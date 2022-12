Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Un fondo comune può modificare l’allocazione delle attività mentre distribuisce fondi di investitori?

Un fondo comune investe in varie classi di attività, secondo il Scheme Information Document (SID).

Esempi tipici di proposta di allocazione delle attività per uno schema potrebbero essere:

Un fondo azionario può investire dall’80% al 100% in azioni; dallo 0% al 20% in titoli del mercato monetario

può investire dall’80% al 100% in azioni; dallo 0% al 20% in titoli del mercato monetario L’asset allocation di un fondo in pareggio può sembrare dal 65% all’80% in azioni; dal 15% al 35% in titoli di debito; dallo 0% al 20% in titoli del mercato monetario

Nella maggior parte dei casi, l’allocazione in una categoria di attività è menzionata come un intervallo.

Il gestore del fondo non può modificare l’allocazione delle attività oltre i limiti stabiliti nel SID, ma è autorizzato a modificarla entro i limiti indicati. Ad esempio, all’interno del patrimonio netto, l’allocazione tra società di grande e media capitalizzazione non è menzionata sopra, il che consente al gestore del fondo di mantenere una diversa allocazione tra grande e media capitalizzazione in momenti diversi.

Se è necessario apportare una modifica all’allocazione delle attività dello schema, la società di gestione del fondo deve prendere l’approvazione dei fiduciari del fondo e dei detentori di quote esistenti.

L’azienda deve anche annunciare il cambiamento proposto in pubblico. Tutti gli investitori esistenti possono uscire dallo schema per un periodo di 30 giorni, senza pagare i carichi di uscita, se ce ne sono.