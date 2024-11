Risultati finanziari di Valsoia nel 2024

Nei primi nove mesi del 2024, Valsoia ha mostrato una performance finanziaria robusta, con un incremento dei ricavi di vendita del 5,2%, raggiungendo un totale di 90,5 milioni di euro. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando il contesto economico attuale e le sfide che molte aziende stanno affrontando. La crescita è stata accentuata nel terzo trimestre, dove le vendite hanno registrato un aumento del 7,5%, consolidando un trend positivo già avviato nel primo semestre dell’anno, che aveva visto un incremento del 4%.

Espansione internazionale e vendite all’estero

Un aspetto notevole della performance di Valsoia è l’aumento delle vendite all’estero, che ha raggiunto un impressionante 8,5%. Questo dato evidenzia la crescente forza del marchio Valsoia sui mercati internazionali, un segnale positivo per la strategia di espansione globale dell’azienda. La capacità di Valsoia di attrarre clienti anche al di fuori dei confini nazionali è un indicatore chiave della sua competitività e della qualità dei suoi prodotti, che continuano a riscuotere successo tra i consumatori.

Posizione finanziaria e investimenti futuri

La posizione finanziaria netta di Valsoia è attualmente positiva, attestandosi a 26,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 20,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Al netto dell’effetto dell’applicazione dell’Ifrs16, la posizione finanziaria netta ammonta a 28,1 milioni di euro. Questi risultati finanziari solidi consentono all’azienda di pianificare investimenti strategici, in particolare nel settore della comunicazione e delle attività promozionali nei punti vendita, come previsto nei piani per l’ultimo trimestre del 2024.

Strategie di crescita e controllo dei costi

Il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi ha sottolineato l’importanza di mantenere un focus sul controllo dei costi di acquisto e sul miglioramento delle marginalità. Questi aspetti sono considerati prioritari, insieme alla difesa dei volumi di vendita e alla crescita delle quote di mercato. La strategia di Valsoia si basa su un approccio equilibrato che mira a garantire una crescita sostenibile nel lungo termine, affrontando al contempo le sfide del mercato.