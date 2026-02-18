Valutazioni record, asta del 10 anni debole e la pausa negli acquisti di Bitcoin di Strategy

Mercati finanziari: valutazioni alte e tensioni sul reddito fisso

I mercati finanziari registrano oggi una combinazione di segnali contrastanti. Le quotazioni azionarie rimangono relativamente elevate, alimentando il dibattito sulla sostenibilità dello S&P500. Contestualmente si osservano tensioni nel mercato obbligazionario, emerse soprattutto in un’asta chiave del Tesoro che ha evidenziato una domanda debole. Nel settore delle criptovalute, la decisione della società Strategy di interrompere temporaneamente gli acquisti di Bitcoin ha influenzato il sentiment, con ripercussioni su asset come XRP. Gli operatori restano in attesa di sviluppi nelle prossime sedute per valutare l’impatto sui portafogli e sui flussi di capitale.

Valutazioni azionarie: cosa ci dice il CAPE

Gli operatori, in continuità con le osservazioni sulle tensioni del reddito fisso, analizzano il ruolo del CAPE per inquadrare le valutazioni azionarie. Il CAPE è uno strumento che media gli utili reali su lunghi periodi per attenuare l’effetto dei cicli economici. Secondo i dati citati, lo S&P500 CAPE si attesta intorno a 40, con un rapporto prezzo/utili annuale di riferimento segnalato a 28 per settembre.

Il rapporto prezzo/utili a termine è indicato intorno a 22, solo leggermente inferiore ai picchi registrati prima del 2000. Questi valori suggeriscono valutazioni storicamente elevate. Tuttavia, gli analisti sottolineano che il CAPE va interpretato insieme ad altri fattori macroeconomici, in particolare i tassi reali, che influenzano il valore attuale degli utili futuri. Per questo motivo, la valutazione del rischio include l’andamento dei tassi, le prospettive sugli utili e i flussi di capitale attesi nelle prossime sedute.

Interpretazione e limiti dell’indicatore

Il CAPE serve a individuare possibili sopravalutazioni o sottovalutazioni di lungo periodo. Tuttavia non spiega movimenti di breve termine né dinamiche specifiche di singoli settori.

In particolare, quando il rendimento reale a 10 anni varia significativamente, l’attrattiva relativa delle azioni può apparire distorta. Un valore elevato del CAPE non implica automaticamente un crollo imminente; indica invece una maggiore sensibilità del mercato alle notizie economiche e alle oscillazioni dei tassi.

Per questo motivo la valutazione del rischio incorpora l’andamento dei tassi, le prospettive sugli utili e i flussi di capitale attesi nelle prossime sedute. Ulteriori segnali arriveranno dall’evoluzione dei tassi e dai dati societari.

Asta del Treasury a 10 anni: segnali di debolezza strutturale

Un’asta del Treasury a 10 anni ha mostrato segnali di debolezza nella domanda. Recentemente il rendimento nominale di assegnazione è rimasto vicino ai livelli dei mesi precedenti, intorno al 4,177%. Tuttavia la vendita ha evidenziato uno scostamento negativo rispetto al prezzo «when issued» di circa 1,4 punti base, un valore rilevante per il mercato.

Il rapporto di copertura è calato a circa 2,388, il livello più basso osservato nell’arco recente. Un indice inferiore indica una domanda meno ampia rispetto all’offerta. Questo elemento, combinato con il tail, suggerisce pressioni sulla liquidità e sulla capacità del Tesoro di collocare titolo senza premio di rendimento aggiuntivo.

Per chiarire i termini: con tail si indica lo scostamento tra il prezzo di emissione e il prezzo previsto «when issued». Con bid-to-cover si intende il rapporto tra le offerte ricevute e l’ammontare messo all’asta. Entrambi gli indicatori sono utilizzati per valutare la solidità della domanda primaria.

Le dinamiche osservate possono derivare da diverse cause: un ribilanciamento dei portafogli da parte degli investitori istituzionali, il rialzo atteso dei tassi o condizioni di liquidità più restrittive. Questi fattori possono incidere sull’appetito per titoli a più lunga scadenza e spingere i rendimenti verso l’alto.

La continuità con le note precedenti riguarda l’interazione tra mercato obbligazionario e risultati societari. Ulteriori segnali arriveranno dall’evoluzione dei tassi e dai dati societari, oltre che dalle prossime aste del Tesoro, che forniranno elementi per valutare se si tratti di un episodio transitorio o di una tendenza più duratura.

Composizione della domanda e implicazioni

La recente asta ha registrato una variazione significativa nella composizione degli offerenti, segnalando tensioni nella domanda primaria. La componente indirect, che include investitori esteri e istituzionali, è scesa di circa il 64,5%. Nel contempo gli direct, ovvero gli acquisti diretti da parte del Tesoro o di investitori retail, sono scesi verso il 22,1%. I dealer hanno invece aumentato la loro quota fino a circa il 13,54% dell’offerta.

Il portafoglio della Federal Reserve, noto come SOMA, ha partecipato alla transazione con acquisti per miliardi di dollari, contribuendo a sostenere i risultati dell’asta. Questi elementi combinati indicano una domanda più debole e suggeriscono un potenziale aumento del costo di rifinanziamento per il governo qualora la tendenza dovesse persistere. Le prossime aste del Tesoro forniranno elementi aggiuntivi per stabilire se si tratti di un episodio transitorio o di una tendenza duratura.

Criptovalute: Strategy sospende acquisti e il rischio su XRP

Dopo le ultime aste del Tesoro, nel mercato delle criptovalute la società Strategy ha interrotto l’acquisto settimanale di Bitcoin che aveva sostenuto il mercato in più occasioni. La settimana precedente la società aveva acquistato oltre 1.100 BTC; questa volta l’operazione non è stata effettuata, nonostante il prezzo di Bitcoin sia sceso sotto la soglia psicologica dei 70.000 dollari.

La decisione è stata motivata anche dall’andamento dei titoli preferenziali STRC. Il prezzo delle azioni è sceso al di sotto del livello che avrebbe reso conveniente l’emissione di nuove serie per finanziare ulteriori acquisti. Il calo di STRC riduce la capacità di leva finanziaria di Strategy e aumenta l’incertezza sull’orientamento degli acquisti futuri.

La sospensione degli acquisti potrebbe esporre il mercato a maggiore volatilità e aumentare il rischio specifico su asset come XRP, la cui performance è sensibile alle variazioni di domanda istituzionale. Gli operatori monitorano le prossime mosse di Strategy e gli sviluppi sulle aste del Tesoro per capire se si tratti di un episodio transitorio o di una tendenza più duratura.

Effetti sul mercato e rischi finanziari

Dopo la sospensione degli acquisti, la decisione di Strategy esercita un impatto psicologico sul mercato. In una fase di elevata avversione al rischio, la riduzione della domanda strutturale può amplificare la volatilità dei prezzi. Gli operatori osservano movimenti più bruschi nelle quotazioni, specie se la variabilità del sentiment dovesse persistere.

Persistono inoltre preoccupazioni sulla capacità di Strategy di gestire la liquidità necessaria per dividendi e rimborsi di debito in scadenza. Tale rischio aumenta nel caso di una correzione prolungata di Bitcoin, che ridurrebbe i flussi disponibili e potrebbe obbligare la società a scelte finanziarie obbligate. Si continuerà a monitorare l’evoluzione delle posizioni di Strategy e le dinamiche delle aste del Tesoro come indicatori chiave per valutare se si tratti di un episodio temporaneo o di una tendenza più consolidata.

XRP e i livelli critici di liquidazione

Prosegue l’analisi dei rischi di mercato dopo le recenti tensioni legate a Strategy e alle aste del Tesoro. Tra gli asset sottoposti a maggiore attenzione figura XRP, il cui open interest — il valore totale delle posizioni aperte sui derivati — si avvicina a 1 miliardo di dollari.

La combinazione di posizioni ribassiste e di long rebuild aumenta il potenziale di movimenti bruschi di prezzo. Le stime citate indicano che oltre 62 milioni di dollari sarebbero a rischio di liquidazione se XRP scendesse a 1,44 dollari.

Il mercato ha mostrato scambi in prossimità di quel livello, intorno a 1,49 dollari, rendendo plausibili oscillazioni significative nel breve periodo. In questo contesto, alcuni analisti istituzionali, tra cui Standard Chartered, hanno rivisto al ribasso le proprie previsioni, segnalando un outlook più cauto.

Rimane cruciale monitorare l’evoluzione dell’open interest e la concentrazione delle posizioni per valutare se si tratti di movimenti temporanei o dell’avvio di una tendenza più ampia.

Il quadro attuale presenta tre filoni di attenzione: le valutazioni azionarie restano elevate e sensibili all’andamento dei tassi, il mercato obbligazionario mostra segnali di stress nelle aste di riferimento, e il settore crypto è condizionato da scelte strategiche delle piattaforme e da vulnerabilità tecniche come concentrazioni di liquidazione.

Gli operatori devono integrare questi segnali nella gestione del rischio e nella costruzione del portafoglio, privilegiando analisi sull’open interest e sulla concentrazione delle posizioni.

Rimane centrale il monitoraggio delle aste e delle decisioni regolamentari, che potrebbero determinare variazioni significative della volatilità e della liquidità sui mercati.