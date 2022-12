Previsione EOS 2023 e 2025

Previsione dei prezzi EOS 2023 e 2025: le previsioni a lungo e breve termine per EOS sono più alte. La previsione EOS Prezzo per il 2023 è US$ 3,01.

Considerando l’attuale condizione di mercato, la previsione massima del prezzo EOS 2025 è di $ 4,57.

* EOS ha perso circa il 40% del suo da gennaio 2022, ma negli ultimi 5 giorni EOS è salito di oltre il 12% e sta sovraperformando il mercato.

* EOS è una delle criptovalute più performanti nelle ultime 24 ore. È stato in grado di scoppiare ed era scambiato a oltre $ 1,70, ma si è ritirato marginalmente.

Previsione EOS Prezzo 2023: alcuni fatti

1 Il token EOS è il token nativo di EOSIO Network. Il software EOSIO Network è stato sviluppato da Daniel Larimer.

2 EOS Network è una blockchain Layer 1 di 3a generazione che si è posizionata come sistema operativo decentralizzato.

3 La rete dà priorità a prestazioni elevate, flessibilità, sicurezza ed esperienza degli sviluppatori. Fornisce agli sviluppatori blockchain gli strumenti necessari per creare applicazioni decentralizzate.

4 EOS Network è in qualche modo simile alla blockchain di Ethereum, ma è super fatto che sta elaborando la transazione e, a differenza di Ethereum, non ci sono costi per la transazione.

5 Uno svantaggio della rete EOS è che per sviluppare l’applicazione decentralizzata della rete EOS, lo sviluppatore deve possedere il token EOS. I token EOS forniscono agli sviluppatori l’accesso alla piattaforma blockchain.

6 Inizialmente la fornitura totale di token EOS era di 1 miliardo. A partire da ora, la fornitura totale è 995.528.087.

Previsione EOS Prezzo 2023: in che modo la rete EOS è diversa da Ethereum?

La rete EOS e la rete blockchain Ethereum sono in qualche modo simili con entrambe le reti blockchain che hanno il rispettivo token nativo.

Inoltre, sia EOS Network che la blockchain di Ethereum forniscono agli sviluppatori la piattaforma per creare e ospitare le loro APP o dAPP decentralizzate. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra le due reti blockchain. Ecco alcune differenze tra EOS Network ed Ethereum blockchain Network:

1. EOS Network fornisce alcuni servizi non forniti da Ethereum. Come accennato in precedenza, EOS Network sta cercando di posizionarsi come un sistema operativo decentralizzato, fornisce funzionalità come l’archiviazione cloud, l’autenticazione degli utenti e l’hosting del server.

2. EOS Network è in grado di elaborare la transazione a una velocità fulminea. Secondo i dati, EOS può elaborare migliaia di transazioni in un secondo mentre ETH può elaborare solo una manciata di transazioni in un secondo.

3. La blockchain di Ethereum è molto famosa per la sua tassa sul gas o commissione di transazione. La rete EOS risolve questo problema. Non ci sono commissioni di transazione su EOS Network.

4 EOS Network è più stabile in quanto viene fornito con funzionalità aggiuntive ed è più interessato allo sviluppo di applicazioni su scala industriale.

La previsione massima EOS Prezzo 2025 è $4.57 e il minimo è $3.55. La previsione media EOS Prezzo 2025 è US$ 3,88.

Previsione EOS Prezzo: Come acquistare il token EOS?

Il token EOS nativo di EOSIO Network è la 36a criptovaluta più grande in termini di valore di capitalizzazione di mercato. L’attuale capitalizzazione di mercato di EOS è di oltre $ 1,6 miliardi. Poiché EOS è una delle criptovalute ben note, ci sono un gran numero di scambi che offrono scambi di monete EOS. Tuttavia, prima di passare a dove è possibile acquistare token EOS, ecco alcuni passaggi per acquistare token EOS:

Trovare lo scambio in cui è elencata la moneta Shiba Inu Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Seguendo i passaggi precedenti sarai in grado di creare un account con uno scambio crittografico e sarai in grado di effettuare un acquisto. Ecco alcuni scambi che offrono EOS per il commercio: Binance, Coinbase, Kraken, Bithumb, Upbit, ecc. Oltre a questi, ci sono innumerevoli scambi che offrono EOS per il commercio.