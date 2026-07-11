Valute emergenti vs avanzate: differenze e fattori determinanti

Un'analisi dettagliata delle dinamiche delle valute emergenti e avanzate, basata su dati storici e modelli economici avanzati

Le dinamiche delle valute globali sono un argomento di grande interesse per economisti e investitori. Un recente studio di Şebnem Kalemli-Özcan e Liliana Varela ha esaminato le differenze tra valute emergenti e avanzate, con un focus particolare sul premio di parità di interesse non coperta (UIP). Questo articolo esplora i risultati di questa ricerca e le loro implicazioni per il mercato delle valute.

La parità di interesse non coperta (UIP) è un concetto fondamentale nella teoria dei cambi. Secondo questo principio, le differenze nei tassi di interesse tra due paesi dovrebbero riflettere le aspettative di cambiamento del tasso di cambio. Tuttavia, nella pratica, le cose sono più complesse. Kalemli-Özcan e Varela hanno utilizzato dati di sondaggio per analizzare le aspettative di cambio e i tassi di interesse di 22 paesi emergenti e 18 paesi avanzati nel periodo 1996-2018.

Differenze tra valute emergenti e avanzate

Uno dei risultati più interessanti dello studio è che il premio UIP per le valute emergenti è superiore a quello delle valute avanzate. Inoltre, la volatilità delle valute emergenti è maggiore rispetto a quella delle valute avanzate. Questo suggerisce che i fattori locali giocano un ruolo cruciale nelle dinamiche delle valute emergenti.

I ricercatori hanno anche scoperto che le differenze nei tassi di interesse tra paesi emergenti sono più correlate con fattori locali rispetto ai paesi avanzati. Questo indica che le politiche interne e l’incertezza economica locale hanno un impatto significativo sulle valute emergenti.

Il ruolo dell’incertezza politica

Un altro aspetto interessante dello studio è l’analisi dell’incertezza politica. Kalemli-Özcan e Varela hanno sviluppato indici di incertezza politica simili a quelli di Baker-Bloom-Davis per paesi diversi dagli Stati Uniti. Hanno scoperto che l’incertezza politica locale è un predittore importante delle aspettative di cambio e delle differenze nei tassi di interesse.

Confronto con studi precedenti

I risultati di Kalemli-Özcan e Varela sono coerenti con studi precedenti di Chinn e Frankel. Questi ricercatori hanno utilizzato dati di sondaggio di FX4casts per analizzare le dinamiche delle valute avanzate. Hanno scoperto che, prima del 2008, la parità di interesse coperta valeva per le valute avanzate, il che significa che le deviazioni dalla UIP erano dovute principalmente ai premi di rischio di cambio.

Tuttavia, Chinn e Frankel hanno anche trovato che i fattori globali, come il VIX, hanno un impatto variabile sulle valute non avanzate. Questo suggerisce che l’impatto dei fattori globali è eterogeneo e che la mediazione tra diverse valute potrebbe non essere appropriata.

Prospettive future

Secondo i dati di FX4casts del 26 giugno, il dollaro USA è previsto deprezzarsi del 2.5% contro l’euro nei prossimi dodici mesi, mentre è previsto apprezzarsi del 2.6% contro il won sudcoreano. Queste previsioni indicano che le dinamiche delle valute sono complesse e influenzate da una varietà di fattori locali e globali.

I risultati sottolineano l’importanza dei fattori locali e dell’incertezza politica nelle valute emergenti, mentre evidenziano la complessità delle interazioni tra fattori locali e globali nelle valute avanzate.