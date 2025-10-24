Un federalismo pragmatico per superare le sfide dell’Europa

Nel contesto attuale, l’Europa si trova di fronte a sfide senza precedenti che richiedono una riflessione profonda sul suo futuro.

Durante una cerimonia tenutasi a Oviedo, in Spagna, l’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha esposto la sua visione per l’Unione Europea, evidenziando l’importanza di un federalismo pragmatico. Questo concetto si basa sull’idea che un approccio più flessibile possa affrontare le problematiche urgenti senza attendere che si creino le condizioni politiche ideali per una vera federazione.

Una necessità impellente

Draghi ha chiarito che, sebbene una federazione completa possa essere auspicabile, le attuali condizioni politiche non lo consentono. La situazione richiede misure che possano essere adottate rapidamente, senza le lentezze tipiche dei processi decisionali europei. Un federalismo pragmatico è quindi l’unica soluzione praticabile. Questo approccio prevede un’azione concertata su temi specifici, che permetta ai Paesi di collaborare su interessi strategici senza la necessità di un’armonizzazione totale.

Coalizioni di volenterosi

Il modello proposto da Draghi si basa sulla creazione di coalizioni di volenterosi, ovvero gruppi di Stati pronti a collaborare su questioni di rilevanza comune. Ad esempio, Paesi con settori tecnologici avanzati potrebbero concordare su un quadro normativo che favorisca la crescita delle loro imprese, mentre nazioni con industrie della difesa potrebbero unire le forze per finanziare progetti di ricerca e sviluppo. Questo approccio non solo accelererebbe i progressi in settori chiave, ma contribuirebbe anche a rafforzare l’unità dell’Europa.

Rinnovare l’energia democratica

Un altro aspetto fondamentale del federalismo pragmatico è la possibilità di rinnovare l’impegno democratico in Europa. Draghi ha affermato che aderire a queste coalizioni richiederebbe ai governi nazionali di cercare il sostegno dei propri cittadini per obiettivi condivisi, trasformando così la costruzione europea in un processo partecipativo e non imposto dall’alto. In questo modo, l’Europa potrebbe diventare un luogo in cui i cittadini si sentono coinvolti e motivati a contribuire al futuro del continente.

Una visione per il futuro

Draghi ha tracciato un quadro ottimistico in cui l’Europa non agisce per paura di un possibile declino, ma piuttosto per orgoglio delle sue potenzialità. Un’Europa che si impegna a garantire opportunità per le nuove generazioni e che affronta le sfide globali con determinazione. La proposta di Draghi offre una visione di un’Europa che non si lascia immobilizzare da chi ostacola il progresso, ma che avanza unita verso traguardi ambiziosi.

Il federalismo pragmatico potrebbe rappresentare la chiave per un’Europa più forte e coesa, capace di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Grazie alla leadership di figure come Mario Draghi, l’Unione Europea potrebbe trovare la strada per un futuro luminoso, dove cooperazione e innovazione possano prosperare.