lancio è destinato a essere uno dei più grandi rilasci di token di gioco del 2024, con milioni di giocatori che potranno reclamare le loro allocazioni di NOT contemporaneamente.

1. Campagne di Staking

Le campagne di staking hanno giocato un ruolo fondamentale nel lancio di Notcoin. Notcoin ha collaborato con exchange di rilievo come Binance e OKX, distribuendo miliardi di token NOT ai loro clienti. Gli utenti hanno mostrato grande interesse, con i clienti di Binance che hanno messo in staking circa 14 miliardi di dollari per guadagnare ricompense.

Attualmente, restano solo poche ore per assicurarsi le ricompense tramite Binance, mentre ci sono ancora diverse ore disponibili per OKX. Se non hai ancora partecipato, affrettati!

2. Orari di Quotazione del Token

Il token NOT sarà quotato sui principali exchange alle 12:00 UTC di giovedì. Gli exchange pronti a quotare Notcoin includono:

Binance

OKX

Bybit

KuCoin

Bitfinex

La fornitura totale di token NOT è di poco superiore a 102,7 miliardi, con circa 80,2 miliardi assegnati ai giocatori tramite un airdrop.

Orari di quotazione in diverse fasce orarie:

6:00 AM San Francisco

9:00 AM New York

12:00 PM UTC

1:00 PM Londra

2:00 PM Praga

3:00 PM Kyiv/Mosca

3:30 PM Teheran

4:00 PM Dubai

5:00 PM Tashkent/Orenburg

5:30 PM Delhi

8:00 PM Hong Kong

9:00 PM Kyoto

3. Reclama i Tuoi Token

I giocatori che hanno minato monete in-game tra gennaio e il 1° aprile possono reclamare i loro token NOT on-chain. Con 35 milioni di giocatori totali, i token NOT vengono assegnati con un tasso di conversione di 1.000 a 1. Ad esempio, 100.000 monete in-game equivalgono a 100 token NOT.

Il processo di reclamo in-game è iniziato martedì, consentendo ai giocatori di trasferire i token su un account di exchange centralizzato o di metterli in staking per future ricompense. Da giovedì, i giocatori potranno anche ritirare i loro token NOT guadagnati su un wallet di auto-custodia.

4. Dovresti Fare Staking?

Quando si reclamano i token NOT, i giocatori hanno l’opzione di fare staking (o bloccare) i loro token nel gioco per 30 giorni. Mettere in staking i token può offrire ricompense aggiuntive e accesso esclusivo a pool di staking basati sul livello del giocatore. Anche se bloccare i token per un mese è un rischio, potrebbe portare benefici futuri per coloro che non hanno fretta di incassare.

5. Quali Sono i Prossimi Passi per Notcoin?

Notcoin prevede di riportare il suo gioco di tapping delle monete con un nuovo modello di ricompense, consentendo ai giocatori di guadagnare veri token NOT. Oltre a questo, Notcoin mira a diventare il “Netflix dei giochi sociali virali,” fornendo una piattaforma per sviluppatori terzi per lanciare giochi semplici e coinvolgenti con ricompense in token.

Ambizioni Future di Notcoin:

Esperienza di Gioco Migliorata: Il gioco familiare tornerà con ricompense in veri token NOT.

Il gioco familiare tornerà con ricompense in veri token NOT. Nuovo Modello di Ricompense: I progetti possono acquistare token NOT e usarli per alimentare le ricompense play-to-earn.

I progetti possono acquistare token NOT e usarli per alimentare le ricompense play-to-earn. Crescita della Piattaforma: Obiettivo di attrarre sviluppatori terzi e raggiungere un vasto pubblico.

Resta sintonizzato mentre Notcoin evolve ed espande le sue offerte nel settore dei giochi crypto.