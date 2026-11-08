Il Tesoro USA prende di mira MEXC per 16 miliardi di flussi illeciti, mentre Gnosis Pay registra una perdita di dati che collega carte e wallet digitale.

Negli ultimi giorni gli occhi della finanza globale si sono concentrati su due avvenimenti che mettono in luce le vulnerabilità del settore cripto: da un lato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un provvedimento senza precedenti contro l’exchange MEXC; dall’altro, il provider di pagamenti Gnosis Pay ha subito una grave violazione dei sistemi, con la pubblicazione di dati sensibili di numerosi utenti. Entrambe le situazioni evidenziano come la regolamentazione e la sicurezza informatica stiano diventando fattori decisivi per la credibilità del mercato delle criptovalute.

Il contesto è caratterizzato da una crescente pressione delle autorità americane, decise a reprimere canali di finanziamento illeciti che sfruttano le criptovalute. Parallelamente, la rapida diffusione di servizi di pagamento ibridi, in grado di interfacciare carte di credito tradizionali e wallet on-chain, ha aumentato l’esposizione a rischi di data breach. Il capitolo che segue analizza i due casi in maniera dettagliata, ponendo l’accento sui fatti verificati.

Il Tesoro USA esclude MEXC per flussi illeciti da 16 miliardi

Il Dipartimento del Tesoro americano ha ordinato l’esclusione di MEXC dal sistema finanziario statunitense, sostenendo che la piattaforma sia stata coinvolta in transazioni sospette dal valore complessivo di circa 16 miliardi di dollari. Secondo le ricostruzioni ufficiali, tali flussi sarebbero riconducibili in parte a soggetti russi e in parte a entità soggette a sanzioni iraniane, un elemento che ha fortemente innescato l’intervento delle autorità.

Motivazioni dell’intervento e impatto sulle operazioni

L’autorità ha evidenziato l’insufficiente applicazione di procedure anti-money-laundering (AML) e di know-your-customer (KYC) da parte di MEXC. L’esclusione significa che l’exchange avrà notevoli difficoltà a mantenere rapporti con banche corrispondenti, fornitori di liquidità e altri partner legati al dollaro. Gli osservatori temono che questa azione possa innescare un effetto domino, spingendo altri exchange centralizzati a rafforzare i propri controlli per non incorrere nello stesso destino.

Gnosis Pay subisce una violazione di dati sensibili

Nel frattempo, Gnosis Pay ha comunicato una violazione dei propri sistemi informatici, con la diffusione di informazioni estremamente sensibili: numeri di carta di credito, indirizzi di residenza e gli indirizzi dei wallet cripto collegati agli account interessati. Un cliente colpito ha confermato che la fuga di dati collega direttamente l’identità reale con le attività on-chain, aumentando la vulnerabilità a tentativi di phishing mirati e a forme di social engineering.

Rischi per gli utenti e la fiducia nel settore

Le società di cyber-security avvertono che un simile incidente può erodere la fiducia nei servizi che fungono da ponte tra il tradizionale circuito delle carte di pagamento e le transazioni in criptovaluta, segmento considerato cruciale per l’adozione di massa. L’esposizione simultanea di dati fisici e digitali rende più probabile l’attacco combinato, dove un soggetto malintenzionato può utilizzare le informazioni della carta per frodi finanziarie e, contestualmente, sfruttare i wallet per sottrarre asset digitali.

Impatti complessivi sul mercato delle criptovalute

La combinazione di un’azione regolamentare così incisiva e di un breach di sicurezza con conseguenze dirette sugli utenti indica un trend di maggiore scrutinio da parte sia delle autorità governative che delle istituzioni finanziarie tradizionali. Per gli investitori retail e per le imprese del settore, il messaggio è chiaro: la compliance e la protezione dei dati stanno rapidamente diventando criteri chiave per la valutazione di qualsiasi progetto cripto. Gli operatori che non adegueranno le proprie procedure rischiano di subire restrizioni simili a quelle di MEXC o di perdere la fiducia dei clienti, come avviene per Gnosis Pay.

Il mercato crypto si trova in una fase di maturazione in cui la tecnologia blockchain continua a evolversi, ma la capacità di rispettare normative antiriciclaggio e di garantire la sicurezza delle informazioni personali diventa sempre più determinante per il suo futuro. Gli osservatori invitano quindi tutti gli attori a intensificare gli sforzi di conformità e a investire in soluzioni di sicurezza avanzate, al fine di preservare la credibilità del settore e di consentire una crescita sostenibile.