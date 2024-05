Contributi a Fondo Perduto Turismo: Guida al Bando FRI-Tur 2024

in

Il FRI-Tur 2024 (Fondo Rotativo Imprese Turismo) è un pacchetto di aiuti destinato a imprese turistiche, alberghiere e agrituristiche per migliorare la ricettività attraverso interventi di efficientamento energetico, sostenibilità e ammodernamento.

Questo programma è disciplinato da un Avviso del Ministero del Turismo e contribuisce all’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” prevista dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’obiettivo è sostenere almeno 300 aziende turistiche entro il 31 dicembre 2025.

Beneficiari

I beneficiari del FRI-Tur 2024 includono gestori e proprietari di:

Imprese alberghiere

Imprese agrituristiche

Strutture ricettive all’aria aperta

Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale

Stabilimenti balneari

Complessi termali

Porti turistici

Parchi tematici (inclusi parchi acquatici e faunistici)

Le imprese che hanno già beneficiato dell’Avviso FRI-Tur 2023 possono presentare nuove domande per programmi di investimento diversi.

Requisiti per le Imprese

Per ottenere le agevolazioni del FRI-Tur 2024, le imprese devono:

Essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.

e iscritte nel Registro delle imprese. Non essere in stato di liquidazione o fallimento .

o . Avere una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

nel territorio nazionale. Essere in regola con la normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente.

Essere in regime di contabilità ordinaria o, nel caso di settori agricoli o della pesca, impegnarsi ad adottare un regime di contabilità separata per l’attività da agevolare.

Agevolazioni FRI-Tur 2024 per le Imprese del Turismo

Contributo a Fondo Perduto

Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base dei limiti ammissibili delle spese sostenute per il programma di investimento e varia in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento:

Micro Imprese : 30% (Zona A), 25% (Zona C), 15% (altre Zone)

: 30% (Zona A), 25% (Zona C), 15% (altre Zone) Piccole Imprese : 23% (Zona A), 20% (Zona C), 15% (altre Zone)

: 23% (Zona A), 20% (Zona C), 15% (altre Zone) Medie Imprese : 18% (Zona A), 15% (Zona C), 5% (altre Zone)

: 18% (Zona A), 15% (Zona C), 5% (altre Zone) Grandi Imprese: 10% (Zona A), 5% (Zona C)

Le Zone A comprendono le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; la Zona C include parti delle regioni del Nord e del Centro Italia.

Finanziamenti Agevolati

Oltre al contributo a fondo perduto, il FRI-Tur 2024 offre due tipi di finanziamento agevolato:

Finanziamento agevolato al tasso fisso dello 0,50% con durata da 48 a 180 mesi, inclusi fino a 36 mesi di preammortamento. Finanziamento bancario a tasso di mercato, di pari importo e durata del finanziamento agevolato.

Questi finanziamenti sono alternativi ma cumulabili con il contributo a fondo perduto, a condizione che il totale non superi il 100% dei costi ammissibili.

Cosa Finanzia il FRI-Tur 2024

Il FRI-Tur 2024 finanzia programmi di investimento per spese tra 500 mila e 10 milioni di euro, per interventi come:

Incremento dell’efficienza energetica

Riqualificazione antisismica

Eliminazione delle barriere architettoniche

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

Realizzazione di piscine termali

Digitalizzazione

Acquisto e rinnovo di arredi

Questi interventi devono iniziare dopo la presentazione della domanda di incentivo e devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea.

Spese Ammissibili

Le spese ammissibili comprendono quelle sostenute direttamente dal beneficiario per l’acquisto di beni e servizi, che devono:

Essere pagate tramite conto corrente bancario dedicato .

. Essere relative a investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà e contabilizzati per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.

acquisiti in proprietà e contabilizzati per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Essere acquistati a condizioni di mercato da imprese o professionisti non in stato di controllo, collegamento o associazione rispetto al beneficiario nei 24 mesi precedenti la domanda.

Come Presentare Domanda

Le domande di concessione dei contributi a fondo perduto si presentano esclusivamente tramite sportello online dal 1° luglio 2024 (ore 12:00) al 31 luglio 2024 (ore 12:00) sul sito di Invitalia. È necessario registrarsi con credenziali SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

A partire dal 30 maggio 2024 (ore 12:00), sarà disponibile la modulistica necessaria per la presentazione delle domande.

L’istruttoria delle domande sarà effettuata in ordine cronologico di presentazione e, in caso di esito positivo, Invitalia comunicherà la concessione delle agevolazioni riconosciute.

Dotazione Finanziaria e Soggetto Gestore

Il bando FRI-Tur 2024 prevede uno stanziamento di 780 milioni di euro per il periodo 2022 – 2025, di cui 180 milioni destinati ai contributi e 600 milioni ai finanziamenti. La gestione è affidata alla società Invitalia.