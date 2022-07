Utili aziendali: cosa sono e cosa cercare

La stagione degli utili offre una grande opportunità per i trader azionari di ottenere informazioni sulle azioni in cui hanno investito, offrendo al contempo un contesto a potenziali movimenti del prezzo delle azioni. Continua a leggere per saperne di più su cos’è la stagione degli utili, le date di annuncio degli utili da sapere e cosa cercare in un rapporto sugli utili.

COS’È LA STAGIONE DEGLI UTILI E PERCHÉ È IMPORTANTE?

La stagione degli utili è un periodo per ogni trimestre fiscale, di solito della durata di diverse settimane, in cui molte delle più grandi società quotate annunciano i loro ultimi conti finanziari. Un rapporto sugli utili è costituito da ricavi, utile netto, utile per azione (EPS) e prospettive a termine, tra uno stuolo di altri dati, che possono aiutare a fornire agli investitori informazioni sulla salute attuale e sulle prospettive per l’azienda.

Queste informazioni possono essere trovate su sec.gov, varie pubblicazioni finanziarie e siti Web di singole società.

Lastagione degli eventi è importante perché aiuta i partecipanti al mercato a raccogliere informazioni dalle società che stanno monitorando insieme all’indice più ampio. Ad esempio, un forte rapporto sugli utili di Apple (AAPL) potrebbe vedere gli investitori rialzisti sui futures sul Nasdaq 100, un concetto discusso più avanti quando si guardano le azioni più belle.

Qualcos’altro che può accompagnare un rilascio di guadagni è una chiamata di guadagno. Si tratta di una conferenza tra la società e analisti, stampa e investitori che discute l’esito di un rapporto sugli utili e, in molti casi, apre la parola a domande alla direzione aziendale. Tale controllo delle relazioni può consentire agli operatori di accedere a maggiori informazioni per informare ulteriormente le loro decisioni, sebbene non tutte le società detengano chiamate sugli utili.

QUANDO È LA STAGIONE DEGLI UTILI E QUANDO ESCONO I RAPPORTI?

La stagione degli utili si svolge in genere poche settimane dopo la fine di ogni trimestre (dicembre, marzo, giugno, settembre). In altre parole, le stagioni degli utili iniziano intorno a gennaio-febbraio (risultati Q4), aprile-maggio (risultati Q1), luglio-agosto (risultati Q2) e ottobre-novembre (risultati Q3), con l’inizio non ufficiale della stagione degli utili solitamente contrassegnato da quando le principali banche statunitensi riportano i risultati.

Questo in genere coincide con un aumento del numero di guadagni rilasciati, mentre la fine non ufficiale della stagione degli utili è di solito intorno al momento in cui Walmart (WMT) annuncia il suo rapporto sugli utili.

3 COSE DA CERCARE NEI RAPPORTI SUGLI UTILI AZIENDALI

Ci sono una serie di fattori da cercare nei rapporti sugli utili aziendali. I trader dovrebbero essere più consapevoli della performance dei più grandi titoli “bellwether”, comprendere il significato di una recessione degli utili in un determinato titolo e capire come l’annuncio degli utili di un titolo potrebbe influire su un indice pertinente, a seconda della ponderazione del titolo dato.

1) Andamento delle azioni bellwether

Quando si analizzano gli utili societari, è importante prestare attenzione ai titoli “bellwether” che possono essere visti come un indicatore della performance della macroeconomia. Mentre lo stato di un titolo di bellwether può cambiare nel tempo, le società più grandi e consolidate sono in genere considerate azioni di bellwether.

Esempi di azioni Bellwether sono:

FedEx (FDX): spedisce beni per consumatori e aziende in tutto il mondo

Caterpillar (CAT): il più grande produttore mondiale di macchinari per impieghi gravosi è stato visto come un campanello d’allarme data la sua grande esposizione alle industrie edili, manifatturiere e agricole, in particolare in Cina

3M (MMM): Calibro per la salute del settore manifatturiero

Apple (AAPL): tra le più grandi aziende del mondo. Importante per i fornitori chiave, in particolare i produttori di chip.

2) Recessione degli utili

Una recessione degli utili è caratterizzata da due trimestri consecutivi di calo anno su anno dei profitti aziendali. Tuttavia, mentre gli utili sono un fattore importante nei rendimenti del mercato azionario a lungo termine, una recessione degli utili non coincide necessariamente con una recessione economica.

Il grafico sottostante mostra che nelle ultime sei recessioni degli utili osservate negli Stati Uniti, solo due avevano coinciso con una recessione economica. I cerchi blu mostrano dove c’è stata una recessione degli utili senza una recessione economica, mentre i cerchi rossi rappresentano dove si è verificata sia una recessione economica che degli utili.

3) Ponderazione degli utili e dell’indice azionario

I trader dovrebbero capire che quando si negoziano guadagni, alcuni titoli avranno un impatto maggiore sull’indice più ampio in base alla loro ponderazione dell’indice. Ad esempio, quando si negozia il Dow Jones, Boeing che rilascia i suoi utili sarà molto influente sull’indice, mentre Visa probabilmente non sarà così influente, a causa della ponderazione del 9,49% del primo rispetto al 4,41% del secondo, come mostrato nella tabella seguente. Ciò evidenzia l’importanza di prestare molta attenzione ai titoli più belli e al modo in cui possono influire su un indice azionario più ampio.

TRADING DURANTE LA STAGIONE DEGLI UTILI: I MIGLIORI CONSIGLI

Abbiamo una guida approfondita su come negoziare la stagione degli utili, ma le cose importanti da ricordare sono:

1) Conoscere i risultati ‘attesi’

Essere consapevoli di ciò che è “previsto” per quanto riguarda i dati di fatturato / vendite e utili per azione (EPS) è importante perché la reazione del prezzo delle azioni di una società può spesso essere determinata dall’importo di cui hanno battuto / perso un aggregato delle aspettative degli analisti.

2) Stai attento agli annunci a sorpresa

Qualsiasi annuncio a sorpresa che coincida con un rapporto sugli utili può anche avere un impatto sul prezzo delle azioni di una società. Questi possono includere riacquisti di azioni / programmi di riacquisto di azioni e linee guida aziendali.

3) Essere consapevoli degli effetti di ricaduta tra le scorte

Un esempio di impatto di ricaduta potrebbe essere se un investitore ha un titolo di chipmaker all’interno del proprio portafoglio (EG Dialog Semiconductor), i guadagni di Apple potrebbero avere un impatto considerevole sul titolo. Di conseguenza, è importante valutare i titoli correlati, dato che possono rivelare le prospettive per un settore, innescando così una possibile rotazione settoriale.

4) Considerare la volatilità rispetto al cuscinetto di un movimento atteso

Elaborare la “mossa attesa” su base direzionale per un titolo in reazione all’evento degli utili binari può essere uno sforzo difficile. In alternativa, una visione presa tenendo presente la volatilità può invece preparare gli investitori a movimenti significativi senza posizionarsi dalla parte sbagliata del risultato finale.

STAGIONE DEGLI UTILI: PUNTI CHIAVE PER INVESTITORI E OPERATORI DI BORSA

In sintesi, la stagione degli utili può essere un fattore influente nell’esperienza di un trader. Assicurati di tenerti aggiornato su quando vengono rilasciati i guadagni chiave per le singole aziende al fine di pianificare in modo proattivo. Tieni presente come le azioni più belle, le potenziali recessioni degli utili e le ponderazioni degli indici azionari possono influenzare i movimenti dei prezzi. Tieni d’occhio quali risultati sono attesi per ciascun titolo, sii consapevole di una maggiore volatilità potenziale per scopi analitici o strategici e comprendi come la performance di un titolo può influire su quella di un altro (o di un indice nel suo complesso).

Seguire questi suggerimenti chiave può aiutare il trader a tentare di superare la stagione degli utili e navigare nel periodo in modo più coerente.

DOMANDE FREQUENTI SULLA STAGIONE DEGLI UTILI

Cosa ci dice la stagione degli utili sull’economia globale?

L’impatto della stagione degli utili sull’economia globale dipende da una serie di fattori, dalla performance di determinati settori a una varietà di fattori fondamentali. Mentre le società che soddisfano o superano le aspettative possono riflettere un forte ambiente aziendale, il mercato azionario interagisce con l’economia in molti modi diversi, quindi non c’è sempre una relazione prevedibile tra i due.

In che modo la stagione degli utili è influenzata dalle recessioni finanziarie?

Le recessioni finanziarie possono avere un impatto significativo sulla stagione degli utili: la domanda smorzata di prodotti e servizi causata da una recessione o da una recessione più prolungata può naturalmente significare che gli utili non riescono a raggiungere le aspettative in più settori. Tuttavia, i titoli difensivipercepiti come quelli dei beni di consumo di base o dell’assistenza sanitaria potrebbero resistere meglio alle flessioni o forse persino diventare più attraenti in un tale contesto.

La stagione degli utili è la stessa data negli Stati Uniti e nel Regno Unito?

Quando si tratta delle date della stagione degli utili negli Stati Uniti / Regno Unito, le società britanniche ed europee tendono a ottenere la maggior parte dei loro guadagni circa due o tre settimane dopo gli Stati Uniti.